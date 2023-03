La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar para discutir todas las noticias de la actualidad del corazón. Que sigue centrada en la maternidad de Ana Obregón a los 68 años y por vientre de alquiler.

La periodista Beatriz Cortázar fue testigo en directo de las reacciones de Alessandro Lequio, ex de la actriz y padre de su hijo fallecido Aless Lequio, durante el directo de El Programa de Ana Rosa donde ambos colaboran.

"Fue una mañana curiosa. Él se había manifestado diciendo que no lo quería hablar por lo que han vivido. Y él lleva su duelo en silencio. Pero ayer vi a otro Alessandro, más enfadado, que atizó a los íntimos de Ana, a los que negó y aseguró con peineta que no se creía que no estuvieran al tanto".

Y "acción-reacción, Ana pone en Instagram que sus amigos no sabían nada. Yo he hablado con ellos y o yo soy ingenua o ellos son buenos actores. Me dieron datos y señales de cómo les avisó Ana cuando Hola dijo que tenía fotos". "El único detalle es que se enteraron el lunes por los videos que les envió Ana. Es la palabra de uno sobre la del otro. Ana lo niega, la agencia lo niega, y el milagro es que no se haya sabido en nueve meses o más. Porque esto empieza hace años. En el momento en el que Ana se pierde a un hijo. Ha habido un proceso y la sorpresa es que ha llegado una portada pero todo el mundo lo sabía".

¿Estaba o no, por tanto, preparado el reportaje publicado en portada de Hola? A favor de esa tesis, que "ella luce hasta tres trajes diferentes", se señalo en la crónica rosa. En todo caso, Cortázar señalo cuál puede ser el próximo paso para Ana Obregón, que puede manifestarse al respecto en una entrevista o guardar silencio. "lla está acabando el libro que empezó a escribir con su hijo, e ual el último capítulo es ese. Tendrá una explicación completa", se aventuró a pronosticar como posible hipótesis Beatriz Cortázar.

La gran duda es si Aless, tal y como se señala, puede ser el donante de esperma de ese vientre de alquiler, lo que convertiría a Ana en abuela. Jiménez Losantos señala un factor que podría facilitar esta tesis, dada las causas de la desafortunada muerte del joven hace res años: "Hay un protocolo áedico para una persona antes de someterse a quimioterapia, en el que hacen donación de esperma. Es un protocolo establecido y hay parejas en las que que cuando él tiene un cáncer ante de morir, dona. Es un protocolo que te ofrecen".