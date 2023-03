Cambio de actitud de Lequio: de "lo sé todo" a "hay cosas de las que no estaba al tanto"

Alessandro Lequio se ha convertido en protagonista involuntario del bombazo por la nueva maternidad de Ana Obregón, que recurrió a la gestación subrogada para dar la bienvenida al mundo a la pequeña Ana. La información de la revista ¡Hola!, filtrada horas antes por Semana, ha supuesto un auténtico tsunami mediático que ha alcanzado hasta la esfera política, pero el italiano decidió guardar silencio absoluto sobre la decisión de la que fuera su pareja. Hasta hoy.

El colaborador de El programa de Ana Rosa acudió a plató el miércoles tras el bombazo y fue muy contundente. "No voy a entrar en el tema, pero yo lo sé todo", se limitó a decir. Sin embargo, un día después, las dudas de Lequio no han parado de crecer. Este jueves volvió al programa y se enfrentó a las preguntas de la presentadora: "¿Lo sabías todo, todo?". Ante la insistencia de Ana Rosa, contestó: "Yo creo que parte no porque me están contando cosas de las que no estaba al tanto".

"Mi conocimiento llega hasta cierto punto", aseguró Alessandro. "Hay un salto en el tiempo. Conoces que hay una mujer embarazada, que Ana Obregón va a ser la madre y hay otro trámite intermedio que no conoces...", añadió la presentadora. Lequio contestó directamente: "Yo estoy absolutamente sin saber nada, fue reciente mi conocimiento de toda esta historia".

Beatriz Cortázar, al escuchar estas dudas, preguntó: "¿Pero te estás enterando por Ana o por gente que te está contando cosas?". Lequio contestó rápidamente que fue por Ana, pero la presentadora quiso aclarar este momento: "Ya, pero como ayer dijo que él conocía todo, pues...". El colaborador, para cortar el tema, sentenció: "Todo todo, no".

Lequio tampoco está contento con las filtraciones a la prensa, empezando por la agencia Gtres, encargada de venderle las fotos a la revista que las publicó. Sandra Aladro conocía la noticia desde hace meses e hizo un seguimiento a Ana Obregón. Su agencia de paparazzis viajó hasta Miami para captar las fotografías de la actriz junto a su hija recién nacida, por lo que se confirma hubo una filtración.

Para sorpresa de Lequio, los amigos de Ana han negado ser conocedores de la noticia, de la que se enteraron a través de la exclusiva. "Ella sabe que de mí no ha salido nada, pero es que tiene un entorno... Me hacen gracia, hablan más que... Tú te crees que Ra no sabía nada? ¡Venga! ¿Tú te crees que Susana Uribarri no sabía nada? Por aquí", dijo dedicándole una peineta.

El enfado del colaborador es tan grande que continuó cargando contra los amigos de Ana Obregón: "Cualquiera de los que están a su lado, ¡todos hablan!". De hecho, puso un ejemplo sobre la filtración de la noticia, de la que estaba al tanto demasiada gente aunque algunos no se la creyeran. "Hace tres semanas, Cristina Tárrega me preguntó si era cierto esto, punto. Yo ni le contesté". Alessandro no entiende cómo la información llegó a su compañera. "Esta señora -señalando a Cristina-, hace tres semanas me pregunta: 'oye, ¿tú sabes algo?'. ¡Ella lo sabía todo porque se lo habían contado! ¡Ahora todos dicen que no sabían nada! ¡Por favor, que dejen de mentir!, aseguró molesto.

Poco después, Ana utilizó su cuenta de Instagram para desmentir que sus íntimos conocieran la noticia de su maternidad por gestación subrogada antes de ser publicada: "Quiero dejar claro que mis amigos del alma Susana Uribarri y Raúl Castillo no sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron", escribió. Un breve comunicado con el que la actriz y presentadora choca frontalmente con Lequio y que, es innegable, podría crear una brecha entre ambos.