El diputado Tito Berni creó una cadena de facturas falsas y elusión de impuestos siendo adjunto del PSOE en fiscalidad

El mote de Tito Berni alude a un diputado —ya dimitido a raíz del afloramiento del caso Mediador— que no era ningún cualquiera en la estructura del PSOE. Juan Bernardo Fuentes Curbelo era uno de los máximos responsables en materia fiscal dentro del Partido Socialista hasta hace escasas semanas. Y aprovechando esa capacidad de influencia, el Tito Berni tejió toda una red de elusión del pago de impuestos para los miembros de la trama que contaba con un generador de facturas falsas, con un manual de instrucciones para aplicar el mecanismo de impago de los impuestos, y hasta con una asesoría para tramitar los movimientos de dinero sin disparar las alarmas de Hacienda. Todo ello aparece descrito en uno de los últimos autos judiciales sobre el caso.

Una era la trama de obtención de dinero, de negocios y de contactos políticos. Y otra distinta, pero totalmente complementaria, para la elusión de las obligaciones tributarias que deberían haber generado esos ingresos. Pero, claro, como en toda actividad ilícita, el problema de declarar a Hacienda es doble: por un lado, que hay que pagar, y eso no suele gustar demasiado. Y, por otro lado, que, al pagar, se acaba de dejar un rastro de algo que se pretende mantener en pleno secreto. Y muchas veces ese es el comienzo de una investigación que ha acabado revelando mucho más que meros impagos fiscales. Por eso, el hasta hace nada diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, diseñó un mecanismo de elusión fiscal de forma que todo el tránsito del dinero estuviese bajo control y opacidad tributaria.

Forma de proceder de la trama

El auto del caso Tito Berni emitido esta semana pasada alude a una forma de proceder estándar de la trama en la que, tras acudir los empresarios captados por la red al Congreso de los Diputados y realizar una visita poco menos que ritual por el Palacio de las Cortes, se sometían a una sesión de fotos que les dejaba fichados para la posteridad.

El siguiente paso era darles la referencia de la gestoría propiedad de Fuentes Curbelo como nexo a través del cual canalizar y coordinar todas sus acciones para mantener el control de las transacciones económicas. La promesa de adjudicación directa de convenios o de retiradas de sanciones o expedientes se convertía en el siguiente capítulo. En ese momento, el diputado Tito Berni o el mediador Navarro Tacoronte reclamaban ya el cobro de una comisión en efectivo: sin rastro fiscal alguno. Así describen los investigadores el día a día de la trama.

Asociación Deportiva Tetir

La Asociación Deportiva Tetir, presidida por el propio Juan Bernardo Fuentes Curbelo, jugaba el papel de cuenta de ingresos de algunos de los pagos de los miembros de la trama. La orden era hacer figurar los pagos como donaciones al club. Las comidas o fiestas se incorporaban al guión con el dinero abonado a través de alguno de los medios citados.

La Justicia describe un eslabón más de esta cadena. Lo llevaba a cabo el responsable de una constructora, Hispano Robysa, encargado de proporcionar facturas falsas a los empresarios para que pudieran justificar otra serie de pagos.

Y el comandante en jefe de ese esquema era, según el sumario, el Tito Berni. Porque fue un diputado con altas responsabilidades en materia fiscal dentro del Partido Socialista. Y esa labor le ha servido al Tito Berni para diseñar el mecanismo de elusión fiscal para la trama de este caso.

Los consejos del 'Tito Berni'

El Juzgado nº4 de Santa Cruz de Tenerife ha interceptado ya unas conversaciones en las que el Tito Berni alecciona a los miembros de la trama para eludir el pago a Hacienda y que la Agencia Tributaria detecte sus movimientos.

En la charla el entonces diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo [Tito Berni] señala: "30.000,00 euros es una factura que hay que declarar en la Hacienda Canaria como en La Estatal". El Mediador [Antonio Navarro Tacoronte] le responde: "Pero también se puede ir pagando, o sea, se emite la factura y se puede ir pagando cada dos meses una colaboración. Pregunto. No sé. Dime tú si se puede o no. Si es así, sí. Si no, no va a haber trato".

Diputado importante en el diseño de la política fiscal

Fuentes Curbelo ha sido un diputado de muy alta influencia en el diseño de la política fiscal dentro del PSOE. Por eso asesoraba en materia de evasión a los miembros de la trama: "¿Tú crees que el club [la asociación deportiva con la que blanqueaban los pagos] dispone de 7.500,00 euros para pagar el Impuesto Sobre Sociedades?", dice Fuentes Curbelo en otro momento de las conversaciones interceptadas por la Justicia. Y añade: "Antonio [el Mediador], estas entidades están controladas por la Ley de Mecenazgo y por tanto están muy supervisadas por la Agencia Tributaria, precisamente para evitar la elusión fiscal […]. Lo que se puede hacer es firmar un convenio de colaboración con pagos fraccionados y su correspondiente emisión acreditativa de los pagos fraccionados. De esa manera se observa la transparencia y evitas la actuación de la AEAT", explica con detalle el diputado en materia fiscal del PSOE.

Tito Berni ha tenido hasta hace unas escasas semanas una posición muy elevada en el PSOE en materia de influencia fiscal. Juan Bernardo Fuentes era el portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Hacienda y Función Pública, cargo que ha mantenido entre el 20 de septiembre de 2021 y el 14 de febrero de 2023. También ha sido portavoz adjunto en la Comisión de Hacienda entre el 7 de febrero de 2020 y el 20 de septiembre de 2021 y portavoz adjunto de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el 7 de febrero de 2020 al 14 de febrero de 2023, fecha en la que dimitió por el caso Tito Berni o caso Mediador.