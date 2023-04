El PP desgrana todas las mentiras de Sánchez sobre vivienda, una a una

A un mes del 28M, la cita electoral que marcará el futuro tanto de Pedro Sánchez como de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se vieron este martes las caras en el Senado.

Con la vista ya puesta en esos comicios del próximo 28 de mayo, Sánchez utilizó su turno, en el que tenía tiempo ilimitado, para hacer su anuncio electoral: se construirán 20.000 viviendas públicas más, ahora en terrenos del Ministerio de Defensa.

"Esto parece el milagro de los panes y de los pisos", ironizó Feijóo, que sí que tenía el tiempo acotado a 20 minutos, añadiendo que esas viviendas no se van a llegar a construir ni llegarán a los españoles que las necesitan.

Minutos después de estas palabras, el PP difundió el largo listado de promesas incumplidas de Sánchez sobre vivienda desde que es presidente del Gobierno: "Nunca se han materializado. Durante sus cinco años de mandato, las ha anunciado de todas las maneras pero la consecuencia siempre ha sido la misma: cero viviendas a disposición de los ciudadanos", explican fuentes populares.

Los anuncios incumplidos de Sánchez

"La hemeroteca es dura con el presidente del Gobierno, con anuncios, entre otros, de ex ministros como José Luis Ábalos, del excandidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, de la actual ministra Raquel Sánchez y hasta Cristina Narbona", explican desde Génova desde donde han realizado la larga lista de los incumplimientos:

-2 de julio de 2018. Ábalos, se compromete a promover 20.000 viviendas para alquiler social durante los próximos "cuatro o seis años".

-17 de febrero de 2021. Pedro Sánchez anuncia la movilización de 26.000 viviendas de la Sareb y de la banca que serán destinadas a alquiler social. 5.000 de ellas serán entregadas "de inmediato" y otras 5.000 "a medio plazo".

-11 de marzo de 2021. José Luis Ábalos anuncia en el Congreso de los Diputados que el Gobierno destinará a vivienda 2.000 millones de euros más de los presupuestados, que saldrán de los fondos europeos. La mitad de esos millones se destinará a rehabilitación y la otra mitad servirá para incrementar el parque público de viviendas.

-24 de marzo de 2021. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anuncia que se incrementa hasta 100.000 el número de viviendas del Plan de Vivienda destinadas a alquiler social.

-30 de marzo de 2021. El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se compromete a construir "más de 15.000 viviendas" y destinarlas a alquiler "asequible y social". También se compromete a impedir su venta a "fondos buitre".

-21 de junio de 2021. El Gobierno anuncia que su plan para vivienda social de la Sareb prevé alquileres "de entre 150 y 350 euros". Tendrán especial prioridad las víctimas de violencia de género o personas sin hogar.

-16 de septiembre de 2021. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anuncia la movilización de 5.520 millones de euros "para vivienda y alquiler social".

-5 de octubre de 2021. Pedro Sánchez anuncia en Sevilla un bono vivienda de 250 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años para "facilitar su emancipación".

-8 de octubre de 2021. Cristina Narbona afirma que las líneas básicas de la nueva e inminente ley de la vivienda, "la primera de la democracia", serán compatibles con la Constitución.

-24 octubre de 2021. Pedro Sánchez anuncia en Mérida la construcción de 100.000 viviendas, un tercio de ellas para alquiler jóvenes, y 100 millones de euros para hogares vulnerables. También anuncia la inminente aprobación de "la primera ley de vivienda de la democracia".

-20 de enero de 2022. Pedro Sánchez anuncia en Alicante un bono vivienda de 250 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años para "facilitar su emancipación".

-13 de julio de 2022. El Gobierno anuncia el desbloqueo de la Operación Campamento en Madrid, que elevará a 65.000 las viviendas sociales en la capital.

-19 de octubre de 2022. Pedro Sánchez anuncia el desbloqueo de la Operación Campamento con la venta de los cuarteles de Castillejos al Ministerio de Transportes para la construcción de 12.000 viviendas, el 60% de ellas de protección social.

-25 de octubre de 2022 El Gobierno anuncia un plan de vivienda social para okupas en el entorno rural. Se compromete a aprobar la nueva ley de vivienda, "la primera de la democracia", antes de finales de 2022.

-25 de octubre de 2022. El Gobierno anuncia que "regalará" viviendas de la Sareb a las comunidades autónomas para que sean destinadas a alquiler social.

-14 de abril de 2023. Se anuncia la futura aprobación de la nueva ley de la vivienda, "la primera de la democracia".

-15 de abril de 2023. Sánchez anuncia que destinará 50.000 de las 46.000 viviendas de la Sareb a "alquiler asequible".

"La pasada semana anunció en el Congreso 43.000 nuevas viviendas públicas de alquiler con una inversión de 4.000 millones de euros financiadas por el ICO. Hoy anuncia otras 20.000 viviendas nuevas en terrenos del Ministerio de Defensa y asegura que se van a habilitar 183.000 pisos de alquiler a precio asequibles. En total, Pedro Sánchez lleva anunciadas desde que es presidente la construcción o la movilización de más de 420.000 viviendas, con una inversión de miles de millones de euros, además de ayudas al alquiler para jóvenes, víctimas de violencia de género y personas sin hogar. Ninguna se ha concretado, ninguna está a disposición de los españoles", añaden desde el PP.

¿Por qué se resiste a convocar generales?

Por otro lado, el líder del PP reprochó a Sánchez que hubiera dedicado su intervención a presumir de sus datos económicos "ocultando información al parlamento de la guerra de Ucrania", el que se suponía era el tema central por el que se convocó la comparecencia.

"Usted que vive de la deuda, del déficit, de empobrecer las rentas medias y bajas", reprochó el líder del PP al del PSOE en otro de los momentos de su intervención.

Feijóo prosiguió con su discurso mientras el presidente del Gobierno pasó la mayor parte de ella sin levantar la vista de sus papeles ni de su teléfono móvil. Aún así, el presidente de los populares le lanzó desde la tribuna una batería de preguntas .

"Si va tan bien España, ¿por qué se resiste a convocar generales ya, el próximo 28 de mayo?", fue una de las primeras. Tras ello, citando a Podemos, Feijóo preguntó a Sánchez si, "como dice Podemos", se siente "humillado por qué el PP haya cambiado una de sus leyes", en referencia a la norma del solo sí es sí.

"¿Cree que el señor Tezanos manipula el CIS?", prosiguió el presidente de los populares también citando a los morados. Tras ello, añadió: "¿Es tan machista como su vicepresidenta insinúa?" o "¿cree que Marruecos es una dictadura?", preguntó recordando las palabras de Yolanda Díaz.

Feijóo también quiso defenderse de los ataques del Ejecutivo al PP por Doñana. Mostrando una vez más su respaldo a Juanma Moreno, explicó a Sánchez que este asunto "no se resuelve con politiqueo barato. Es lamentable que con el nivel de sequía que hay siga sin tomárselo en serio". "No use Doñana como un disparadero electoral", zanjó un Feijóo que tomó estas palabras prestadas del socialista Alfonso Guerra. En su réplica, Feijóo zanjó: "Vengo a derogar el sanchismo, en el fondo y en la forma".