Poco a poco se van confirmando algunos de los cambios que Isabel Díaz Ayuso realizará en su nuevo gobierno. El más novedoso es la salida del hasta ahora consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, que lleva con la presidenta desde sus inicios en 2019.

Lasquetty se irá por la puerta grande: asumirá la vicepresidencia del Ejecutivo en funciones así como la consejería de Presidencia y Educación el miércoles, un día después de que Enrique Ossorio dimita de sus cargos para ser nombrado presidente de la Asamblea de Madrid, que se constituirá este martes. Así, Fernández Lasquetty será vicepresidente en funciones hasta el 26 de junio, cuando se producirá el nombramiento del nuevo Gobierno.

El hasta ahora consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid ha sido el encargado de impulsar y ejecutar las políticas de reducción de impuestos y de liberación económica de Ayuso. Estas funciones las desempeñó tras su paso por la empresa privada y todo apunta a que retornará a ella.

La salida de Lasquetty no es la única que tendrá lugar de cara a esta próxima legislatura. El hasta ahora consejero de Justicia e Interior, Enrique López, también abandonará su cargo a petición propia para volver a su carrera como magistrado. López fue uno de los consejeros que salió quemado de la honda crisis que vivió el PP el año pasado y que acabó con la salida de Pablo Casado del partido.

Además, la presidenta decidió enviar al Ayuntamiento de la capital a los titulares de Cultura, Turismo y Deporte (Marta Rivera de la Cruz), Transportes e Infraestructuras (David Pérez) y Administración Local y Digitalización (Carlos Izquierdo). El de Sanidad (Enrique Ruiz Escudero) tampoco estará en su nuevo gobierno pues será senador por designación autonómica.

"He estado durante cuatro años analizando a cada persona que he conocido en reuniones, en distintos encuentros, profesionales, viceconsejeros, directores generales, afiliados, no afiliados", ha venido contestando Ayuso cuando le han preguntado por su nuevo Ejecutivo. Será pues el momento de que personas que estaban en segunda o en tercera línea den un paso al frente.

Entre los nombres que suenan con fuerza están Carlos Díaz-Pache, actual viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, José Antonio Sánchez, viceconsejero de Administración Local y Digitalización y Manuel Llamas, viceconsejero de Economía y Hacienda.