Feijóo le pide a Sánchez que entreviste en sus "shows" a Irene Montero

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado sobre la capacidad del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como "gran presentador" después de la serie de encuentros que ha realizado en los últimos días con distintos ministros, y le ha animado a que lleve a sus "shows" a la responsable del área de Igualdad, Irene Montero.

Así se ha expresado Feijoo durante un acto político del PP en Salamanca sobre familia y políticas sociales, donde también ha señalado que a Sánchez "le cuesta realizar actos con personas que no tengan el carné de su partido o sueldos de su gobierno".

En opinión del líder del Partido Popular, Sánchez "es un gran actor, porque puede defender con igual convicción una cosa y su contraria". "Lo que no sabíamos es que era capaz de realizar estos shows, en los que resulta que se pone a entrevistar a sus ministros", ha apostillado.

Asimismo, Feijoo ha añadido que hay una entrevista que "no me voy a perder, que es la entrevista del entrevistador Pedro Sánchez y la ministra Irene Montero, no nos vamos a perder una entrevista con tanta audiencia que va a reventar los 'share' de cualquier televisión", ha afirmado.