Ataque con excrementos a la sede de Vox en Tarragona

La sede de Vox en Tarragona ha sido atacada esta mañana con excrementos. Unos desconocidos han lanzado el material fecal contra la fachada de las instalaciones del partido y han realizado pintadas con lemas como "Mort al feixisme". También han aparecido pintadas en un bar propiedad de un candidato de Vox en la provincia.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso sobre las ocho y media de la mañana y no han conseguido identificar a ninguno de los atacantes. La vinculación del ataque con el Día Internacional del Orgullo LGTBI es una de las líneas abiertas por la investigación. La dirección del partido ha denunciado los hechos y ha reaccionado a través de las redes sociales con este mensaje: "La ultraizquierda sabe que en 25 días se les va a acabar el vivir del cuento. Todavía no se enteran de que no le tenemos miedo a nada ni a nadie".

La presidenta provincial de Vox y diputada en el parlamento catalán, Isabel Lázaro, ha asegurado también a través de las redes sociales que "esta vez no han sido piedras. ¡¡¡Guarros!!! No nos van a amedrentar ni con heces, ni con piedras, ni con nada. Cada ataque a nuestra sede nos hace más fuertes en la defensa de la libertad".

Vox logró en las pasadas elecciones municipales tres concejales en Tarragona, tres en Reus y entró en consistorios como los de Cambrils, Calafell, El Vendrell, Valls, Salou y Torredembarra, entre otros.