El PSOE carga contra Narciso Michavila y GAD3 por sus "sonoros patinazos"

El PSOE sigue su campaña de atacar a los medios de comunicación y a las empresas demoscópicas que no siguen sus dictados.

Ante el aluvión de encuestas que apuntaban a su pérdida de poder, el pasado 15 de junio el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, presentó una denuncia ante la Junta Electoral Central contra Sigma2, GAD3 y Sociométrica, así como contra el diario El Mundo, ABC y El Español por, según defendía, "omitir datos de los sondeos sobre intención de voto" que son "de obligada publicación".

La surrealista maniobra, que no llegó a nada porque la denuncia fue archivada por la JEC —como no podía ser de otra forma—, no ha sido suficiente para el PSOE que, en un editorial hoy en su página web, vuelve a atacar a las empresas demoscópicas, concretamente a GAD3, y vuelve a hacer el ridículo.

Con el editorial titulado "Remontada", intenta insuflar ánimos a sus votantes hablando de los motivos por los que el partido detecta esa remontada. Cita en primer lugar la movilización que, según ellos, se palpa en la calle, una calle que Pedro Sánchez apenas puede pisar sin ser abucheado.

El segundo motivo que hace pensar en la remontada son las encuestas. Según el editorial "cada vez son más las encuestas que acortan la distancia a menos de 3 puntos entre PP y PSOE. Dicho de otra forma: estamos dentro del margen de error. Empate técnico".

Y añade, en referencia a GAD3: "Aunque también hay que decir que hay otros sondeos, sobre todo los que publica cierta empresa que dicen que siempre acierta, pero tiene entre su currículum sonoros patinazos. Qué se lo digan a Fernández Mañueco en Castilla y León. Qué bonitas pintaban esas encuestas de D. Narciso, que con precisión suiza daban la mayoría absoluta al PP en esa comunidad… pero no. Cuando se abrieron las urnas, el PP sacó uno de los peores resultados de su historia, el PSOE quedó a un puñado de votos, y la consecuencia fue que VOX está gobernando en Castilla y León".

En su cuenta de Twitter el presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha respondido al editorial del PSOE, dejando en evidencia que, una vez más, mienten. "Hola, PSOE: si se produjera remontada, lo detectaremos como detectamos los movimientos en todas las elecciones, también en CyL".

"Os paso los datos para que podáis corregir el artículo y que no os acusen de mentir".

Y firma con guasa "D. Narciso".

Que el partido en el Gobierno, que ha llevado al mayor de los desprestigios al CIS —una institución pública hoy ampliamente cuestionada por inflar sistemáticamente los resultados del PSOE con dinero de todos los españoles—, esté tan preocupado por las encuestas que publican empresas privadas llama poderosamente la atención. Para "sonoros patinazos" los del CIS de Tezanos, el último en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.