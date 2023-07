El sondeo inglés que da a Vox diez escaños más que las encuestas españolas

La campaña electoral ya están marcha y a quince días de las elecciones de generales del 23 de julio, son numerosos los sondeos que dan una estimación de voto. Entre ellos, el realizado por la compañía británica YouGov. Este sondeo, en el que han participado más de 10.000 votantes españoles, apunta a una victoria del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que podría alcanzar la mayoría absoluta con Vox, ya que la suma de los escaños de ambas formaciones quedaría en 176 diputados.

En concreto, el sondeo de YouGov estama que que el PP sería la formación más votada con un 31% de los votos y 131 escaños. Los de Núñez Feijoo podrían sumar con VOX, que obtendría un 14% de los votos y 45 escaños. Precisamente, lo llamativo de esta encuesta es que da al partido de Santiago Abascal entre 5 y 10 escaños más que lo que estiman los distintos sondeos españoles.

