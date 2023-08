Los dos motivos del "genético miedo a Vox"

El Mundo



"El PSOE busca un presidente del Congreso del gusto del independentismo". Y ya puestos, por qué no pone directamente a un independentista. Que ponga a Rufián, y así nos reímos un rato. Será por independentistas. O mejor a uno de los bilduetarras, que aún necesitan un poco de Ariel.



Cuenta Leyre Iglesias que "Sortu tuiteó el lunes desde su cuenta en Hernani (Guipúzcoa) el siguiente mensaje en euskera: «Hoy se cumplen 23 años de la muerte del hernaniarra Ekain Ruiz a consecuencia de una explosión», seguido del emoticono de una flor roja. «Junto a Patxi Rementeria, Zigor Aranbarri y Urko Gerrikagoitia, en el barrio de Bolueta de Bilbao, explotó su coche. Memoria completa en Euskal Herria». En la foto se ve un tablón en la calle parecido a las placas de la Guerra Civil. Dos rosas, una ikurriña, el rostro angelical del luchador y frases como: «Sufrió las consecuencias del compromiso a una edad temprana».



Ekain Ruiz y los otros tres fallecidos eran cuatro terroristas de ETA a los que el 7 de agosto de 2000 les estallaron los 25 kilos de explosivos que transportaban. Euskal Herritarrok, predecesor de Sortu, llamó a la «lucha». Ardieron las calles y las viviendas de un guardia civil y de un cargo municipal del PP fueron atacadas. Unos días más tarde, 5.000 personas se reunieron en Bilbao para honrarlos. Coreaban goras a ETA y la conminaban a seguir atentando. Al escenario subió el portavoz del partido, Arnaldo Otegi. «No es trabajo ni voluntad de la izquierda abertzale acabar con ETA», proclamó. Quienes se enrolaban en la banda no lo hacían por agrado, expuso, sino porque no se les ofrecía «otro camino». Luego unos encapuchados desplegaron una pancarta con el anagrama de ETA y los aplausos se multiplicaron.



"Otegi ya no manda a los jóvenes a matar. Ahora su partido ofrenda rosas a los que mataron o lo intentaron, como el islamismo radical a los mártires de la yihad. O como los enamorados. Aunque el mensaje no ha cambiado mucho: son nuestros héroes, arriesgaron sus vidas por nuestras ideas. ¡Memoria democrática!".



"El objetivo es seguir adelante con la «normalización» de la izquierda abertzale, lo cual obliga de vez en cuando a hacerse el sorprendido y fruncir un poco el ceño como un profesor decepcionado: así no, así no. Hace ya tiempo que lo único importante del circo no es que los monstruos sigan siendo monstruos. Lo único importante es que no se les note demasiado". Qué mejor manera de ayudarles que poner a presidir el Congreso a Merche Aizpurua, la que ponía la nuca a la iba destinada la bala.

"Hermetismo total en el PSOE. A una semana exacta de que se constituya la Mesa del Congreso, que será el termómetro del estado en el que se encuentran las negociaciones con vistas a una investidura, en el equipo de Pedro Sánchez se ha impuesto la omertá. Ni siquiera han confirmado quiénes son sus interlocutores en tan delicado proceso". Y luego hablan de que Feijóo y Abascal se reúnen en secreto. Si es que no tienen vergüenza ni falta que les hace, son el reflejo de medio país.

El País

El folletín sanchista abre a cinco columnas para recordarnos que es verano, agosto concretamente, y hace calor. "España se abrasa".



"La Fiscalía cree que la Sala de Vacaciones del Constitucional ha rebasado los límites de sus competencias con la decisión sobre Puigdemont". El periódico portavoz del sanchismo, el golpismo y el filoterrorismo, contra los jueces fachas, como Irene Montero.



"El Gobierno teme que la decisión del Constitucional sobre el recurso de Puigdemont enturbie el proceso hacia la investidura". Resulta que Pumpido está de vacaciones y el sector conservador del TC le ha jugado una mala pasada a Sánchez.



Pepa Bueno echa la bronca al Constitucional. Que quién se creen que los jueces para decidir sobre Puigdemont, el nuevo amigo de Sánchez. "La decisión de la Sala de Vacaciones del Constitucional de inadmitir a trámite el recurso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, contra su orden de detención resulta sorprendente a tenor de los precedentes, el tribunal que la ha dictado y la fecha en que lo ha hecho". Qué sabrán los jueces de procedimientos judiciales, le tenían que haber consultado antes a Miguel Barroso, o directamente a Pedro Sánchez.



"Esta sala —de tres magistrados, dos de ellos conservadores en este momento—", ¡no me digas más!. "Uno de los integrantes de la Sala de Vacaciones, la magistrada Laura Díez, del sector progresista, recoge algunas de estas circunstancias en su voto discrepante. Los magistrados César Tolosa y Concepción Espejel, del bloque conservador, han estimado en cambio que debía atenderse principalmente a la urgencia del caso, en plenas negociaciones para la investidura". Ah, la investidura.



"Hay razones sobradas para que de este nuevo recurso vuelva a ocuparse el pleno del tribunal y sin precipitación, de manera que no parezca que el ala conservadora de la justicia vuelve a transitar el espinoso camino de las injerencias políticas". Injerencias políticas en la justicia, querrás decir. En fin, más de lo mismo que hemos visto estos cinco años y que seguiremos viendo los próximos cuatro como mínimo. Pero ya no hace falta que el periódico del régimen intente disimular, argumentar o razonar.

ABC



"El PP ya gobierna con Vox en Aragón y el PSOE espera a Bildu en Navarra". "El PSN se reúne con Bildu y coinciden en que la clave es «aislar a las derechas»". Mejor con terroristas que con el PP. El PSOE prefiere tener cerca a los asesinos y aislar a las víctimas. Y la mitad de España parece que también, según dicen los resultados del 23J.



Dice el editorial que "Jorge Azcón, el candidato del PP para presidir Aragón, presentó su programa de gobierno en el Parlamento regional. Fue un discurso positivo, mirando al futuro, pero donde no faltó la reivindicación del estilo del PP respecto a temas que resultan controvertidos para Vox". "Azcón comenzó pidiendo un minuto de silencio por las tres mujeres asesinadas en España la jornada del martes y no tuvo complejo alguno en utilizar el término 'violencia de género' cuando correspondía". Azcón "está demostrando que su gobierno puede llegar a ser ejemplar a la hora de mostrar a los españoles que Vox es una fuerza a la que la experiencia de gobierno le podará sus radicalismos". Que pierda toda esperanza de que la izquierda se lo reconozca.



Cristina Casabón dice que "la nueva consigna de los Kissingers y los Barrosos que orientan 'El País' al pedrismo, es que el PP y Vox son lo mismo. Pero si son lo mismo, no se entiende tanto alarmismo de los pactos. Ahora el inmenso verano de la España profunda se divide en dos zoologías: la de los pactos temibles de Feijóo, y la de los pactos de Pedro por caerle simpático a los nacionalistas. Estos han visto en la prensa de Prisa que tienen el tema allanado". Más que allanado, El País se parece cada vez más al Gara o al Granma.



"Abascal abandona el equipo con el que tuvo sus mejores resultados". Él sabrá lo que hace. O no. Lo que sí es es un soberbio, otro como Pablo Iglesias, o Albert Rivera.



"La corriente crítica de Vox exige recuperar ya los equilibrios en el partido". "Distintas voces denuncian que los postulados de Jorge Buxadé llevan un año imponiéndose sobre todos los demás". "Desde la dirección hablan de una «polémica artificial» alentada «con mentiras» desde fuera de la formación". Desde fuera de la formación porque los han echado Buxadé y Abascal. ¿Y quién ha hablado desde la dirección? Porque Abascal está desaparecido.



Girauta se ríe de El País. "Tantos años con la matraca de la extrema derecha y el fascismo y al final su cara parlamentaria más visible era liberal. Vaya problema para el diario del régimen. Sus redactores deben calificar siempre de extrema derecha o ultra a la formación de Abascal, aunque informen sobre la gestión de un concejal". Literal, lo repiten tanto que llegan al ridículo. "Pero va Iván Espinosa de los Monteros y dimite". "¿Qué hacer? Contar que el portavoz también era ultra, pero 'ultraliberal'. Ja, je, ji". Comparto esas risas.



Otras cosas que dice Girauta, sin embargo no son del todo ciertas. "Los tres millones de votos del 23-J los obtuvo Abascal con todos los medios en contra". Girauta sabe perfectamente que es el propio Abascal el que suspendió la entrevista con ABC y tiene vetado a esRadio y Libertad Digital. Sin embargo concedió a El País un día entero con él. Para hacérselo mirar.



La Razón

"Sumar tensa la coalición con el PSOE para reclamar más peso". Sumar no es nadie. Los criados de Sánchez. Iglesias tenía poder de mando, Yolanda es una creación del propio Sánchez.



Pero hablemos de Vox. Jesús Rivases deja claro que "lo que el resultado de los comicios celebrados hace dieciocho días arroja es un significativo contraste entre el temor de los españoles a lo que VOX creen que representa y una más que patente condescendencia, especialmente en País Vasco y Cataluña, hacia lo que Bildu ha dejado supuestamente de representar".



Este temor, según Rivases se debe a dos motivos. "El primero es el genético recuerdo de la dictadura franquista en la que desembocó la guerra civil, convenientemente regado y actualizado por una izquierda y el segundo y más importante es que Bildu ha sabido borrar ante las nuevas generaciones la imagen de un pasado bañado en sangre convirtiéndose en una opción «amable» para quienes no recuerdan, mientras que VOX contempla como su voz cantante, a veces no es tanto la de Abascal como la de nostálgicos falangistas confesos chapoteando en propuestas que harían vomitar a una cabra. Injusto, pero es lo que hay". Así que, visto lo visto, lo mejor sería que acabaran como Ciudadanos. Si no, Pedro Sánchez y su tribu gobernarán para siempre.