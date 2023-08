Juan Bravo insiste en que el PP debe "sentarse y buscar acuerdos" con Sánchez

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha atendido este jueves la llamada de esRadio para comentar la reunión que mantuvieron este miércoles Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en la ronda de contactos del líder popular para tratar de formar gobierno después del encargo del Rey.

Bravo se ha mostrado muy satisfecho de que, al menos, después de ese encuentro "todo el mundo sabe qué es lo que propone el señor Feijóo, que es un acuerdo basado en seis propuestas" que puede firmar "cualquier español" y que tienen que ver con la regeneración democrática con la consolidación del estado del bienestar, con el saneamiento económico, con la protección de las familias o con un pacto por el agua.

En ese sentido, ha apelado una y otra vez el diputado Bravo Baena en que el PP tiene que ser responsable con la situación que están viviendo según la cual el PP ha ganado las elecciones y el Jefe del Estado "ha encargado al señor Feijóo que intente formar gobierno" y, por lo tanto, "ahora nos toca hablar con todos y tratar de conseguir una investidura". Añadía que "nosotros estamos a cuatro escaños de esa investidura, el PSOE está a cuatro cesiones" a proetarras y golpistas. Están pensando en quebrar el principio de igualdad, en indultar corruptos, mientras el PP "busca libertad, igualdad, justicia y pluralismo político".

En cuanto a la posibilidad de que el PSOE termine aceptando un gobierno del PP, Bravo decía que "creo que el contexto del PSOE es constitucionalista. Ahora, que el señor Sánchez esté dispuesto a ceder cualquier cosa" con tal de seguir en la Moncloa.

En la búsqueda de estos acuerdos Feijóo se va a reunir con los grupos políticos y con los presidentes de las comunidades autónomas para "intentar encontrar los puntos de encuentro" convencidos de que las propuestas de Feijóo gustan a un porcentaje de los españoles muy importante.

Sobre la posibilidad de que los socialistas se acerquen a sus posturas, ha recordado que en Alemania o Portugal los socialistas están tomando medidas de rebajas de impuestos y de eliminación de trabas burocráticas, como proponen los gobiernos del PP. "Con el socialismo normal hay puntos de encuentro", insistía. "Estamos intentando apelar a esa parte del PSOE que no comparte la deriva de Sánchez", concluye.

Vox y Junts

Sobre las relaciones del PP con Vox, el exconsejero de la Junta de Andalucía ha apuntado que la formación que lidera Abascal "es un partido que representa a un porcentaje muy importante de los españoles, que ha dicho que apoyaría abiertamente al PP y que trasladó al Jefe del Estado su apoyo a Feijóo". En este sentido, Bravo considera que habrá foto de Feijóo con Abascal porque "Vox ha demostrado esa posición de apoyo y no creo que tenga que haber ningún problema".

¿La habrá con la líder parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras? Respuesta: "No se lo puedo decir porque no lo conozco". Según el vicesecretario de Economía del PP, "lo importante es poner encima de la mesa estos seis grandes acuerdos" y, "sin salirnos del marco constitucional, conseguir esos apoyos". Bravo ha agregado que Feijóo "no le puede plantear a Junts algo diferente de lo que se le ha planteado al PSOE" y cree posible "encontrar acuerdos" en políticas del estado de bienestar o de familias. En materia de lenguas cooficiales, ha apostado por el "bilingüismo cordial": "Hay que defender el principio de igualdad entre todos los españoles, independientemente del territorio en el que estemos".

Pactar con el PSOE

Bravo ha repetido el mantra de que no son pocos los socialistas que compran las políticas del PP, pese a que Sánchez haya obtenido mayor parlamentaria el pasado 23-J: "La gran mayoría de los españoles comparte los planteamientos que hace Feijóo. Me cuesta pensar que los españoles no estén de acuerdo con una política de agua o una política de familia".

¿Entiende el votante popular que se haya pasado de pretender derogar al sanchismo a proponer unos pactos de La Moncloa? Bravo ha recurrido al estribillo habitual: "Humildemente, entiendo que el votante del PP lo que ve es que, desde que llegó Feijóo, no ha hecho más que ofrecer acuerdos". Y, al poco, ha repetido: "Hay que sentarse y buscar acuerdos". "Sería deseable otra respuesta, por supuesto, pero nosotros los tenemos que ofrecer. No podemos estar de acuerdo en la amnistía, en el referéndum, en los corruptos o en quebrantar el principio de igualdad", ha añadido.