Los abyectos contorsionismos de Errejón para no llamar "terrorista" a Hamás

En una entrevista en RNE, el diputado de Sumar Íñigo Errejón dio una muestra más del repulsivo comportamiento de la izquierda patria tras el terrible ataque terrorista contra Israel. Preguntado directamente sobre si Hamás es una organización terrorista, Errejón trató de ganar tiempo dando un sorbo de agua y después evitó hacerlo con la excusa de que "siempre, la definición de qué actos o grupos son terroristas es un objeto de lucha política".

"Me parece que inequívocamente los actos que se conocen desde el domingo por la noche, o el sábado, son crímenes de guerra (…) buscan generar el terror entre los civiles, no me parece que haya duda. La definición suele tener que ver con una pelea política más resbaladiza", aseguró horas antes de que se hicieran públicas carnicerías como la del kibutz de Kfar Aza, con 40 bebés asesinados.

Ese sorbito de agua.

Ese tragar saliva.

"Lo que se hace a partir del sábado son crímenes de guerra", dijo Errejón en un primer intento de meter las represalias de Israel en su discurso. Después, continuó afirmando que son "crímenes de guerra lo que se hace desde hace mucho tiempo en Gaza" y añadió: "De manera estructural y permanente".

Acabó su discurso diciendo que les producen "espanto todos los actos de violencia contra civiles" pero hay que ir "un paso más allá": "Esto pasa por la ocupación de Israel".