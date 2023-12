El juez investiga si la menor que denunció el abuso sexual del exmarido de Oltra fue represaliada por su Ejecutivo

El titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, investiga si la menor de 16 años que denunció el abuso sexual del exmarido de Mónica Oltra fue represaliada por su Ejecutivo. La dirigente de Compromís dimitía en junio de 2022 como vicepresidenta del Gobierno autonómico y diputada de las Cortes valencianas después de que el TSJ de Valencia la imputase por encubrir los abusos de su entonces marido.

Precisamente, la Sala Penal del Tribunal Supremo confirmaba este miércoles la condena de 5 años de prisión contra el exmarido de Oltra por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años con prevalimiento. Además, la propia víctima, Teresa Tanco, ha comparecido como testigo ante el juez Vicente Ríos.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el interrogatorio del juez sobre la víctima se ha centrado en dos cuestiones principales. La primera, si sabía que la esposa de su abusador era Mónica Oltra y en segundo lugar, el instructor le ha preguntado sobre su aberrante traslado engrilletada al juicio de su propio abuso sexual cuando todavía era menor".

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "las defensas de los imputados en la causa han intentado en todo momento desacreditar a la joven. Han llegado a preguntarla si el ofrecimiento de un trabajo y una casa en Madrid que le hizo la presidenta de la asociación GOBIERNA-TE Cristina Seguí, cuya querella originó la causa, había sido a cambio de algo".

"¿Se habrían atrevido esos abogados a hacer las mismas preguntas a la víctima de la Manada de los sanfermines?", se preguntaban con indignación las mismas fuentes. Recordamos, que la víctima prefirió no irse de sus ciudad a pesar de que se encontraba en una situación familiar y económica muy complicada y rechazó ambos ofrecimientos desinteresados.

La víctima ha afirmado además ante el juez que tuvo miedo de denunciar a su cuidador porque sabía que su mujer "era muy importante". Después añadía: "Me daba miedo que no me creyeran. Por eso no denuncié antes". La joven estuvo tutelada por la Generalidad desde los cuatro años y los primeros abusos los sufrió hace 7, por lo que no recordaba muchas de las cuestiones que le formulaban las partes.

¿Cómo actuó la Abogacía de la Generalidad Valenciana?

El magistrado Vicente Ríos quiere conocer ahora el trato o la protección que recibió o no la menor por parte de la Generalidad Valenciana y la dirección del centro de acogida en el momento en que denunció los hechos y a qué personas les comunicó lo que estaba padeciendo en las instalaciones.

Por ello, en una providencia, a la que ha tenido acceso este diario, ha solicitado nuevas diligencias: "Visto el estado de las presentes actuaciones y conforme a lo solicitado en su día por la representación procesal de la acusación particular, líbrese oficio a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, a fin de que informe sobre las actuaciones, dictámenes o informes de cualquier tipo que se realizaran en relación con la posible personación, como acusación particular, de la menor tutelada MARIA TERESA TANCO en las Diligencias Previas nº1391/2017 del Juzgado de Instrucción nº 12 de Valencia y Rollo nº 144/2018 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia".