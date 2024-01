El PP justifica la reforma del artículo 49: "Es compatible combatir a Sánchez y cambiar una palabra de la Constitución"

Salvo que se produzca una sorpresa mayúscula, el Congreso aprobará esta semana la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuido" de la Carta Magna y sustituirlo por "persona con discapacidad". Un cambio que se produce tras un acuerdo al que han llegado Partido Popular y PSOE.

Fueron los propios Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo los que pactaron esta modificación, que se llevará a cabo por la vía exprés y, se supone, que sin que se acepten cambios en otros artículos. Pero formaciones como Sumar, de Yolanda Díaz, ya tiene anunciadas, al menos, dos enmiendas.

Según el PP, estas propuestas no se aceptarán y el cambio será "rápido y concreto". "No hay posibilidad de que se toquen otros artículos de ninguna manera", aseguran desde Génova. "Vamos a reformar el artículo 49 porque el término disminuido no debe figurar en la Constitución porque tiene connotación despectiva", sentenciaba Feijóo este lunes.

Acuerdo "puntual"

Un acuerdo PP-PSOE que llega en un momento el que gobierno y oposición se encuentran enfrentados por los pactos de Sánchez con los separatistas que, según el PP, han "extorsionado" y "humillado" a los españoles.

De ahí que desde Génova maticen que este acuerdo para la reforma del artículo 49 se trata de un pacto "muy puntual" y concreto. "Es compatible combatir a Sánchez con toda intensidad y cambiar una palabra de la Constitución", aseguran.

Los populares también explican que el cambio se debe a una "promesa" que Feijóo realizó a diferentes asociaciones de personas con discapacidad desde que llegó a la presidencia del Partido Popular.

La iniciativa será debatida este martes por la tarde para tomarla en consideración y aprobar su tramitación por el procedimiento de lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión. Será el jueves 18 cuando se debatan las enmiendas que se hayan presentando, de totalidad con texto alternativo o parciales, y se apruebe la iniciativa y remita al Senado.

Cabe recordar que una reforma constitucional de este tipo exige un respaldo mínimo de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados y 159 senadores), lo que se consigue con un acuerdo de los dos grandes partidos. Sánchez y Feijóo acordaron que la iniciativa se aprobará tal cual, sin aceptar ninguna enmienda.

A pesar de ese pacto, desde Sumar ya han anunciado dos enmiendas: una de Compromís para recuperar "el Derecho Civil Valenciano" reconociéndolo en la Carta Magna y otra de Mès para que Formentera cuente con un senador propio y no tenga que compartirlo con Ibiza, como actualmente recoge la Constitución. Según los de Feijóo , el PP obtuvo el compromiso del PSOE de que el cambio se limitará a eliminar el término "disminuido" y sustituirlo por "persona con discapacidad".