García Castellón sostiene que Tsunami tenía "en mente" actuar "al paso de la comitiva del Rey" en Barcelona

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sostiene que Tsunami Democràtic podría haber tenido "en mente" actuar "al paso de la comitiva" del rey Felipe VI en Barcelona, que habría sido uno de los "objetivos" de la plataforma separatista en 2020.

En un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez explica que esta nueva línea de investigación se deriva del informe relativo al investigado Josep Campmajó en el que se reflejan mensajes con un individuo que podría pertenecer a algún cuerpo policial "existiendo sospechas de que podría ser del Cuerpo de los Mossos d´Esquadra".

Revisadas las actuaciones, indica el magistrado, se constata que en un hilo de mensajes, el usuario "XUXU RONDINAIRE" comienza a explicar pormenorizadamente diferentes aspectos relativos a los preparativos de seguridad de una comitiva que, por las referencias expresas, se entiende que pudiera tratarse de una comitiva real.

La lectura de las actuaciones, permite inferir, según el juez, que se hace referencia a la visita que el Rey Felipe VI realiza anualmente a la ciudad de Barcelona con motivo de la entrega de los premios "Princesa de Girona" y añade que este extremo se deduce de expresiones como "Guardia R" que, con toda probabilidad hacen referencia a la Guardia Real.

Según la resolución, la parte inicial de la exposición de "XUXU RONDINAIRE" parece hacer referencia a otra conversación anterior que no se dispone, y que sería el prólogo de las ideas expuestas por aquel que no son otras que la exposición detallada del despliegue de seguridad estándar realizado en los desplazamientos del Monarca, desde el uso de vías rápidas desde el aeropuerto hasta el recinto donde se celebra el acto, incluyendo la composición de la comitiva móvil con la disposición de los vehículos de Casa Real, Mossos, ambulancias etc., pasando por los reconocimientos realizados de forma permanente sobre el recorrido y la disposición de fuerza policial en cruces, puentes o intersecciones.

"La conversación permite inferir que TD podría tener en mente realizar alguna actuación en relación con la visita de S.M. El Rey a Barcelona, toda vez que XUXU RONDINAIRE realiza las siguientes manifestaciones: <Desde unas horas antes la Guardia R da pasadas adelante y atrás por todo el recorrido y va informando de novedades. Explícame que queréis hacer y os diré si vale la pena o es perder el tiempo como en el Camp Nou. Un par de horas antes, dos veces hacen el recorrido con toda la comitiva (sin la personalidad). Y la comitiva es larga>"

La referencia a "perder el tiempo como en el Camp Nou", indica el juez, conduce inevitablemente a la acción ejecutada por TD el 18 de diciembre de 2019, y cuyo resultado no estuvo a la altura de lo que se esperaba por la organización. El hilo de la conversación, según los metadatos, se puede ubicar entre los días 12 y 13 de julio de 2020.

"Esta conversación permite deducir, no solo que TD mantenía su intención de actuar en el mes de julio de 2020, sino algo todavía más grave, que entre sus objetivos podría estar actuar al paso de la comitiva del Rey", concluye García Castellón.

Por todo ello, el juzgado acuerda oficiar a la Guardia Civil para que investigue estas conversaciones, identifique a la persona de XUXU RODONDAIRE e informe sobre visitas planeadas por el Monarca en estas fechas.

Sorteando la Ley de amnistía

Ayer el magistrado conseguía sortear el ‘terrorismo light’ pactado por Junts y PSOE en una enmienda a la Ley de amnistía para salvar al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, de ser acusado por terrorismo en el caso de Tsunami Democrátic.

En un escrito, el juez rechazaba el recurso de una de las investigadas en la causa contra la personación en el procedimiento de dos agentes de policía que sufrieron heridas de gravedad y recuerda que estos incidentes tuvieron lugar en la plaza de Urquinaona de Barcelona, con enfrentamientos entre las Fuerzas de Seguridad y manifestantes que protestaban por la sentencia condenatoria del 1-O. Hubo agentes heridos, dos de los cuales se personaron como acusación particular en la causa de Tsunami que se instruye en la Audiencia Nacional.

El magistrado afirmaba que en este procedimiento "no puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la CE, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del que podrían ser partícipes los investigados". Es decir, los hechos más graves afectan al Convenio Europeo de Derechos Humanos y no quedarían cubiertos por la Ley de amnistía tras la enmienda pactada esta semana por PSOE y Junts.