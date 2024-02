Este jueves y viernes, la Comisión de Venecia llegará a España para recabar toda la información posible sobre la Ley de Amnistía y elaborar un informe en el que examinaran el encaje legal de la norma. Lo hará tras la petición realizada por el Senado, en donde el PP tiene mayoría.

La Comisión de Venecia, que de forma oficial se llama Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, ha elaborado una lista de peticiones de reuniones para conocer los detalles de la Ley de Amnistía en la que no estará Fernando Galindo, letrado mayor del Congreso y mano derecha de Armengol.

Galindo pide no comparecer

La Comisión quería Galindo compareciera ante ellos ya que el letrado mayor del Congreso se ha convertido en las últimas semanas en la persona que ha facilitado a Pedro Sánchez la tramitación de la norma en el Congreso. Pero él ha pedido no hacerlo y Francina Armengol ha respondido a esta demanda.

La Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, ha decidido por votación que el letrado no tenga que comparecer, algo que en el PP han calificado de "falta de respeto". El portavoz popular, Miguel Tellado, ha asegurado que han pedido explicaciones a Armengol pero no las ha dado excusándose en que las deliberaciones "son secretas". "Cabe recordar que las deliberaciones son secretas pero no los acuerdos", ha sentenciado el dirigente del PP.

El recluta de Sánchez

Tellado también ha explicado que Galindo es uno de los muñidores de esta ley en el Congreso ya que fue "reclutado por Pedro Sánchez" para ese fin. "Él fue el que firmó el primer informe que permitió tramitar la Ley de Amnistía. Gracias a él, Sánchez puede hacer tropelías y atropellos de todo tipo y hurtó durante días el segundo informe que cuestionaba la constitucionalidad de la normar", ha recordado.

Galindo también "admitió enmiendas fuera de plazo y ha permitido, a través de otro informe, la devolución de la norma a la Comisión de Justicia". Según fuentes populares, "no tiene ningún sentido que el letrado mayor no dé explicaciones".

Extremo que no comparte el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, que ha defendido la decisión de la Mesa del Congreso de impedir la comparecencia de Galindo en la Comisión de Venecia asegurando que "siempre se ha hecho lo mismo" en este tipo de situaciones. "¿El letrado ha elaborado la ley, tiene que dar opinión política sobre la ley?", se ha preguntado de forma retórica.