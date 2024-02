Ofensiva de PP y Vox contra el "mentiroso" e "inmoral" Marlaska

Fernando Grande Marlaska ha vuelto a protagonizar este miércoles uno de los momentos más tensos de la sesión de control al gobierno cuando los diputados populares Miguel Tellado, Elías Bendodo y Ana Vázquez, y la de Vox, Pepa Millán, le echaban en cara su abandono a las víctimas del terrorismo y, especialmente, a los dos guardias civiles asesinados en Barbate.

Miguel Tellado, portavoz del PP, ha destacado la "poca vergüenza" del ministro. "El Marlaska juez de los años 90 sentiría nauseas viendo al ministro que lo es gracias al apoyo de una banda que hoy es un partido", ha dicho en referencia a Bildu. "¿Sabe usted qué es el honor? Es la divisa de la Guardia Civil y lo que tenían los dos agentes asesinados. Los agentes fueron víctimas de auténticos asesinos. Si a usted le queda honor o dignidad, dimita. Ya solo está a la altura del señor Sánchez, que lo ha nombrado, qué lamentable".

Marlaska intentaba zafarse de las acusaciones cargando contra el PP por "utilizar dos asesinatos para hablar del Campo de Gibraltar" y asegurando que "nada me parece suficiente para que nuestros agentes trabajen en las mejores condiciones". Palabras que provocaron que los representantes del PP respondieran a gritos desde sus asientos.

El OCON Sur

Elías Bendodo también ha preguntado a Marlaska. En su caso por el "desmantelamiento" del OCON Sur. "Estamos incrementando plantillas y recursos y respetamos sus mandos y a sus decisiones", ha insistido el ministro del Interior. "Coja la última puerta que tiene abierta antes de que le tiren por la ventana", le ha pedido Bendodo.

Pero los diputados populares no lo dejaron ahí. Ana Vázquez tomó la palabra tras Tellado para espetar a Marlaska que "es usted un auténtico mentiroso... Usted desmanteló ese grupo" y añadía: "Los guardias civiles no quieren medallas en los funerales, quieren medios". La representante popular ha recordado que una de las viudas de los guardias civiles no quiso que el titular de interior colocase la medalla en el féretro de su marido. "Cuanto más inmoral es un ministro, más posibilidades tiene de mantenerse con Sánchez", ha resumido Vázquez ante un Marlaska que trataba de desviar la atención sacando de nuevo el tema de la "foto de Feijóo con el narco".

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, arrinconaba al ministro recordándole la falta de medios con la que opera la Guardia Civil, y el desmantelamiento de la unidad de élite del Campo de Gibraltar para enfrentarse a los narcotraficantes. "Les ha dejado vendidos frente al crimen", criticaba después de denunciar que se rebajan las partidas presupuestarias para los agentes mientras se riega con dinero público a los medios de comunicación.

El ministro negaba la mayor y derribaba toda responsabilidad hacia los mandos de la Benemérita al asegurar que cualquier reorganización acometida fue un "cambio de estructura que decide la Guardia Civil, que tiene autonomía para hacerlo, buscando en todo momento mayor eficacia". "Respeto y secundo las decisiones que adoptan los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional", remataba.