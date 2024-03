Puigdemont anuncia eufórico que se presenta a las autonómicas para culminar la independencia

Puigdemont se presenta a las elecciones autonómicas y renuncia a la candidatura de las europeas. El expresidente de la Generalidad prófugo ha zanjado las especulaciones de los últimos días con un anuncio claro. Será el candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a las elecciones autonómicas convocadas por Pere Aragonès para el próximo 12 de mayo. Puigdemont se propone su restitución y se plantea las elecciones como un acto de justicia poética frente al artículo 155 de la Constitución que le arrebató el cargo.

Tras una larga introducción en un discurso con aires de revancha, Puigdemont ha anunciado su candidatura ante lo que considera una "oportunidad histórica", la posibilidad de un regreso triunfante. Y como prueba de su compromiso ha hecho dos anuncios por el precio de uno. No se presentará a las elecciones europeas. Está convencido de que no le hará falta para mantener la inmunidad.

Puigdemont cree que ahora se puede sacar a Cataluña del letargo y censura que Aragonès no haya convocado las elecciones autonómicas junto a las europeas. También ha abogado por la unidad del independentismo, ha glosado su "exilio" y ha pintado un retrato épico de los últimos seis años. En tono agrio se ha referido a la "represión del Estado" y ha asegurado que esta afecta a todos los catalanes, "incluso a los que aplaudían los porrazos del 1-O".

Quien fuera presidente de una efímera república de ocho segundos, acepta optar a la presidencia autonómica de Cataluña, pero para relanzar la independencia. Puigdemont ha admitido que dejaron el trabajo a medias, pero se ha comprometido a acabarlo. "No nos han derrotado", ha declarado.

El expresidente catalán humilla a Sánchez

En la segunda parte de su discurso, Puigdemont ha sacado pecho de su posición central en la política española. "Han llegado las oportunidades, estamos en una nueva fase política, debemos aprender a ganar porque hemos tenido victorias, muchas victorias", ha manifestado a modo de prólogo de una andanada contra Sánchez. "El acuerdo de investidura de un primer ministro de un Estado de la UE se ha firmado fuera de España, se ha firmado en Bruselas y se llama Acuerdo de Bruselas, el pacto que fija el marco de la nueva etapa en la que queremos resolver el conflicto con España".

En cuanto a la Ley de Amnistía, Puigdemont ha seguido con sus ataques, ha acusado al PP y al PSOE de cobardía y de esconderse tras las togas de los jueces y ha señalado que la ley permite devolver el conflicto a la política. "Hemos visto cosas del Estado español que no habríamos creído nunca", ha dicho también a modo de elogio de la defensa del ministro de Exteriores del catalán como lengua oficial de la UE.

Puigdemont también se ha jactado del "espacio de negociación en Suiza con mediación internacional". "Y eso era algo que tampoco iba a suceder nunca", ha insistido Puigdemont. El dirigente separatista considera que "negociar en Suiza es como hacerlo en Wembley, en terreno neutral, en vez de en el Bernabéu y con los árbitros a su favor".

Agravios y referéndum

El prófugo también ha abordado la agenda económica del separatismo, el tradicional memorial de agravios, la "asfixia" y el "expolio", el "déficit fiscal", la "deuda histórica" y la "inversión no ejecutada". "La cifra de dinero que se marcha de Catalunya cada año para no volver nunca más equivale casi a todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid, no estamos hablando de cuatro duros", ha asegurado.

Asimismo ha negado tener un "idilio con la izquierda española". "Nosotros solo estamos interesados en Cataluña y nos proponemos celebrar un referéndum de autodeterminación. Es tan imposible un referéndum como la amnistía. No hay ningún impedimento constitucional para celebrar un referéndum". "En una sociedad en la que podemos cambiar nuestra orientación sexual también deberíamos poder cambiar de nacionalidad". Además, ha dejado claro que no renuncian a la unilateralidad y que en esta legislatura plantearán el referéndum de autodeterminación. "Lo haremos en un contexto mucho más favorable que en 2017", ha pronosticado.

Vuelta a España

"Hoy empiezo la cuenta atrás para el retorno. Mi compromiso es que si soy candidato a la investidura dejaré el exilio ese día para regresar a Cataluña y reclamar la confianza de la cámara", ha manifestado Puigdemont en el último tramo de un discurso maratoniano. "Se supone que los jueces habrán aplicado para entonces la Ley de Amnistía, pero ya se sabe que hay jueces españoles que se niegan a cumplir la ley porque saben que nadie les perseguirá", añadió.

Puigdemont ha pronunciado este discurso en el Ayuntamiento de la ciudad francesa de Elna, de donde es alcalde su amigo el comunista Nicolas García.