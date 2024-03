El servicio militar obligatorio no se va a volver a instaurar en España. Eso, al menos, es lo que ha afirmado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Senado tras ser preguntada por varios parlamentarios, después de ese debate se esté planteando en varios países de la Unión Europea y la OTAN debido a la amenaza internacional que supone la Rusia de Vladimir Putin.

"No va a haber servicio militar obligatorio en España, ni creo que se le haya pasado a nadie por la cabeza. Otros países que, efectivamente, por situación geográfica, perciben más esa preocupación, que todos deberíamos tener, no nos olvidemos, porque somos un país maduro, porque somos un país que tiene mucho conocimiento de la realidad, pero no va a haber servicio militar obligatorio", ha dicho la ministra.

Y es que pese a que la titular de la cartera de Defensa ha acudido a la Cámara Alta para hablar de las líneas generales de la política de su departamento en la nueva legislatura, la invasión rusa de Ucrania ha centrado gran parte de la mayoría del debate y los principales rifirrafes los ha mantenido con partidos que apoyaron la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno el pasado mes de noviembre.

Al senador de ERC Joan Josep Queralt le ha venido a recomendar una especie de proceso de maduración: "Esto no es un tema de militarismo sí o militarismo no. Hace años igual usted y yo pensábamos de otra manera, pero con los años uno abre la mente y se da cuenta de que la realidad no es lo que uno quiere, si lo que otros, gente como Putin, nos impone cuando va masacrando a los ciudadanos".

Al senador de EH Bildu Josu Estarrona le ha mandado a Moscú a negociar con el líder ruso: "Yo le pediría a usted, a su grupo, a aquellos que consideran que a lo mejor tienen algún ascendente sobre Putin, lo que nadie de la comunidad internacional ha tenido, ya que ustedes quieren la paz, vayan a hablar con él. Convénzanle. Yo estaría encantada. Todos estaríamos encantados. Pero aquí hacer proclamas sobre la paz y no denunciando claramente a los que están asesinando a la población civil en Ucrania eso no es razonable".

Tras esto, ha pedido senador bildutarra que no vaya dando lecciones de pacifismo. "Nadie tiene el patrimonio de decirle a alguien que trabaja más por la paz que los demás. Usted está muy comprometido con la paz, su grupo está muy comprometido con la paz… pero nosotros estamos firmemente comprometidos con la paz. Y cuando hablamos de la paz hay que distinguir quién es el agresor y quién es el agredido. Sabe que hay un único responsable, que es Putin. Y hay que decirlo con toda claridad", le ha dicho la ministra.

El 2% y las líneas generales de Defensa

Respecto a las líneas generales de su política en el Ministerio de Defensa, Margarita Robles, ha informado de que se estrategia al frente del departamento se dividirá en tres partes, como venía siendo hasta ahora. La primera será relativa al personal, la segunda tendrá que ver con la modernización de las Fuerzas Armadas y el adiestramiento de las unidades, mientras la tercera será el fortalecimiento de España en el ámbito de la seguridad internacional.

En la gestión del personal militar, ha explicado que se va a tratar de seguir mejorando las retribuciones de los militares, al igual que impulsando políticas para mejorar la conciliación familiar –abrirán nuevos de centros de educación infantil en las instalaciones militares–, habrá más plazas para pasar de un compromiso temporal a permanente y se firmarán más convenios para que los militares que salen a los 45 años puedan tener una nueva actividad laboral. Asimismo, ha informado de que las FAS cerraron 2023 con 129.000 efectivos en activo.

En lo que se refiere a modernización y adiestramiento, ha valorado de forma positiva que el presupuesto de Defensa haya ido subiendo de forma escalonada en los últimos años, al tiempo que ha enumerado algunos de los nuevos programas de armamento que se han puesto en marcha en los dos últimos años para evitar que se pierdan nuevas capacidades militares o, incluso, recuperar algunas que se habían perdido.

En este aspecto, ya durante las réplicas y a preguntas del senador Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu (PP), ha mantenido que la falta de presupuestos para 2024 no va a afectar al aumento del presupuesto del Ministerio de Defensa y que se mantiene el objetivo de alcanzar para el año 2029 el 2 por ciento de inversión en Defensa comprometido en el seno de la OTAN –cinco años más tarde que lo acordado en la Cumbre de Cardiff de 2014–.

Respecto al fortalecimiento de España en el ámbito internacional, Robles ha recordado que las Fuerzas Armadas españolas llevan 30 participando en misiones en el exterior bajo la bandera de la UE, la OTAN, la ONU y bajo coaliciones internacionales y, tras recordar a los militares caídos en acto de servicio durante estos años, ha asegurado que "si no hay paz y seguridad en el mundo es difícil el desarrollo social y económico".

En esta línea, ha destacado que generales españoles están al mando actualmente de cuatro de las misiones internacionales donde están desplegadas las tropas españolas, entre las que destacan Mali (UE), Líbano (ONU) o Irak (OTAN), y ha mostrado su preocupación por el Sahel: "el espacio que no ocupe la UE lo va a ocupar Rusia. Rusia y China se están expandiendo por toda África y hay una desafección con Europa en todo el continente".