Agreden a militantes de Vox en Mondragón e intentan reventar un mitin de Abascal en Guecho

Esta tarde una mesa informativa de Vox ha sido atacada en Mondragón por un grupo de radicales.

Los militantes del partido de Abascal han tenido que ser protegidos por la Ertzaintza del lanzamiento de botellas. Los hechos han ocurrido a partir de las 19:00 horas de este sábado cuando pequeños grupos de radicales se han acercado hasta la mesa informativa que Vox había instalado a las 17:00 horas en la plaza Nagusia de Mondragón. En un momento dado, los insultos y agresiones verbales han subido de tono hasta que han tenido que ser escoltados por ertzainas, mientras los atacantes les lanzaban botellas de cristal.

El presidente de Vox ha señalado tras lo ocurrido a las "milicias de Sánchez". "Los que gobiernan con él. Los de la piedra y la pistola. Los beneficiados por sus indultos y amnistías. Esto no solo es Bildu. Es el golpismo violento de Sánchez. Esos son sus socios. Sus secuaces", ha dicho.

Mitin de Abascal en Guecho

Como señalaba esta mañana el propio Abascal durante su discurso en Guecho —también rodeado de radicales— es clara: ¿condenará el PSOE y el Gobierno Sánchez esta violencia?

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha referido este sábado, desde la localidad de Guecho, a las decenas de radicales separatistas que se concentraban para tratar de reventar el acto electoral del partido. "Un saludo a la afición", ha ironizado Abascal, para agradecer a los vecinos de Guecho que asistían al acto su valentía. "No es fácil; sabemos que han dado instrucciones de que bajéis las persianas, de que no vengáis… cuando esta chusma pone cartelitos quieren saber quiénes son los vecinos que no bajan las persianas, porque hace poco tiempo al que no bajaba la persiana le pegaban un tiro", ha recordado Abascal que ha reivindicado el combate sin cuartel contra los totalitarios y los terroristas: "Nos da la razón que estén aquí los que han justificado el terrorismo durante 40 años. Es la demostración de que estamos haciendo lo correcto. No sólo van a ser ilegalizados cuando lleguemos al poder… además de ser ilegalizados, no van a volver a estar en ningún acto político cometiendo delitos electorales", ha dicho para denunciar que el Gobierno vasco haya dado instrucciones a la Ertzaintza de no evitar la presencia de los manifestantes.

El líder de Vox se ha preguntado, además, si el partido socialista condenará esta violencia: "No sé si esta violencia electoral va a ser condenada por el PSOE", ha dicho en referencia a las peticiones de condena del Gobierno por lo ocurrido en Ponferrada. "Si no dijeron ni pío cuando aquí se apedreó a una diputada. El PSOE no tiene derecho a hablar de la violencia, porque pacta con la violencia de Bildu, amnistía la violencia, promueve la violencia".