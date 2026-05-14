El PSOE se expone a un conflicto legal por sus llamadas con apariencia sanitaria

La campaña telefónica impulsada por el PSOE en Andalucía de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo ha abierto un importante frente político y jurídico después de difundirse audios que comienzan simulando una llamada relacionada con una cita médica del Servicio Andaluz de Salud (SAS) antes de pedir directamente el voto para los socialistas.

La estrategia ha provocado una fuerte reacción del PP, que acusa al PSOE de utilizar la sanidad pública andaluza como gancho electoral mediante una fórmula que podría rozar los límites legales. El foco está especialmente en el artículo 66.1.b de la Ley General de Telecomunicaciones, que prohíbe las comunicaciones engañosas o aquellas que puedan inducir a error sobre quién realiza realmente la llamada.

Aunque por el momento no existe ninguna resolución judicial ni sanción oficial, la campaña ya amenaza con convertirse en un nuevo problema para los socialistas en plena recta final de la campaña andaluza.

Una supuesta cita médica que termina pidiendo el voto

El audio, difundido mediante llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, comienza con una frase diseñada para captar inmediatamente la atención del receptor utilizando una cuestión especialmente sensible para miles de andaluces: las citas sanitarias y las listas de espera.

"Buenas. Le llamo por su próxima cita médica...". Así arranca el mensaje antes de cargar contra la gestión sanitaria del Gobierno de Juanma Moreno y denunciar una supuesta "privatización y abandono de la sanidad pública". La grabación continúa afirmando que "más de dos millones de andaluces están en listas de espera" y concluye con un mensaje electoral explícito: "Solo tú puedes arreglarlo. En estas elecciones vota sanidad pública. Vota PSOE".

El audio sí termina aclarando que se trata de "un anuncio financiado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)", un detalle jurídicamente relevante que puede marcar la diferencia en cualquier posible interpretación legal. Sin embargo, la polémica se centra precisamente en el arranque del mensaje y en el hecho de utilizar una apariencia institucional sanitaria para lograr que el ciudadano escuche la llamada.

El PP habla de "suplantación" y "guerra sucia sanitaria"

La reacción del Partido Popular ha sido inmediata. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP Elías Bendodo acusó al PSOE de "suplantar" al Servicio Andaluz de Salud y calificó la campaña como un episodio de "guerra sucia sanitaria" en plena precampaña electoral.

Desde Málaga, Bendodo exigió la retirada inmediata de las llamadas y avanzó que el PP estudiará posibles acciones por considerar que se está jugando con un asunto extremadamente delicado para los ciudadanos, especialmente en una comunidad donde las listas de espera sanitarias llevan meses protagonizando el debate político.

Los populares consideran especialmente grave que el mensaje aproveche la preocupación de muchos pacientes sobre sus citas médicas para captar su atención antes de lanzar propaganda política. Una estrategia que, según denuncian, busca generar deliberadamente confusión en los primeros segundos de la llamada.

Las dudas legales se centran en el posible engaño inicial

El principal debate jurídico gira en torno a si una comunicación puede considerarse engañosa aunque termine identificando a su emisor. Expertos en telecomunicaciones y derecho digital recuerdan que la normativa española presta especial atención a aquellas llamadas o mensajes que puedan inducir inicialmente a error sobre quién está detrás de la comunicación.

En este caso, el uso de referencias directas a una "próxima cita médica" y la evidente asociación inicial con el Servicio Andaluz de Salud han disparado las dudas sobre el encaje legal de la campaña socialista. Por ahora, ni la Junta Electoral ni las autoridades competentes se han pronunciado oficialmente sobre el asunto. Pero la controversia ya se ha instalado de lleno en la campaña andaluza y amenaza con convertirse en otro desgaste para el PSOE justo cuando la sanidad y la gestión pública vuelven a situarse en el centro del debate político.