Illa reconoce que Koldo García se presentó en el Ministerio "sin cita previa"

El Partido popular ya había adelantado que iba a ser especialmente duro con el exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, buscando que este aclarase las reuniones mantenidas con el principal implicado de la trama que salpica al PSOE, Koldo García, desveladas por su exjefe de gabinete, Víctor Francos, y si en alguna de ellas participaron otros miembros de la trama.

Illa ha asegurado que en septiembre Koldo García "se presentó en el Ministerio sin cita previa". El extitular de Sanidad, de hecho ha mantenido, en todo momento, que no conocía previamente el contenido de una reunión "que duró escasos minutos" y a la que ha restado importancia. "Le remití a los técnicos a través de mi gabinete que es lo que se hacía en estos casos".

Preguntado por si su exjefe de gabinete, Víctor Francos, le reportó las conversaciones que había mantenido con Koldo García en las tres reuniones que mantuvo, Illa se ha mostrado rotundo: "No, no me las reportaba, ni tenía por qué, sabía todo mi gabinete y todo mi equipo cómo se tenía que proceder en estos casos y todo el mundo se ceñía al procedimiento".

El exministro de Sanidad ha matizado que todas las empresas que eran contratadas por el Ministerio pasaban un filtro previo de "solvencia" en el que se analizaba la situación financiera y el historial de las compañías. Sobre la empresa propuesta por Koldo García, Soluciones de gestión, Illa ha afirmado que "no vio nada que le hiciera dudar" al tiempo que ha puntualizado que se le mandó "a los servicios técnicos para que siguiera el protocolo habitual". La senadora María Caballeros se ha mostrado insistente en su pregunta de si no le pareció extraño que recibieran ofertas sanitarias de Koldo García, a lo que Illa ha reafirmado su negativa.

Sobre la empresa fabricante de artículos de marketing de bebidas alcohólicas, FSC Select Products, a la que se pagó 260 millones de euros para traer mascarillas, Illa ha afirmado que él "no sabía nada". Echando balones fuera, el exministro ha afirmado que esta empresa fue "elegida por la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia".

Precampaña electoral

El candidato socialista para la presidencia del Gobierno catalán se ha mostrado visiblemente enfadado porque, a su juicio, no tiene razones para comparecer. "Yo no he escogido venir hoy aquí, porque fíjese, vine el lunes, he vuelto hoy, casi me pierdo San Jordi, que es un día especial para los catalanes y no hay hecho objetivos que relacionen al ministerio de Sanidad con lo que están investigando aquí".

A preguntas de Junts y con una clara intencionalidad, Illa ha afeado que el partido del fugado Carles Puigdemont votara en contra hasta en seis ocasiones del confinamiento. "Debo decir que llevo todavía un disgusto encima cuando no votaron a favor del estado de alarma, que salvó vidas", reiterando "qué disgusto".

Al concluir la sesión, el senador popular, Luis Santamaría, le ha sacado a relucir que estar salpicado por una trama de corrupción "es un pésimo aval para presentarse a las elecciones catalanas", a lo que Illa ha contestado: "¿De esto se trataba?". Ante esta pregunta, Santamaría ha reconocido que si así lo hubieran deseado le habrían citado "durante la campaña electoral", una afirmación por la que Illa se ha mostrado agradecido.

Ampliación de la comisión de investigación en el Senado

El Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado, para aprobar en el Pleno la ampliación del objeto de la comisión de investigación sobre la trama Koldo para también abarcar asuntos que afectan a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, así como el encuentro en el que participó el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor en el Aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

PP, Vox y UPN, con sus 145 votos, han sido los únicos en apoyar esta ampliación. El resto de grupos han renunciado a su derecho a voto criticando que se trata de una "imposición en el orden del día". Fuentes populares aseguran que el PSOE ha pasado "del obstruccionismo en la Comisión a la inhibición, en una falta de respeto grave al Senado".

Por su parte desde el PSOE, su portavoz en el Senado el portavoz del PSOE en el Senado Juan Espadas ha denunciado la "falta de garantías" y la "lesión de los derechos fundamentales" que acarrea esta decisión. Además ha anunciado que el PSOE va a solicitar al presidente de la comisión que se desvincule a aquellos comparecientes que, a su juicio, no tienen ninguna implicación con ninguna trama de corrupción.