Sánchez, un "mentiroso pendenciero" y un "matón" indecente

El Mundo

"Sánchez hizo su carta tras saber que su mujer era investigada". "La Fiscalía defendió que Begoña Gómez firmaba documentos como "una profesional" en lugar de como "la esposa del presidente del Gobierno"".

Reprocha el editorial que "cuando difundió su «carta a la ciudadanía», el presidente se decía víctima del «fango» de la derecha, limitándose a mencionar la apertura de diligencias previas contra su mujer. La realidad es que ya sabía que el juez le había otorgado la condición de «investigada» por dos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La notificación llegó a La Moncloa esa mañana y el ex ministro socialista de Interior Antonio Camacho se acababa de personar como abogado de Gómez. Con esta nueva información, el intento de intimidar al juez se hace realmente ostensible".

"El análisis de la causa permite constatar además el servilismo de la Fiscalía, según la cual Gómez firmaba como simple «profesional» las cartas de recomendación para que la empresa que patrocinaba su carrera lograra contratos del Gobierno. Tampoco pasa desapercibido que designara a su letrado horas después de que Manos Limpias presentara su denuncia".

"La causa está abierta y Gómez no ha sido llamada a declarar aún, pero el Gobierno y el PSOE deberían dejar de hablar de «bulos» y permitir que el juez haga su trabajo". El Gobierno más corrupto de la democracia.

Federico Jiménez Losantos comenta la última mamarrachada de Sánchez reconociendo a título personal el Estado palestino. "Ayer, Sánchez, apeado el adjetivo, fundó el Estado de Palestina, dibujando sus fronteras, demarcando tres regiones y creando su capital en Jerusalén". "Sabiamente aconsejado por ese orondo monaguillo con ínfulas de capellán llamado Albares, al decidir las fronteras, lo fundó y lo desfundó, porque ni antes ni después de la Guerra de los Seis Días, en 1967, existió un Estado Palestino".

"A ver, Perico el Bautista, ¿dónde está ese Estado fantasma? En la Guerra de la Independencia de 1948 -cinco naciones árabes contra el Estado de Israel, recién reconocido por la ONU- Egipto tomó Gaza y Jordania, la Cisjordania, ex dominios británicos. ¿Garantías fronterizas? Se demostró en la Guerra del Yom Kippur, con la invasión de Israel por Egipto y Siria. Son los países árabes los que nunca han querido un Estado Palestino para no reconocer a Israel. Y Hamas, a quien se premia por sus violaciones y asesinatos, menos. Lo que ayer ideó Romeo Moncloveo fue otra guerra, al imponer un Estado parásito del de Israel, con dos zonas terroristas iraníes (Hamas en Gaza, Hizbulá en Cisjordania), unidas por un corredor que atravesaría Israel, encantado de donar su tierra. Y la capital en Jerusalén Este, gesto de paz. Y Sánchez dice que debe ser viable. ¿Cómo dudarlo?", se cachondea Federico.

"Para que Israel, en justa reciprocidad, no reconozca Ceuta y Melilla como marroquíes, amén de Euskal Herria y los Països Catalans, llamemos al Estado inventado por Sánchez Pedrochistán, a su capital Begosalén, y a su moneda, el bególar. Y nuestro primer embajador, Mienmano el de Elvas, que multiplica los millones que no cobra como Cristo los panes y los peces, quieto en Portugal".

El País

"España reconoce Palestina". Y dale molinos, que no, es Sánchez quien reconoce Palestina, España no tiene nada que ver en eso, ha sido una decisión personal del caudillo. Este Carlos Cué ya no sabe cómo sobarle el lomo al puto amo. "Abascal se reúne con Netanyahu y le promete revertir el reconocimiento de Palestina "cuando sea presidente del Gobierno"". ¿Ves, Carlos? Esas cosas no las decide un presidente por su cuenta y riesgo. Aunque sea tu Sánchez.

"España reconoció este martes el Estado palestino en una decisión coordinada con la República de Irlanda y Noruega que ha sido calificada de histórica por los responsables de sus respectivos gobiernos. No hay precipitación ni es fruto del oportunismo de una campaña electoral, sino todo lo contrario. De forma largamente meditada y negociada, España ha dado un paso que se concreta en un momento especialmente preocupante, coincidiendo con la matanza atroz perpetrada por el Ejército israelí en un campamento de Rafah y el inicio de una ofensiva que EE UU considera la línea roja de su apoyo", miente el pseuroperiódico del fango sanchisa. Ni ha sido España, ni ha sido negociada y por supuesto que es campaña electoral. Y también para desviar la atención de los tejemanejes de Begoña que ya están por todo el mundo. Menos en esta ciénaga que ha perseguido con saña a políticos del PP y ahora esconde a sus lectores que Begoña ya estaba imputada cuando Pedrito se retiró a reflexionar. Fango, Pepa, El País es puro fango.

ABC

"Sánchez amagó con dimitir cuando supo que mujer era investigada por corrupción". Que ni enamorado ni leches, estaba preparando su defensa. "Sánchez ocultó la condición judicial de su mujer en su carta y en las intervenciones posteriores". Y que hay gente que vote a este elemento. De verdad que debería ir al psicólogo. "Los nuevos hechos conocidos y las fechas en las que acontecieron resignifican de forma evidente la histriónica conducta del presidente en las últimas semanas", dice el editorial. "Por más que el presidente intente huir hacia adelante y exhiba una agresividad descontrolada para intentar defenderse, cada vez son más los indicios que prueban si no unos hechos delictivos sí una conducta impropia e incompatible con la dignidad de su cargo". Saldrá de Moncloa esposado.

La Razón

"El PP busca un giro con la amnistía y Begoña Gómez". "Ahora se entiende por qué tomó esa decisión de forma tan extemporánea y no informó de la auténtica situación procesal en que se encontraba su mujer", dice Marhuenda. Y "por supuesto, ahora se entiende su disparatada reacción cuando acabó ese periodo de reflexión y anunció un plan de regeneración para amordazar y amedrentar a los jueces y los medios de comunicación considerados desafectos". "Sí, ahora se comprende esa furia desaforada. Por supuesto, la estrategia de Contreras y todo el aparato propagandístico de La Moncloa, encabezado por RTVE que han convertido en TelePSOE, será apoyar a Sánchez y atacar a la oposición y a todos aquellos que no se sumen al sanchismo". "Sánchez debería desembarazarse de Contreras y otros asesores chapuceros que le conducen por un camino equivocado. Este este tipo de defensores le llevan al desastre". Pues hasta ahora no le ha ido mal. Es un artista en generar odio esparcir basura, escupir fango y un embustero sin igual. Y parece que es lo que le gusta a la izquierda.

El Debate

El digital de Rubido exige la dimisión inmediata de Sánchez por mentir, ni que fuera la primera vez. "Begoña Gómez estaba imputada cuando Pedro Sánchez desapareció durante cinco días; amagó con dimitir; volvió de entre los muertos usando al Rey para anunciar su continuidad, tildó de bulos las informaciones documentadas sobre su esposa; despreció a la Justicia por golpista; lideró una campaña electoral en Cataluña; desató un conflicto internacional con Argentina por hablar de su esposa; la presentó como un «asunto de Estado» y anunció una ofensiva «regeneradora» para salvar a la democracia de una especie de conspiración ultraderechista merecedora de medidas coercitivas nunca vistas", resume Antonio Naranjo.

"Pase lo que pase con la causa, el comportamiento de Sánchez ya es indigno del cargo que ocupa: un mentiroso pendenciero que, en lugar de cumplir con la obligación elemental de rendir cuentas, emprende un ajuste de cuentas más propio de un matón que de un presidente decente". Es que es un matón indecente. Se comporta como lo que es. "No se distraigan: Begoña, corrupción; Sánchez, dimisión, por encubridor y mentiroso. Ese es el mensaje. De sol a sol", grita Luis Ventoso.