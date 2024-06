"El olor a podrido que sale de La Moncloa se expande a los cuatro vientos"

El Mundo

"Feijóo: La amnistía es inaplicable". "Las dudas del Supremo sobre la malversación dificultan la vuelta de Puigdemont". "Sólo la traición de Sánchez les ha dado ley que, cuando el Felón se atreva a subirla el BOE, hará oficial la mentira de su heroísmo", dice Federico Jiménez Losantos. "Cuatro partidos o bandas se han aliado contra España, pero sin proyecto, sin legalidad que los ampare y sin más plan que resistir como sea o rapiñar lo que puedan, mientras llegan los jueces. Porque, al final, la Ley de Amnistía -el golpe de Sánchez- está a merced de un juez dispuesto a hacer lo que tiene que hacer".

Maite Rico celebra los seis años "del Glorioso Advenimiento del Sanchismo. Un sexenio marcado por la mentira (a los votantes, a la nación), el abuso (del secreto de Estado, del Decreto Ley, del Falcon), la destrucción (del Estado de Derecho y la división de poderes), la corrupción política (Ley de Amnistía, asalto a las instituciones, nepotismo, despilfarro) y ahora también la corrupción económica, que acecha al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez". Una definición perfecta, Maite. Queda resolver el misterio de sus votantes.

"Llama la atención el silencio del rectorado y del claustro de la Complutense. Y de los sindicatos estudiantiles, tan indignados cuando se reconoció a Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre. Habría que verlos si el marido de Begoña fuera del PP. Pero nos inunda el sectarismo. Airados adalides de los viernes negros que enmudecen ante la inédita colonización de RTVE. Periodistas que firman contra la rendición de cuentas. Ministros y diputados sometidos como putos siervos «al puto amo». Y unos votantes que solo reaccionarán cuando las ayudas de Bruselas lleguen a su fin". O tal vez ni eso.

El País

La misma encuesta de siempre. "El PP llega a la recta final con una ligera ventaja sobre el PSOE". Al Parlamento Europea vota la mitad de la gente que en unas generales. No es extrapolable, se pongan como se pongan. "El PP ganaría hoy las generales pero el PSOE acorta distancias". El PP ya ganó las anteriores elecciones. Gobierna Sánchez comprando votos.

Luis García Montero se lía con Vox. "Los que no queremos que gobierne la derecha, porque somos partidarios de los servicios públicos, el trabajo decente, las pensiones dignas y la igualdad social, hemos tenido una gran ayuda en los talibanes vestidos de niños bien que militan en Vox". Al margen las chorradas para explicar su voto, tiene razón. El sanchismo tiene mucha suerte con la existencia de Vox.

"A la extrema derecha le debemos que, en medio de la confusión política actual, una parte de la población española se resista a votar al PP. Las conspiraciones mediáticas dan menos resultados de lo que se esperaba por el miedo que provocan los excesos de Vox. Dios se lo pague, porque yo no puedo". Pues sí, sin Vox, Sánchez no estaría cargándose el estado de derecho, persiguiendo periodistas, amedrentando jueces. Porque sin Vox, Sánchez no estaría ya en el Gobierno.

ABC

"El PP ganará las elecciones europeas el 9J con cinco puntos y cuatro escaños más que el PSOE". "El secesionismo da por amortizada la amnistía y fija otro objetivo: el referéndum de independencia".

Ignacio Camacho dice que como a Sánchez le ha salido todo mal en esta campaña, "ha girado hacia la descalificación de la oposición como un grupo de gente triste, hosca, insultadora, malencarada. La derecha antipática". No como él y sus ministros, con Óscar Puente a la cabeza. "El enfático mantra de la máquina del fango ha sido remplazado por una suerte de bipolaridad sentimental donde el sedicente progresismo encarna la empatía, el diálogo, la cordialidad, la tolerancia. El buen rollo frente al ceño fruncido de esa tropa amargada que quiere devolver al país a la oscuridad reaccionaria". Pero si Sánchez no sabe lo que es la empatía, es el tío más frío del universo. "Si el truco vuelve a funcionar, los dirigentes de la derecha deberían matricularse en una escuela de reeducación comunicativa". El problema es que Vox se lo pone muy fácil.

La Razón

"Encuesta elecciones europeas: El PP supera en seis puntos al PSOE y gana más de diez parlamentarios". ¿Quién da más? "Moncloa agita estos días el fantasma, ese sí, de un triunfo que sancionaría todo su mercadeo corrupto contra la democracia. El síntoma de la degradación del sanchismo es que sea cual sea el dictamen final de las urnas, el fallo de los españoles, nada lo removerá del poder a pesar de su agonía política en esta legislatura fallida y catastrófica". Pues eso.

Marhuenda dice que "Sánchez sabe que las perderá, pero no le preocupa porque las considera un mero trámite. Es la conclusión del ciclo electoral que hemos vivido desde las municipales y solo le interesa que la diferencia con el PP no sea muy grande. Por supuesto, le gustaría ganarlas, pero las generales y las municipales dejaron muy claro que España ha girado al centro derecha. Feijóo podrá esgrimir un fuerte ascenso desde las anteriores europeas y superar al PSOE, pero no provocarán el cataclismo que conduciría a una convocatoria adelantada. El líder del PSOE es inmune a cualquier escenario salvo a una moción de censura o una disolución que le convenga por motivos estrictamente partidistas". Pues por eso precisamente a nadie le interesan estas elecciones. Pero dicho esto, dice Marhuenda que hay que ir a votar porque nos jugamos mucho.

Vozpopuli

Ignacio Ruiz-Jarabo habla de la familia Sánchez Gómez. "Conforme pasan los días y se van conociendo nuevos datos -cada vez más escalofriantes- de las andanzas de Begoña Gómez y de la irregular situación fiscal y patrimonial de David Sánchez, el olor a podrido que sale de La Moncloa se expande a los cuatro vientos y su hedor inunda la geografía española. La gravedad de lo que se va descubriendo de la "presidenta del Gobierno", calificación del fino estilista Patxi López, es de tal dimensión que ya poco importa quienes fueron los que la denunciaron si es que alguna vez importó".

"De modo que, si todo va como parece va a ir, nos encontraremos con un Sánchez atrincherado en su búnker de La Moncloa denunciando a la fachosfera -ese fantasma auto creado que utiliza como el ungüento amarillo- y dispuesto a arremeter, ya sin freno alguno, contra la independencia judicial, la libertad de expresión y el derecho a discrepar de la oposición política. Sin duda alguna, un escenario terrorífico para la democracia española". Es que España ya no es una democracia, es la dictadura sanchista. Y luego nos dicen que vayamos a votar en las europeas. ¿Qué ha dicho o hecho Europa para parar a Sánchez? Nada de nada. ¿Qué esperan?