La última ignominia de 'El País'

El Mundo

"El testigo clave del 'caso Begoña Gómez' pide aplazar la cita por enfermedad pero colaborará". "El sólido auto con el que la Audiencia Provincial de Madrid avala la investigación judicial a Begoña Gómez desmonta el relato político y mediático oficialista, que achaca la instrucción a una sucesión de «bulos» periodísticos que, a su vez, formarían parte de una conspiración de la «derecha» y de la «ultraderecha» para acosar a Pedro Sánchez y a su mujer. Con independencia de cómo acabe el proceso judicial, estamos ante un problema político de primer orden". Ya se puden poner como se pongan Sánchez y sus siervos políticos y mediáticos que lo de Begoña va para adelante. ¿Seguro que le merece la pena, señor Sánchez? Por nosotros no lo haga, eh, podremos seguir viviendo sin usted. Retírese de la política y emplee toda su mala baba en defender a su mujer.

"En su auto, la Audiencia es muy contundente contra la Fiscalía. Sostiene que el Ministerio Fiscal pretende «impedir toda investigación» sobre Gómez y que extrapolar su postura a cualquier proceso penal generaría «lagunas de impunidad en toda actividad delictiva» donde la obtención de pruebas sea compleja. La Audiencia señala que el fin y las garantías del proceso penal están diseñadas en «sentido contrario» al defendido por el fiscal". Eso es otro asunto. En su enloquecida carrera para permanecer en Moncloa el psicópata creyó que podía hacer y deshacer a su antojo. Tezanos, Albarone, Marlaska ¿cuántos cadáveres quedaran tras el paso del caudillo por la presidencia del Gobierno?

Y luego está lo de Francisco Camps. Tras 15 años de tortura judicial y una persecución inaudita de la prensa zurda, que diría Milei, resulta que es inocente de todos los cargos. "He tenido un extraño privilegio en estos últimos diez años y es haber visto cómo se formaba una Causa General contra un hombre", dice Arcadi Espada. "No hay precedentes en España, y dudo que los haya en cualquier otro país democrático, de una afrenta a la verdad y a la justicia como la que Francisco Camps ha sufrido desde aquel 19 de febrero de 2009, cuando el diario El País empezó a sentenciar en su portada". El País, esa basura indigna, expertos en crear mentiras derramar porquería y acabar con cualquiera que le ordene la izquierda. "El que un hombre que no sea un capo mafioso o un terrorista haya acumulado diez investigaciones judiciales es un hecho sorprendente. El que se trate de un político notable y honrado, y que las diez investigaciones hayan concluido en nada después de dieciséis años, obliga a la reflexión".

"Un perturbador cerebro colectivo, del que formaron parte Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro de Caza y de Justicia, Mariano Bermejo, el juez, aún lo era, Baltasar Garzón, aquel policía Morocho, la fiscala, una o la otra, no se distinguen, Eduardo Zaplana, incluso, para disimular, y Romerito, el plumilla a sueldo de El País. Todos ellos reunidos en cualquier covacha, trazando planes para destruir a Camps, y de paso la Valencia que galleaba en las Españas, y de paso el Partido Popular". Los políticos ha sufrido y sufren campañas por parte de la izquierda política y mediática que no pasa en ninguna democracia de nuestro entorno. Es para hacérselo mirar.

"¿Quiere alguien saber cuál fue la clave de bóveda de la imputación, procesamiento y juicio de Camps en el caso de los trajes, por el que el diario de referencia español llevó no menos de 169 veces a su portada al expresidente? Fue un sastre. Su palabra, y no ninguna prueba objetiva que aportara". El País no necesita ni pruebas ni realidades, cuando va a por alguien no para hasta que se lo carga. A veces de manera literal, como con Rita Barberá.

"La Justicia ha acabado cumpliendo con Camps. Pero no ha absuelto a un hombre sino a un cadáver y ese retraso debe mortificar a los justos. No hay que esperar que el Partido Socialista pida perdón por las innumerables veces que actuó de innoble y fracasada actuación particular contra Camps: los espectros no piden perdón. En cuanto al Partido Popular... ¿Alguien ha oído hasta la hora de la tarde en que escribo alguna palabra de su líder exigiendo responsabilidades al socialismo acusatorio y anunciando el inmediato reingreso de Camps al exacto lugar orgánico que ocupaba en el invierno de 2009?". Y en cuanto a los periódicos, en Especial El País, jamás pedirán perdón. "La máquina del fango, presidente. Y límpiese".

El País

Esta basura que algunos llaman periódico no lleva lo de Camps en su portada. Hoy se permite mencionar a Begoña con mucha delicadeza. Vaya pandilla de miserables fruteros. "El ruido enfanga los hechos del ‘caso Begoña Gómez’; la investigación no halla delitos". Mentiras, bulos, fango, puro fango firmado por José Manuel Romero. Dan auténtico asco.

Son tan gentuza de tal calaña que no es que no pidan perdón a Camps, es que tras dedicarle 169 portadas para difamarle, hoy ni siquiera dan la noticia de su absolución, como ayer ocultaron lo de Begoña. Hoy sí. "Feijóo se entrega al ataque frontal contra la esposa de Sánchez para exigir elecciones. El líder del PP vuelve a acusar sin pruebas al presidente mientras este le afea sus pactos con la ultraderecha y su estrategia de "fango, fango y más fango"". ¿Acusar sin pruebas, sinvergüenzas? Decídselo a Camps. El fango, el verdadero fango que ensucia nuestro país desde hace años es El País. Hay que acabar con esta fábrica de bulos, mentiras, esta cloaca inmunda. Y con su actual jefe, Pedro Sánchez. Y paso a periódicos de verdad antes de que las náuseas que produce esta inmundicia vaya a más.

ABC

"Camps se ofrece al PP tras su décima y última absolución". Lo lleva claro. Ha salido tocado, pero al menos ha salido. A otras la persecución de la izquierda política y mediática les costó la vida. "Con esta sentencia se cierra su última causa con la justicia y queda definitivamente ratificada su inocencia en una serie de procesos que trascendieron lo meramente judicial y que llegó a convertirse en un verdadero linchamiento mediático que ahora se demuestra infundado", dice el editorial. "Camps ha sido declarado inocente en todas las causas por las que ha sido juzgado y, tras esta última sentencia, quienes se lanzaron a participar en una campaña de desprestigio contra él deberían, por puro decoro, asumir su responsabilidad en lo que fue un injustificado e interesado asedio público". ¿Decoro? ¿Le vas a pedir decoro a esa ciénaga que es el PSOE y El País?

"Begoña Gómez exigió a su consultora figurar como licenciada sin serlo". Vaya pareja, la verdad es que están hechos el uno para el otro. Dice Alberto García Reyes de Sánchez que su "cinismo es, más que una máquina de fango, una locomotora de odio con turbohélices". "A estas alturas de la historia a mí ya me da igual si lo que hizo la mujer del presidente es delictivo o no. Porque es inexcusablemente vergonzoso. Y porque Sánchez lo ha usado para obtener rendimiento electoral. Una jugada así, con apenas un mes de ventaja hasta el estallido de la verdad, sólo puede salir de una mente abyecta y desesperada". Es que es un ser abyecto.

Berta González Vera dice que "el comodín de Pedro Sánchez ha sido el franquismo pero, con pocos muertos relevantes por exhumar, ha optado por volverse franquista él mismo y cambiar el señuelo Gibraltar por su política exterior en general. Se empieza a parecer al dictador hasta por las sospechas sobre el trato de favor que recibe su señora, aunque a Begoña no le regalan collares, según decían de Carmen Polo, pero sí patrocinios de cátedra, que son ahora un accesorio mucho más molón para según qué negocios". "Nuestro presidente grita «fango, fango, fango» y arremete contra la fachosfera que es como invocar a una especie de conspiración judeomasónica. Sacó a Franco del Valle de los Caídos en una épica lucha contra un cadáver y su caída se no está antojando cada vez más caudillista. Pedro, podremos soportarlo". Bueno, no por mucho tiempo.

La Razón

"El «caso Begoña Gómez» revienta la campaña del PSOE: «Nos cambia el marco»". "En Moncloa aseguran tener «cero preocupación», porque sostienen que «no hay caso», pero los coletazos del «no caso» amenazan, como mínimo, con distorsionar el guion que habían diseñado desde el Ejecutivo. Y que no era otro que poner el foco en la agenda internacional de Sánchez y en los pactos del PP con la ultraderecha". Sí ya, como el 23J.

"Entre fango y mierda se desarrollan ahora las sesiones de control en nuestro país. Bueno, las sesiones de control, las ruedas de prensa y todo lo que sea susceptible de juzgar las actuaciones del gobierno. Solo una persona indecente y desvergonzada, como Sánchez, es capaz de acusar al contrincante de poner en marcha la máquina del fango, mientras es él quien la conduce", dice Belén Bajo. "Perverso y depravado". A Belén Bajo le pasa lo que a muchos, que no encuentra "adjetivos que describan el comportamiento de Pedro Sánchez porque es incomprensible su actuación". "Es una evidencia que Pedro Sánchez es una máquina de mentiras y de urdir escenarios y estrategias que a uno le dejan descolocado y con un sentimiento de vergüenza ajena para suplir la que él no tiene". Y todos los que le votan están tan enfermos como él.