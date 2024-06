El verdadero objetivo de la moción de censura de Feijóo

El Mundo

"Feijóo lanza un "eurodelito de traición" para evitar un nuevo 1-O". Estamos en elecciones, oirán muchas más tonterías. Dice Emilia Landaluce que "parece que, por primera vez, las elecciones europeas tendrán un carácter nacional. O sea, que marcarán el devenir de la política en España en los próximos meses. Si gana Sánchez al PP, el presidente lo leerá como la victoria de un plebiscito sobre sus cesiones a Puigdemont, el chalaneo con el nacionalismo y el derribo de presas y centrales nucleares. Y si vence el PP, pues a otra cosa mariposa, y que la ultraderecha gobierne en la UE cuando nos pidan ajustes. Evidentemente, será un golpe para el presidente, pero se cuidará mucho de lamerse las heridas en el Falcon".

"La ultraderecha (así llaman a los reformistas conservadores) es la respuesta a tanta tontuna comunitaria: desde los retos imposibles de 2030 hasta el bailecito ridículo -lo llamaron danza interpretativa- que hicieron en el Parlamento Europeo por el Día de Europa. La venganza de la realidad contra la corrección política y la ñoñería". Y sin embargo "quería haberme ido este fin de semana a ver a mis padres, pero me he dado cuenta de que ya se me ha pasado el plazo para el voto por correo. Normalmente, siendo los comicios europeos, habría pasado millas de votar y me hubiera ido hasta el martes. Pero estas elecciones son decisivas".Sí, eso dice todo el mundo, pero no se ve mucho interés.

El País

"México da un triunfo arrollador a su primera presidenta". A esta sí la felicitó Sánchez porque es de su cuerda. Cosas de un caudillo radical. Ya lo dice el editorial. "El triunfo envía una señal clara de la fortaleza de la izquierda en el país frente al avance continental de la ultraderecha". Frente al avance comunista de Latinoaméria. "El proyecto de López Obrador ha tenido un éxito indudable, pero no es menos cierto que deja un país muy polarizado. Ejemplo de esta fractura es el nocivo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial". Vamos, un Sánchez a la mexicana.

"Del otro lado, ha llegado el momento de que la oposición representada por la alianza entre PAN, PRI y PRD deje de anunciar a diario el fin del mundo y tome el camino del realismo político. De no hacerlo, corre el riesgo de que a su derecha, desde los confines del sistema, emerja algún fenómeno disruptivo en la estela de Donald Trump, Javier Milei o Nayib Bukele". Pepa ha escrito un editorial en clave nacional.

Víctor Lapuente nos guía para votar el domingo con una carta a la ciudadanía. "Por la presente le comunico que el domingo elegimos a nuestros representantes en el Parlamento Europeo. No castigamos al señor Sánchez por "la mayor corrupción política" de la historia (la ley de amnistía). Tampoco sancionamos al señor Feijóo por sus "pactos de la infamia" con Vox". "En las elecciones europeas, elija lo que quiera, pero no vote por la máquina del fango ni porque le guste la fruta". Aunque él confiesa que le mola más el fango. Se ve que se augura una gran abstención.

ABC

"Sheinbaum arrasa en las elecciones en México". Ignacio Camacho deja las cosas claras sobre las elecciones europeas. "La previsible nueva derrota que cosechará el PSOE va a carecer de efecto real sobre la continuidad del Gobierno porque Sánchez está dispuesto a seguir aunque el descalabro sea serio. Su interés prioritario está en otro asunto, en el proceso de investidura catalana, que es lo que de verdad puede tener importancia a la hora de sostener con más o menos precariedad la cohesión de sus alianzas". El día 10, todo seguirá igual.

Isabel San Sebastián también se ha dado cuenta. El PSOE es una secta. "Pedro Sánchez ha convertido su partido en una secta dedicada a rendir culto al líder y lo ha hecho con la anuencia de sus votantes, que no le abandonan a pesar de sus constantes patadas a todo aquello que él dice representar y ellos creen defender. Lo cual resultaría digno de admiración hacia su persona y habilidades, si no fuera porque su propósito es perpetuarse en el poder a costa de destruir el legado que recibió. Cuando pasen los años y se estudie este período infausto de nuestra historia, los llamados a interpretar la información de nuestro tiempo tendrán problemas para comprender este fenómeno sin precedentes. Como buen gurú capaz de llevar a su grey incluso al suicidio, Sánchez habla y el rebaño obedece al unísono". Exacto. Lo mismo que genera odios africanos, a los socialistas los tiene hipnotizados.

"El ideario socialista se ha transformado en un credo variable en función de los intereses del ser supremo sanchista, que los adeptos han de asumir sin discusión, so pena de sentirse huérfanos. Una secta en toda regla".

La Razón

"El PP eleva el 9J al nivel de golpe final a Sánchez". El PP debería tener más cuidado después del chasco del 23J. Las europeas no van a cambiar nada de nada. Y fiarse de Junts es como fiarse de Sánchez. Esta reacción táctica del PP la motivó la entrevista que Susanna Griso hizo ayer a Alberto Núñez Feijóo en «Espejo Público», y en la que el presidente del PP explicó que, una vez que pase el 9J, en función del resultado, valorará todas las herramientas que tenga a su alcance para combatir la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa. Y una de ellas, lógicamente, es la moción de censura". Y a Vox le falto tiempo para poner palos en las ruedas. Vox quiere a Sánchez en Moncloa.

Marhuenda desmiente a Morodo y dice que lo de la moción de cesura es un bulo. "Feijóo ha descartado una moción de censura. No puede aceptar el voto de Puigdemont. No hay que caer, además, en la estrategia del sanchismo y sus aliados mediáticos. Le conviene enredar con este tema". Pues tenemos Sánchez hasta el final de nuestros días. "Feijóo está en su derecho a llegar a la presidencia por las urnas. Me permito recordarle que luchar con Sánchez es como pelear en una taberna de un barrio portuario y advertirle al contrincante que hay que seguir las reglas del marqués de Queensberry". Y nunca, nunca, darle la espalda.

Por lo demás, los digitales no paran de dar noticias de Begoña. El Debate:" Begoña Gómez prestó su nombre a Barrabés para conseguir contratos públicos hasta 14 días antes de ser investigada". Vozpopuli: "Begoña Gómez aceleró la captación de clientes para su negocio en la Complutense por si fallaba la investidura". The Objective: "Un empresario denunció ante el CSD el amaño de un contrato para favorecer a Barrabés". Esto, que no para, no existe para las televisiones, ese fango sanchista.

Jorge Vilches aclara lo de la moción. "Las tendencias son que el PP baja y el PSOE sube. El motivo es que el electorado de los populares estima que los comicios europeos del 9-J no van a servir para nada. Cunde el desánimo, no hay movilización, y se considera que pase lo que pase su voto no va a servir para echar a Sánchez. El runrún es que el socialista no adelantará las elecciones tanto si gana como si pierde. Por eso, ante la necesidad de movilizar a los suyos, al equipo de Feijóo se le ha ocurrido motivar a su electorado insinuando que tras el 9-J, con una gran victoria y si se dan las condiciones, puede presentar una moción de censura. ¿Y Junts? «En el contexto adecuado», ha dicho el gallego". Oye pues a lo mejor resulta.

"El objetivo es sacar a los antisanchistas de sus casas el domingo que viene con el incentivo de una futura derrota parlamentaria de Sánchez. La imagen del arrogante amo del PSOE volviendo a la oposición es muy suculenta". Mmmmm, solo de pensarlo se me hace la boca agua. A votar.