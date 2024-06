Lluís Llach dice que no habla con Junqueras porque tiene miedo de que le pegue una "ostia"

El nuevo presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha cargado contra Oriol Junqueras, de quien ha pedido su dimisión al frente de ERC. Llach no se ha cortado a la hora de criticar al todavía máximo dirigente del partido republicano, a quien ha acusado de haber "sufrido una transformación personal". "Yo no lo reconozco, no es el Oriol Junqueras de los años 14, 15 y 16". También ha asegurado que la relación entre Junqueras y Puigdemont la relación entre Junqueras y Puigdemont "era espantosa" y ha acusado al republicano de haber boicoteado el "Consell de la República".

El ajuste de cuentas contra Junqueras se ha producido en una entrevista a Llach en el circuito catalán de TVE. El exdiputado de Junts pel Sí (la efímera coalición electoral que formaron Convergencia y ERC para las elecciones autonómicas de 2015) sostiene que fue el primer "civil" en pedir la dimisión de ERC antes incluso del 1-O porque no corrigió la deriva en la que había entrado el movimiento. También ha confesado que durante un tiempo le daba vergüenza salir a la calle porque no se había alcanzado la independencia y que tuvo que pedir ayuda psicológica para superar aquella situación.

Llach ha asegurado además que no habla con Junqueras "porque él es muy grande y yo muy viejo y tengo miedo de que me pegue una ostia y me tire al suelo". Tras esas palabras ha añadido: "No hombre, no, exagero porque es tan buena persona que no lo hará". También ha censurado la política llevada a cabo por Junqueras en los últimos cuatro años y ha asegurado que votará en las europeas a JxCat porque encabeza la lista Toni Comín "porque ha sufrido mucho y me da miedo su vida y la manera de estar en la vida, porque ha vivido un drama bestial (en alusión a que su madre y un hermano fueron a morir a Bélgica) y por una cuestión humanitaria".