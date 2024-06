"Sánchez está desquiciado y ha convertido al PSOE en una secta casi religiosa"

El Mundo

"La Fiscalía Europea manda a la UCO a la sede de Red.es a recabar los correos del 'caso Begoña Gómez". Y mientras, la pareja de chulos exhibiéndose para que el rebaño socialista les homenaje. El PSOE aplaudiendo la corrupción a coro. "La Complutense inicia "acciones" para garantizar que la plataforma registrada por Begoña Gómez es de propiedad universitaria". "El 'caso Begoña' instala la "incertidumbre" en el PSOE, aferrado a un "efecto bumerán" para resistir al PP". El caso Begoña lo ocupa todo.

Arcadi Espada habla de las elecciones europeas. "Nunca unas elecciones europeas habían convocado tanto interés. La razón es que se han convertido en unas elecciones de interés nacional". "La paradoja es que el interés viene dado por la fuerza creciente de partidos nacionalistas cuyo objetivo es la atenuación -cuando no la destrucción- de la instancia europea para volver, de algún modo, al funesto Estado-nación".

"Pedro Sánchez, el primero, que se llena su boca perjura en sus denuestos a Vox, pero que es incapaz de escupir el bolo podrido de sus alianzas con Esquerra, Junts o Bildu. O Núñez Feijóo, aún más ecléctico, que gobierna con Vox, critica a Vox, quisiera acuerdos con Junts, y que no hace ascos a una moción de censura con el acuerdo de los dos lados del etnicismo español".

Dicho esto, Arcadi nos anuncia que él va a votar a Ciudadanos. ¿Ciudadanos, eso qué es?, se preguntarán muchos. Aaaah, sí aquel que ganó una vez en Cataluña y su candidata, Inés Arrimadas dejó tirados a sus votantes y se largó a Madrid. Aquel que dirigió un tal Albert Rivera, otro hombre profundamente enamorado que no movió un dedo para impedir el desastre que tenemos encima." En otras ocasiones este mismo voto se justificó por razones de orden diverso, que aludían a las convicciones y/o al pragmatismo. Una vez, incluso, fue un voto en estricta defensa propia. Para estas europeas la razón dominante es la higiene". Pues muy bien, Arcadi, cada uno está en su derecho de votar a quién le venga en gana, incluso a tirar su voto. Pero que luego este "líder de opinión", como se autodenomina Arcadi, que no se queje.

El País

"El PSOE se lanza a convertir el caso de Begoña Gómez en una palanca electoral". Llegaron para luchar contra la corrupción y se han convertido en los defensores de la corrupción. Ayer, los Kirchner españoles se pasearon con chulería para ser aclamados por los suyos. Esa secta en la que se ha convertido el PSOE que recuerda mucho a lo ocurrido en la Alemania de Hitler.

"De la mano de su esposa, sonriente y destilando confianza. Lejos de rehuir el asunto con el que la derecha sueña con propinar a Pedro Sánchez una fuerte derrota en las urnas el próximo domingo, el presidente hizo este miércoles todo lo contrario: por primera vez en la campaña a las elecciones europeas, se presentó en el mitin que cerraba la jornada en Benalmádena (Málaga) acompañado de Begoña Gómez. Una forma de afirmar que no se arredra, un día después de que un juez de Madrid citase a declarar a Gómez el próximo 5 de julio como investigada por un presunto delito de tráfico de influencias. Los asistentes respondieron aclamándola al grito de "¡Begoña!, ¡Begoña!"", cuenta Xosé Hermida. Los Ceaucescu dándose un baño de masas en la ciénaga socialista.

ABC

"Pedro Sánchez convierte un mitin del PSOE en un acto de exaltación de su mujer". "Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista en una organización casi religiosa, destinada a rendir homenajes a quien su secretario general decida. El pasado miércoles, convirtió un mitin de Teresa Ribera en un acto de exaltación de su esposa casi un año después de su última aparición conjunta. Ni en el PSOE ni en la tradición política española democrática se recuerda algo semejante", dice el editorial. Son como soldaditos al grito de ¡ar!

Ángel Antonio Herrera comenta la segunda epístola de Sánchez a sus discípulos. "No existía la carta, hasta que se ha puesto a la faena Sánchez y nos ha colocado dos, en un par de soplos, la primera para decir que se lo piensa en cuatro días, y la segunda para orear que aquí está para el resto de legislatura. Yo no le di ni mucha ni poca importancia al mensaje político de ambas, pero sí a la declaración reiterada de amor que incluyen, un amor declarado por lo alto, y a la vista de la afición que lee, que es mucha o poca, según se mire". "Sánchez es incalculable. Mientras el amor, hoy, se resuelve en Tinder, y el gentío se explica por WhatsApp, va Sánchez y recupera la carta al ciudadano, para confesar, en rigor, que ama a su esposa". Que sí, majo, que ya nos lo has dicho. Y nos importa un carajo.

La Razón

"Génova dispara sus expectativas y el PSOE teme el daño a sus siglas". El daño a sus siglas ya está hecho. Es la secta de Sánchez. "La reacción de la izquierda política y mediática con la investigación sobre Begoña Gómez es un auténtico esperpento", dice Marhuenda. "Hay que respetar su presunción de inocencia, aunque es cierto que el PSOE y sus medios afines nunca lo han hecho. No hay más que recordar las campañas brutales que llevaron a término contra dirigentes populares que luego salieron exonerados. Otro aspecto interesante es el victimismo que utiliza Sánchez dentro de su estrategia de frentismo para conseguir un buen resultado electoral y que tiene como eje fundamental la internacional ultraderechista que se ha inventado". Quién vea en Sánchez a una victima debería acudir al oculista. O a psiquiatra.

"Estos días he escuchado auténticas barbaridades contra un juez que actúa avalado por la resolución de la Audiencia de Madrid. Sánchez lo atacó este martes con su carta al referirse a imaginarios intereses extrajudiciales en una decisión estrictamente judicial. Por supuesto, aprovechó para acusar de malas artes a Feijóo y Abascal que son ajenos a los problemas de Begoña Gómez. Lo mismo sucede con los ataques a los medios de comunicación. Esto sí es fango". Arremete sin freno contra todo el que le lleve la contraria.

"Es del todo evidente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende elevar a la categoría de conflicto político institucional el caso de la citación judicial de su esposa, Begoña Gómez", dice el editorial. Es del todo evidente que el dictador está mal de la cabeza. Loco de amor y de odio.

El Debate

Ramón Pérez Maura constata. "Sánchez está desquiciado y ya no sabe qué hacer. Tanto la carta como el vídeo de la Puerta de Alcalá son recursos propios de quien está desesperado. Creo que intenta dar pena a su electorado a ver si así consigue mantener la representación que tiene ahora el PSOE. Y, si lo hace, cantará victoria, aunque gane el PP. El domingo sabremos qué frutos le ha dado la polarización que tanto tiempo lleva practicando y con la que está rompiendo España. El ataque de Sánchez y su Gobierno a la independencia del poder judicial es de una gravedad terrible. Y Cándido Conde Pumpido está callado y a la espera de que todo pase por sus manos". Malo, Sánchez es un peligro en estado normal, desquiciado cualquiera sabe lo que puede llega a hacer.