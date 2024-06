Un tribunal de Hacienda avaló una adjudicación de 4,8 millones a Barrabés tras la recomendación de Begoña Gómez

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACR) integrado en el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero avaló la adjudicación de 4,8 millones de euros al empresario Juan Carlos Barrabés tras la recomendación de Begoña Gómez. Dicha adjudicación denominada ‘expediente 14’ está siendo investigada por la Fiscalía Europea y se compone de dos contratos convocados por la empresa pública Red.es para el "Servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital".

El pasado miércoles, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó por orden de la Fiscalía Europea en la sede de Red.es para recabar información sobre las adjudicaciones con fondos europeos a la UTE INNOVA NEXT, S.L.U. Y THE VALLEY DIGITAL BUSINESS SCHOOL, S.L. de Barrabés que contaron con la carta de recomendación firmada por la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Libertad Digital ha tenido acceso a una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con fecha 5 de noviembre de 2021, que desestima el recurso presentado por la sociedad NT FOR LEARNING, S.L. contra las adjudicaciones de Red.es a la empresa del amigo de Begoña Gómez. La empresa recurrente afirmaba que la adjudicataria INNOVA NEXT, S.L.U. no cuenta con Plan de Igualdad registrado, no cumpliendo por lo tanto con el requisito exigido en el momento de licitar.

Al respecto, el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo recoge que "los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados".

La resolución del TACR concluye que "lo alegado por la recurrente en cuanto a nulidad de la adjudicación del lote 1 a la UTE adjudicataria, dado que sus componentes carecen de plan de igualdad inscrito no tiene mayor relevancia jurídica, por cuanto se trata de dos empresas con menos de 250 trabajadores cada una y, por tanto, no puede apreciarse una prohibición de contratar que diera lugar a la nulidad de la susodicha adjudicación".

"Todo ello sin perjuicio de que las dos componentes de la UTE presentan documentación sobre los planes de igualdad que rigen en sus empresas, y alegan no tenerlos inscritos en el registro correspondiente por no ser obligatorio para ellas, una por tener menos de 50 trabajadores y la otra porque con arreglo a la normativa de aplicación tiene un periodo transitorio para ello", añade la resolución.

Respecto al recurso contra el otro contrato (lote 3) adjudicado a Barrabés, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda lo desestimaba igualmente por falta de legitimidad ya que la empresa recurrente no habría presentado a oferta para optar a dicho lote.

Resolución del TACR.

La Fiscalía Europea reclama la causa

Mientras tanto, la Fiscalía Europea ha reclamado al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, la parte principal del caso en la que está investigada Begoña Gómez. La remisión de la investigación deja en el aire las citaciones de testigos e investigados acordadas ya por el juez Peinado, entre ellas, la de la propia Begoña Gómez.

El instructor había anunciado que tomaría declaración como testigo al empresario Juan Carlos Barrabés desde el hospital donde se encuentra ingresado por problemas de salud. Además, estaba previsto que el 16 de junio comparecieran como testigos el consejero delegado (CEO) de Red.es, David Cierco; el que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; el economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos; el director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital.