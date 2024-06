Junts pisa el acelerador: exige a Sánchez que reconozca la vía Kosovo para crear una Cataluña "soberana"

Mientras Pedro Sánchez asegura que su amnistía crea la convivencia en España y calma a los independentistas, Junts y ERC no dejan de dar pasos en la dirección de una ruptura con España.

Si hace unos días dos diputados catalanes votaban pese a la suspensión de esta posibilidad por el Tribunal Constitucional y lo hacían para crear una mesa netamente separatista en el legislativo regional, ahora Junts exige al Gobierno que reconozca la vía que los rupturistas siempre exigieron como mecanismo para romper con España: la vía Kosovo.

Reconocimiento de Kosovo

Junts ha registrado ya su iniciativa en el Congreso para exigir al Gobierno que reconozca la República de Kosovo como Estado soberano. La postura supondría reconocer su independencia de Serbia en el plano internacional, pero, a nadie se le escapa, que esa no es la cuestión central del asunto Kosovo. La cuestión principal es que el mismo mecanismo de Kosovo pretende ser usado por los separatistas catalanes para romper España. "No es aceptable que el Estado español comparta la misma estrategia de Rusia, China o Bielorrusia de negarse a reconocer Kosovo", señala el documento elaborado por Junts y que exige que sea debatido el pleno del Congreso para que puedan votar su propio partido, ERC, Bildu, BNG, Sumar, etc.

Junts afirma que sólo cinco países de la UE continúan sin reconocer la independencia de Kosovo declarada en 2008; España, Chipre, Grecia, Rumanía y Eslovaquia y recuerda el compromiso del gobierno español adoptado ya en 2021 y con Sánchez a la cabeza para "hacer un esfuerzo significativo con el propósito de solucionar la cuestión del territorio de Kosovo en el marco del diálogo entre Belgrado y Prístina con un acuerdo respetuoso con el Derecho Internacional". Justo la vía que pretende usar Junts para fraccionar España.

Lo cierto es que, efectivamente, en octubre de 2021 el gobierno socialista abrió una puerta a ese cambio en una respuesta a una pregunta del grupo parlamentario Junts: el Ejecutivo de Pedro Sánchez afirmó que España mantiene una posición de no reconocimiento de la declaración unilateral de independencia (DUI) adoptada por Prístina en 2008, pero "por ser un acto unilateral". Traducido, que si fuese, no por una DUI, sino por un pacto con un referéndum separatista, en teoría podría variar la postura. Y ese referéndum separatista es justo lo que negocian ya Junts, ERC y Bildu con Sánchez.

Junts subraya en su documento que España mantiene relaciones de forma indirecta con Kosovo y que desde enero de 2024 se ha visto obligado a reconocer los pasaportes de Kosovo después que este país se incorporara al régimen de excepción de visado de corta duración en el espacio Schengen. Ahora Junts exige más. Justo lo que ya planea para romper con España. Además, Junts esgrime que la Unión Europea ha firmado un Acuerdo de Estabilización y Asociación con esta República que conlleva "relaciones de todo tipo". Y exige que España avance por esa misma senda.