Las juventudes de ERC exigen a los socialistas el referéndum a cambio de investir a Illa

Las juventudes de ERC no están a favor de prestar los votos de los diputados de su partido para investir a Salvador Illa presidente de la Generalidad. Consideran que el PSC es un partido "unionista" cuyo gobierno sería letal para la identidad "nacional" de Cataluña, que es perfectamente equiparable a "la derecha más sucursalista" con la que además comparte "modelo de país". Sólo un compromiso explícito del PSC a favor de un referéndum separatista levantaría el veto de las juventudes republicanas a Illa.

"Debemos ser coherentes y exigentes con todas las peticiones que hemos reivindicado siempre: el referéndum de autodeterminación para votar la independencia de nuestro país y el compromiso con la justicia social. Si el PSC o Junts no creen razonables estas apuestas, la ciudadanía deberá decidir si defienden o no Cataluña. A nosotros no nos dan miedo las urnas", concluye el comunicado que han emitido los jóvenes de ERC un día después de la constitución del parlamento autonómico.

Las exigencias de las juventudes del partido de Oriol Junqueras y Marta Rovira forman parte de los contactos a múltiples bandas para la formación de gobierno en Cataluña. ERC pretende aprovechar la necesidad de Illa para recuperar la interlocución con el Gobierno de Pedro Sánchez. Las negociaciones entre socialistas y republicanos se realizaban a través del Gobierno y el Govern y la derrota de ERC ha pulverizado la llamada "mesa de negociación".

Un partido sin rumbo

ERC está en horas bajas. Marta Rovira es quien dirige las conversaciones con el PSC mientras Oriol Junqueras finge un "proceso de escucha", paso previo a volverse a presentar a la presidencia en el congreso extraordinario que ERC celebrará el 30 de noviembre. En Barcelona, ERC está a un paso de ingresar en el gobierno municipal con el socialista Jaume Collboni. En el PSC pretenden que es el preludio de un acuerdo más amplio, de "país". Pero cualquier decisión de ERC debe ser avalada por su militancia y este jueves se llevará a cabo la votación sobre ese gobierno de coalición.

El comunicado señala que "no podemos permitir que el unionismo se apodere del Govern de Cataluña. Últimamente hemos visto como el PSC capitaneado por Salvador Illa comparte modelo de país con la derecha más sucursalista, tal como ha demostrado con el apoyo al turismo desbocado en Barcelona, la oposición a medidas para garantizar el derecho a la vivienda, los recortes a escala europea o yendo en contra de la defensa del catalán en las escuelas".

Que el PSC no pueda dar por descontado el apoyo de ERC no significa que Junts y Carles Puigdemont sí lo tengan. La nota también avisa de "tampoco daremos apoyo gratuito a quien vive del independentismo mágico y vacío de propuestas realistas".