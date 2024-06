Feijóo advierte a Bolaños: "Esa Ley o se vota en su totalidad o no se hará porque el acuerdo es muy claro"

PP y PSOE han llegado esta semana a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras meses de negociaciones con el aval de la Comisión Europea. Los populares han celebrado la firma del mismo como una victoria para profundizar en la despolitización en la independencia judicial en contra de la supuesta propuesta de los socialistas. Sin embargo, el ministro Félix Bolaños, el negociador por parte del PSOE, ha intentado rebajar la euforia del PP asegurando que el acuerdo no les compromete a respetarlo porque "no es vinculante".

En una entrevista en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha contado que desconoce "las propuestas anteriores" de la antigua dirección de los populares y que a él lo que le "interesaba era el proyecto de ley y no los nombres" de la lista de magistrados propuesta". "Vamos primero a concretar la norma y luego los nombres", ha dicho Feijóo.

Sobre los candidatos propuestos por el PP ha asegurado que "todos tenían que estar en la lista de los jueces que votaron cuando finalizó el antiguo mandato del CGPJ" y que esos tienen que ser "al menos jueces y magistrados" y no "los juristas de reconocido". Sobre el acuerdo con el PSOE ha indicado que se ha impuesto la propuesta del PP porque "decíamos que tenemos que aprobar una ley que profundice en la independencia del Poder Judicial y es lo que hemos hecho".

Feijóo ha dicho del acuerdo que la inclusión en la Ley del argumento de "los 3/5" para la elección de los miembros del CGPJ "es fundamental" porque "ya no hay mayorías progresistas o conservadoras" y a los populares les parecía "que ese asunto venía a blindar y a sacar de la discusión del 10+1". "Esto no va de bloques", ha señalado el presidente nacional del PP que piensa que "si ve los CV de los candidatos no verá a a una persona que no haya tenido relevancia en la judicatura y sólo hay una excepción, una letrada de las Cortes". Feijóo ha reconocido que está "muy satisfecho con el nivel académico y profesional de las 10 personas que nosotros hemos propuesto".

El modelo del PSOE y la respuesta a Bolaños

En relación a las palabras del ministro Félix Bolaños, el presidente nacional del PP comprende que "el modelo del PSOE no es el protagonismo de los jueces en la elección de sus pares en el CGPJ, de los 12 jueces o magistrados que tienen que conformarlo. Esa no es la postura del PSOE, eso es evidente y la nuestra sí que la es". Alberto Núñez Feijóo ha contado que "para poder llegar a ese texto de la Ley a la que me refiero hay que introducir una disposición adicional que es lo que dice y lo que dice es que se le mandata al CGPJ".

"Es decir, la Ley obliga al CGPJ entrante que en un plazo de 6 meses emita una propuesta de reforma de la Ley de acuerdo con los estándares europeos al objeto de concretar la mayor participación, creo que dice literalmente", ha explicado Feijóo. El presidente del PP ha apuntado que si el PSOE se niega a aprobar lo acordado "Europa hablará y hará su informe de Estado de Derecho" porque "Europa se ha quedado con el texto, porque lo hemos firmado delante de la vicepresidenta de la Comisión, y tienen una copia firmada por el señor Bolaños y por el señor Pons". "Es decir, es evidente que si Europa no hubiese estado en esta mesa esto no hubiese salido. Es evidente que si Europa no estuviese a punto de firmar el informe de Estado de Derecho que tiene que emitir este mes de julio probablemente el Gobierno no hubiese querido firmar esto", ha añadido.

"Pero señor Bolaños lo que sí le digo es que esa Ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará porque el acuerdo es muy claro. Es tramitar la Ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el CGPJ. Tramitarla y aprobarla en el mismo pleno", ha advertido Feijóo. El líder de la oposición ha contado que "esta es una de las cuestiones que nos llevó más tiempo redactar y consensuar" porque "la Ley no distingue y lo que le la Ley no distingue no conviene que lo distingan las partes y, además, es que el CGPJ tiene un mandato imperativo. Es que tiene que hacer eso por lo que sería muy sorprendente que se le diga al CGPJ: haga usted eso y que nos da igual lo que haga".

Sobre el secretismo de las negociaciones y la sorpresa que ha habido entre las filas del PSOE y del PP por el acuerdo ha dicho que "una de las cuestiones que se pactó por parte de los negociadores es que los textos no se podían difundir ni transmitir". En el PP "lo teníamos Pons y yo" y nadie más porque "estábamos gestionado una cuestión de Estado". "No podían conocerse y no sé si el PSOE lo conocía o no", ha señalado.

En cuento a la independencia de la elección de la lista del PP ha explicado que "los vocales del CGPJ van a votar a quien consideren oportuno y yo no doy ninguna sugerencia". En este sentido, ha confesado que a "las personas que lo componen a la mayoría no las conozco". Feijóo cree que "ese es el objetivo, que trabajen" porque "tienen una enorme responsabilidad" que es "cubrir un tercio del Tribunal Supremo y cubrir vacantes en otras instancias judiciales conforme a los mejores estándares de formación a las personas que resulten nombradas". Sin embargo, Feijóo ha recordado que "no estamos viviendo una situación normal en este país, estamov viviendo una situación atípica" porque hay "un ambiente de absoluto control del Gobierno desdibujando las instituciones del Estado" y para revertir eso hay que hacer "un gran trabajo y por eso tenemos que elegir a los mejores.

Sobre el actual magistrado del CGPJ José María Macías que con el acuerdo con el PSOE da el paso al Tribunal Constitucional ha dicho Feijóo que "cumple los requisitos de la Ley" porque "es un magistrado y un jurista solido, no un cargo político". "Es verdad que esta Ley no toca la del TC" ha indicado el líder del PP que ha lamentado que no lo hiciera porque "ya me gustaría haberla tocado". "El profesional Macías no tiene tacha en el punto de vista de formación e independencia", ha añadido.

"Esto es lo que teníamos que hacer"

Feijóo ha destacado que el pacto para la renovación del CGPJ se ha firmado porque "estábamos sentados en la mesa de la UE", y que el mensaje dirigido a Sánchez era el siguiente: "No vamos a negociar con usted si no es con la UE. Si nos ponemos de acuerdo, nos pondremos de acuerdo; si no, haga usted lo que considere oportuno". Lo que buscaba su partido "era que se garantizase la independencia del CGPJ": "Viendo los antecedentes, es dolorosísimo lo que se hizo en el TC. No podía aceptar que se hiciese lo mismo con el CGPJ".

Con respecto a las críticas de Vox, el líder de los populares ha señalado que "no tiene sentido que parte de la oposición tenga como objetivo fundamental hacer oposición a la oposición", y ha insistido: "Esto es lo que teníamos que hacer y por eso lo hemos hecho". Feijóo ha dicho que el PP ha sido fiel "a la palabra dada a los españoles" en su discurso de investidura y que, tras el acuerdo, "ya nadie podrá decir que los jueces son ‘fachas con toga’. Es una legitimación del poder judicial".

Convencer a los escépticos

Dirigiéndose a los escépticos, ha recordado que el PP, "hoy por hoy, somos el único partido de Estado": "Estamos ganando para la mayoría de los españoles, venimos de ganar en las europeas con el segundo mejor resultado en unas europeas para el PP… Teníamos que responder ante el Estado. Que el interlocutor sea Sánchez… No eliges al interlocutor".

Feijóo ha dicho que comunicó el acuerdo "a los presidentes autonómicos a eso de las cinco de la tarde" –"No lo oculto: ‘Hasta que me dijeron OK, fui bastante prudente’"– y ha reconocido que "había un enorme escepticismo de que fuéramos a conseguir esto" por "el interlocutor, la otra parte, ha dicho y hecho cosas que después no ha cumplido". Sin embargo, este miércoles "entró el proyecto de ley", y eso es lo "importante": "Hay un calendario para que a finales del mes de julio los miembros del CGPJ estén nombrados con la ley publicada en el BOE".

Cerco al fiscal general

Con respecto a Álvaro García Ortiz, Feijóo ha dicho que "sería bueno" para Sánchez que "el fiscal general del Estado dimitiese": "El primer beneficiado sería él: nadie se fía de que el fiscal general del Estado sea, realmente, el fiscal general del Estado, y no el ministro 23 de este Gobierno". El presidente del PP lo ha criticado por varios asuntos, como el de que asuma "la autoría de la filtración de información confidencial porque, simplemente, es la pareja de una dirigente de mi partido".

Además, ha declarado que el CGPJ "no se condicionó a ningún otro pacto": "Evidentemente, no vamos a renunciar a lo que nos corresponde en el Banco de España, etcétera. Es que somos el primer partido de España. Tenemos 16 diputados más que el grupo del presidente del Gobierno y en el Senado mayoría absoluta".