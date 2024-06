Feijóo: "El PP baraja la posibilidad de unas elecciones generales antes de que finalice 2024"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado en una entrevista concedida este jueves a Es la mañana de Federico de esRadio que, si bien no se atreve "a decir si va a haber elecciones –generales– en octubre o no", su partido "está barajando la posibilidad de unas elecciones antes de que finalice el año 2024".

El líder de la oposición se ha preguntado si "es posible que haya elecciones el 13 de octubre", y él mismo se ha respondido: "Es posible, no lo descarto. Lo que diga Puigdemont". Feijóo ha puesto el foco en lo que está ocurriendo en Cataluña, donde no se sabe qué va a hacer ERC porque "no sé quién manda allí". También desconoce, exactamente, "qué quiere hacer Puigdemont, y Sánchez es una persona que no tiene la mayoría en la Cámara".

Por otro lado, Feijóo ha indicado que los socios del Gobierno se han dado cuenta de que Sánchez "está martirizando a todos ellos: Sumar, Podemos, ERC… Se están dando cuenta de que cuanto más cerca estés de Sánchez, peor te va a ir". "¿Va a prolongar la agonía el señor Sánchez? Si le interesa, sí, y si no le interesa, convocará elecciones", ha añadido.

Con respecto a la posibilidad de elecciones en Cataluña, Feijóo ha apuntado que "el señor Illa nos ha engañado y el PSOE con él": "Quiere hacer un gobierno con ERC, es decir, con el procés, y ayer no se presentó a su investidura. ¿Puede engañar tanto en tan poco tiempo?". El líder de la oposición ha destacado que "todo el poder del PSC en Cataluña lo tiene con el independentismo, gobierna con el independentismo y no piensa asumir el constitucionalismo". "Prefiere no intentar un acuerdo con el PP y le entrega la Mesa –del Parlamento regional– al independentismo, en este caso, a Junts. Ha sido una enorme decepción", ha concluido este tema.