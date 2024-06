Palo judicial a Marlaska: anulan las medallas de plata de la Policía a seis comisarios jubilados

La concesión de las máximas condecoraciones de la Policía Nacional empieza a convertirse año a año en un vodevil. El Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska las está utilizando como pago por los servicios prestados a altos mandos de su cuerda, pero lo está haciendo sin seguir al pie de la letra los requisitos y procedimientos que marca la ley. Y esto está provoca que los tribunales de justicia echen atrás estas decisiones.

Se anularon algunas de las condecoraciones más polémica que se entregaron con motivo de la celebración del Día de la Policía de 2021. Lo mismo pasó con otras tantas de 2022. Y en las últimas horas se ha conocido que los tribunales de justicia han anulado también la concesión de algunas medallas de plata de la Policía Nacional que fueron entregadas en 2023. Todo ello, tras los pertinentes recursos de los sindicatos policiales.

Esta vez las invalidadas son las seis medallas entregadas como premio al final de sus carreras a seis comisarios principales jubilados: Cirilo Durán (ex jefe de la División de Formación), Pedro Luis Medina (ex jefe de Policía Científica), Julio Casal (ex jefe de la División de Económica), Gonzalo Espino (ex jefe superior de Baleares), Juan José Campesino (ex jefe superior de Castilla y León) y Alfonso Navarro (ex jefe superior de Murcia).

La medalla de plata de la Policía Nacional es una de las mayores condecoraciones que puede recibir un agente del cuerpo tras sus años de servicio y viene asociada con un importante incremento en la pensión de jubilación de forma mensual y vitalicia. Exactamente, supone un incremento mensual del 15 por ciento sobre la pensión que el mismo policía recibiría sin tenerla otorgada.

"Esto hay que frenarlo ya. Primero, desde la Dirección General de la Policía. El bochorno ha llegado ya demasiado lejos como para seguir insistiendo en una práctica que una y otra vez tumbamos en los tribunales. Y segundo, desde Interior. Que consiente, permite y tolera una práctica que no se ajusta a Derecho", han denunciado desde la Confederación Española de Policía (CEP), uno de los sindicatos que ha llevado las condecoraciones a los tribunales.

"Vamos a seguir luchando contra este tipo de injusticias, que tanto daño hacen al sistema de recompensas profesionales de Policía Nacional. Una y mil veces. Hasta que cambien la norma y se destierre cualquier rendija por la que colar cacicadas. La pelota está ahora en el tejado del Ministerio del Interior", añaden desde el sindicato, que pide una modificación de la actual ley de condecoraciones, en vigor desde el año 1964.

Análisis muy similar realizan desde Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios del cuerpo: "Esperamos que esta sea la sentencia definitiva que haga a Interior y a la Dirección General de la Policía dejar de utilizar las medallas de forma injustificada y torticera, para complementar las pensiones de jubilación de los altos cargos policiales, mientras sigue sin abordar el verdadero problema de la jubilación de todos los policías nacionales".