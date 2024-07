La Tertulia de La Trinchera. Si no hay nada, ¿Por qué no declara? La Tertulia en La Trinchera saca a debate los temas más polémicos de la semana. La defensa de Begoña (los ministros) aseguran que no hay nada, pero la mujer del presidente no aclara nada

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar