ERC ya tiene pregunta para la consulta con sus militantes mientras el PSC calla hasta el sábado

"¿Estás de acuerdo en que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?" Ese es el texto que la dirección provisional de ERC someterá este viernes a consulta con sus militantes, unos 8.700 según datos del propio partido.

El anuncio del "preacuerdo" entre socialistas y republicanos ha provocado fuertes criticas en el seno de ERC. Una parte de la formación se niega a investir al candidato socialista Salvador Illa porque lo considera un representante del "españolismo" que aplicó el artículo 155 de la Constitución tras el golpe de Estado de octubre de 2017. Dicho sector cuenta además con el apoyo de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), presidida ahora por Lluís Llach, el exdiputado y cantautor partidario acérrimo de Carles Puigdemont. El prófugo, por cierto, aún no se ha manifestado respecto al pacto entre ERC y el PSC. En Junts han criticado que ERC haya tardado casi 12 horas en hacer público el preacuerdo. De hecho, la ejecutiva de Junts se reunió a las once de la mañana de este martes para analizar el acuerdo, pero a esa hora todavía no se había difundido.

Tampoco se han manifestado aún los socialistas. El PSC ha convocado una ejecutiva del partido para el próximo sábado, una vez se haya producido la votación de las bases de ERC, cuyo resultado nadie se atreve a pronosticar. Illa depende de una votación de ERC del mismo modo que Artur Mas dependió de una votación de la CUP que tras un empate inicial decidió defenestrar al heredero del corrupto Pujol. La decisión de las bases del partido antisistema dio lugar a la investidura de Carles Puigdemont en enero de 2016 sobre la campana, una situación parecida a la de ahora.

Los militantes de ERC están citados en sus sedes y también de manera telemática este viernes, de nueve de la mañana a ocho de la tarde, momento en el que, en teoría, se debería saber su decisión. Un día después, el sábado, el PSC se pronunciará sobre el acuerdo y sobre el resultado.