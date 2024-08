Illa entrega la política lingüística y cultural a ERC y nombra consejeros a dos altos cargos del 'Govern' saliente

Miquel Sámper, quien fuera consejero de Interior de Quim Torra y acérrimo partidario de Laura Borràs en el enfrentamiento entre esta y el secretario general de Junts, Jordi Turull, es una de las sorpresas del Govern que ha formado Salvador Illa. Sámper siempre hizo gala de una estricta obediencia separatista, pero hace unos meses abandonó Junts sin dar ninguna explicación. Sámper será el consejero de Empresa del gobierno socialista de la Generalidad. Se da la circunstancia de que Sámper fue quien restituyó en su puesto al frente de los Mossos a Josep Lluís Trapero, quien después sería fulminado por el ya exconsejero Joan Ignasi Elena, de ERC.

Más sorprendente resulta que Salvador Illa no sólo mantenga en la estructura administrativa a altos cargos de ERC sino que haya nombrado consejeros a dos de ellos a pesar de que formalmente el Govern Illa no sea de coalición sino monocolor. La consejería de Política Lingüística queda en manos de Francesc Xavier Vila, ahora ahora secretario de Política Lingüística. La consejería de Cultura también se la queda ERC. Sònia Hernández Almodóvar, directora general de Patrimonio Cultural con ERC pasa a ser consejera con el PSC. Quien no tiene representación en las consejerías del Govern es el partido de los Comuns, con tan solo seis diputados. El nuevo presidente catalán reserva para su partido el departamento de Educación, que recae en Esther Niubó, la diputada del PSC especializada en el área.

Illa mantiene la Consejería de Feminismos de ERC, que ahora se llamará de Políticas de Igualdad y Feministas. La consejera será socialista, Eva Menor, exalcaldesa de Badía del Vallés. Se confirman también los nombres de Albert Dalmau (exgerente del Ayuntamiento de Barcelona) para Presidencia, Alícia Romero para Economía y Núria Parlon para Interior y Seguridad.

Una consejería de Deportes

Illa ha pescado también en el Gobierno de Pedro Sánchez. Mónica Martínez Bravo, hasta ahora secretaria general de Inclusión del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones será la nueva consejera de Derechos Sociales. La doctora Olga Pané, experta en gestión sanitaria, será la titular de Sanidad, y Silvia Paneque, la dirigente del PSC de referencia en Gerona, será la consejera de Territorio, Transición Ecológica y Vivienda. Y será también la portavoz. De Justicia se ocupará Ramón Espadaler, exconsejero de Interior en tiempos de CiU y líder del partido Unidos para Avanzar (restos de la Unió Democràtica de Duran Lleida). Illa también ha recuperado el nombre de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para lo que en el último gobierno era Acción Climática. El consejero será Òscar Ordeig. Además, Illa crea la Consejería de Deportes, que será para el exjugador de baloncesto y concejal de deportes en Tarragona Berni Álvarez. La bioingeniera Núria Montserrat será consejera de Universidades e Investigación.

El PSC ha ido filtrando todos estos nombres a lo largo del domingo. Algunos casos estaban cantados, como Economía e Interior, mientras que ha sorprendido el nombre de Sámper y que dos consejeros hayan sido fichados entre los altos cargos del Govern saliente.

El último en salir ha sido el nombre del consejero de Unión Europea y Acción Exterior. Se trata de Jaume Duch, director general de Comunicación del Parlamento Europeo y uno de los portavoces institucionales de la cámara.

La comunidad con más consejeros

En total, dieciséis consejerías y una presidencia, cifra muy superior a las nueve consejerías de Madrid, las ocho de Murcia o las doce de Valencia. Ni siquiera los gobiernos socialistas se acercan a Cataluña. Por ejemplo, Asturias tiene doce, incluyendo a su presidente, y Castilla-La Mancha, once. Se acerca el País Vasco con quince. Galicia tiene 13 incluyendo a su presidente y Baleares, 11, presidenta incluida.