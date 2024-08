Último acto del golpe separatista del 17: Puigdemont reta a los jueces y revienta la investidura de Illa

Traca final del prófugo más famoso de España, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalidad catalana y ex eurodiputado. El líder "moral" de Junts (no tiene cargo en la estructura del partido), el hombre al que TV3 y los medios afectos al independentismo insisten en denominar "presidente en el exilio" o "presidente legítimo" ha decidido poner punto y final aparentemente a una escapada que dura desde el último día de octubre de 2017. Aquel domingo en el que citó a sus consejeros en Barcelona al día siguiente y él se fugó de España en un maletero. No de otro modo pudo burlar la vigilancia en torno a su casa de Gerona y eso es lo que manifestaron agentes de los Mossos cuestionados sobre la huida. Él siempre lo ha negado de manera tajante. No huyó en el maletero, sino tumbado en el asiento de atrás del coche que conducía el exsargento de los Mossos Lluís Escolà. Esa es la versión oficial en Cataluña.

El tema del maletero saca de quicio a Puigdemont, que siempre ha presumido de preservar la dignidad de la presidencia de la Generalidad. A modo de ejemplo explica que afrontó el largo viaje en carretera desde Gerona a Bruselas perfectamente maqueado, con americana y corbata, por si le detenían. En previsión de la pena del telediario, el hombre no quería aparecer ante el mundo en mangas de camisa sino como el presidente de la Generalidad, eso que según la "historiografía" catalana es la institución democrática más antigua del mundo, algo así como la mesa redonda de la democracia occidental.

Ahora como entonces vuelve a jugar al despiste. El miércoles por la mañana anuncia que ya está en camino. Lo hace justo después de que la diputación permanente del parlamento autonómico catalana convoque la sesión de investidura del aspirante socialista Salvador Illa para este jueves a las diez de la mañana. Puede que ya esté en España. Pesa sobre él una orden de detención, pero ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil han dispuesto operativo alguno para arrestar al prófugo. Es la consejería de Interior de la Generalidad la que asume el encargo. Salvo giro de guión inesperado y si es que resulta detenido, serán los Mossos los que aparezcan con él en la foto. Previsiblemente de paisano y con toda seguridad sin esposas. Trato VIP.

Alta probabilidad de incidentes violentos

Sin embargo, el operativo se prevé extraordinariamente complejo. El último servicio de Puigdemont a la concordia es la convocatoria de este jueves a las ocho de la mañana en el paseo Lluís Companys, frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y a escasos metros de la entrada del parque de la Ciutadella, donde está el parlamento autonómico. Todas las entidades y banderías del separatismo se han adherido a la convocatoria, desde el Consejo de la República para pagar las vacaciones a Toni Comín hasta la coordinadora de abogados independentistas del turno de oficio de Cataluña. También los CDR, que replican para la ocasión los consejos de los letrados por la causa en caso de detención: tener en mente el nombre de un abogado, no llevar encima teléfonos u ordenadores, negarse a cualquier prueba física, exigir una llamada inmediata y no tocar nada que se les ofrezca.

Las juventudes que apoyan a Illa también estarán

A tenor de la actividad en las redes sociales, este jueves puede convertirse en una jornada muy dura en Barcelona. Ni las juventudes de ERC que han votado a favor de la investidura de Salvador Illa ni la propia ERC se lo van a perder porque ya han anunciado que se suman a la convocatoria de Puigdemont. Mientras tanto, calientan firmando el acuerdo de investidura de Illa con los socialistas. Rovira se ha retratado sin problema con los "represores del 155". Pero esto no será obstáculo para que las principales caras de ERC se dejen ver en el acto de recibimiento a Puigdemont, también conocido como "el 130" presidente de la Generalidad.

Cualquier pronóstico sobre lo que puede ocurrir en semejante evento es posible. Se espera una multitud "sustantiva", la suficiente como para convertir el entorno del 'Parlament' en un Vietnam. La cita es a las ocho pero el acto no comenzará hasta las nueve, según el horario de Junts. Sólo habrá un parlamento, el de Puigdemont. A partir de ahí y si como todo parece indicar se llega hasta allí, Puigdemont podría intentar acceder a la cámara parapetado en la multitud para encararse con los diputados de ERC, el PSC, el PP y Vox. No es descartable tampoco según fuentes de los Mossos que haya palos entre los asistentes a la convocatoria de Puigdemont, dada la anunciada presencia de ERC y sus juventudes en el acto.

Vox, por su parte, ha montado un recibimiento alternativo para Puigdemont, una concentración con banderas de España a las 9:30 en la puerta del 'Parlament'.

ERC se mantiene firme en el pacto con el PSC. La firma del acuerdo este mismo miércoles ha sido la respuesta de la secretaria general del partido y jefa provisional de la formación Marta Rovira. Sonrisas y mentón erguido con la segunda de Illa, Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de San Baudilio (Sant Boi).

La chispa que reactive el 'Procés'

La inmolación de Puigdemont pretende ser la chispa que reactive el proceso independentista. Así venden sus intérpretes el gesto a la desesperada. Él mismo asegura en el vídeo en el que anuncia el regreso que pretende poner en evidencia la "anomalía democrática" de España, la no aplicación en su caso de la ley de amnistía aprobada por el Congreso. Resulta enternecedor contemplar cómo invoca al peso de la ley el hombre que se pasaba las leyes y la Constitución por debajo del arco del triunfo.

El escenario es el peor de los posibles, en pleno mes de agosto, con gran parte de las bases independentistas en la segunda residencia. En Junts se retratarán todos los cargos públicos, desde los jefes hasta el último concejal. Tenían aviso y orden de no viajar fuera de Cataluña durante estos días. A ellos hay que sumar los efectivos de la ANC, el Consejo de la República, los Municipios por la Independencia. El tejido asociativo del independentismo es casi infinito. A uno por siglas dan como para poner en problemas a los Mossos y como aparentar un gran gentío.

El helicóptero de Artur Mas

Lo que parece claro es que la investidura de Salvador Illa va a resultar accidentada, probablemente más que la sesión plenaria del 15 de junio de 2011, cuando Artur Mas tuvo que acceder al hemiciclo en helicóptero para sortear el cerco de los llamados "indignados", activistas organizados contra los brutales recortes que llevaba a cabo la administración autonómica nacionalista. Grupos de manifestantes escupieron y vejaron a diputados de todos los grupos cuando trataban de acceder a la cámara. Una de las muchas teorías sobre el origen del "Procés" abunda en que Mas, presa del pánico ante la violencia en aquella manifestación pulsó el botón de la causa independentista para culpar al Estado de todos los problemas de Cataluña.