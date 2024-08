Puigdemont presume de su fuga, insiste en que ya está en casa y anuncia que el 'procés' no ha acabado

Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalidad doblemente prófugo, no teme hacerse cansino y ha lanzado un nuevo mensaje, esta vez en formato de vídeo, un discurso ante una cámara fija. Con las banderas de Europa y Cataluña a un lado, ha presumido de su fuga, ha explicado algunos detalles y ha cargado otra vez contra los jueces y contra el Govern saliente de la Generalidad.

Només hi ha un objectiu final que dona sentit a tot el que puguem fer: la llibertat. La llibertat individual i la llibertat del nostre país. pic.twitter.com/WvAJZlYxOa — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 10, 2024

Ha dicho que los Mossos no le iban a dejar entrar en el parlamento autonómico y que intentar acceder al hemiciclo comportaba una detención segura. "Nunca he pensado en entregarme a una autoridad judicial que no es competente para juzgarnos por el referéndum de 2017 y no tiene ningún interés en hacer justicia. Lo que le mueve es hacer política, cosa que en un Estado de derecho es inaceptable", señala.

Después explica que "al adoptar esta actitud yo sé lo que arriesgaba, por eso intenté lo que a todos les parecía imposible y que en caso de fracasar, cosa para la que estaba preparado, habría tenido unos costes enormes. Poder volver a lugar seguro primero y después a mi residencia belga, aquí en Waterloo, pasó a ser el objetivo".

El objetivo era "denunciar al Estado español, que no actúa de forma democrática cuando permite que jueces del Tribunal Supremo se burlen de las leyes que aprueba su parlamento. Es necesario no aceptar dócilmente lo que este Estado te tiene preparado, pero lo que no podía imaginar es que en esta estrategia de represión judicial contarían con la colaboración entusiasta de un gobierno de Cataluña al que ya se le había acabado el tiempo. Lo podíamos esperar de un Gobierno de Mariano Rajoy pero no de nuestro propio gobierno".

Nueva fase del proceso

En el plano estrictamente político, asegura que "el proceso de independencia se acabará con la independencia. Es evidente que se ha acabado una determinada fase, pero no el Proceso de independencia. Se abre una etapa nueva, una etapa en condiciones diferentes en las que nos tendremos que acostumbrar a luchar".

Puigdemont reconoce a Salvador Illa como presidente legítimo y también califica así la decisión de ERC de haber apoyado la investidura, pero augura una nueva fase del procés para la que ha dicho que serán necesarias "la audacia y el riesgo", acciones como su segunda fuga, así como una reactivación de la sociedad favorable a la independencia".

El vídeo no da información sobre dónde ha sido grabado. El fugado y su entorno insisten en que ya está en casa mientras que el todavía jefe de los Mossos Eduard Sallent señaló ayer que los agentes seguían la búsqueda de Puigdemont en Cataluña.