Puigdemont dice que ya está en Waterloo y se queja de que la Generalidad no le pone escolta

El expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, sigue explotando el éxito de su segunda fuga y afirma que ya ha logrado llegar a su residencia de Waterloo. En una extensa nota en la red social X, el prófugo arremete contra la consejería de Interior y los Mossos d'Esquadra por haber intentado supuestamente detenerle y por la "operación jaula" que causó graves alteraciones del tráfico en Barcelona y en otras zonas de Cataluña.

Avui sóc a Waterloo després d'uns dies extremadament difícils. Cal analitzar la situació política i posar en perspectiva la raó profunda de l'operació que va fer possible el que va ocórrer ahir. I ho faré. Però són milers de quilòmetres en molt pocs dies i moltes jornades d'una… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 9, 2024

Puigdemont explota las contradicciones del gobierno de ERC y afirma que "no puedo creer que la caza de brujas que se ha desatado contra algunas personas concretas simplemente porque las han visto a mi lado en momentos determinados esté protagonizada desde ámbitos políticos que se llenan la boca de lucha anti-represiva". Además, compara al consejero Joan Ignasi Elena y al jefe policial de los Mossos, Eduard Sallent, con Grande Marlaska y Zoido.

También niega el relato policial de su huida: "Debo decir que algunas cosas no me sorprenden, como eso de que yo llevé un sombrero de paja. No llevé ningún sombrero de paja, tampoco he estado nunca en ningún maletero y tampoco he residido nunca en Hamburgo, cosas que se inventan en los atestados policiales y tienen siempre eso de la presunción de veracidad".

Puigdemont alude a las detenciones de tres de los agentes de los Mossos que le ayudaron a escapar y señala que se les castiga "por su compromiso cívico, no porque hayan cometido ningún delito". En cuanto al dispositivo policial, le sugiere los calificativos de "espantoso, incomprensible y delirante".

En cuanto a la teoría de los Mossos de que Puigdemont iba a facilitar su detención, indica que "no he tenido nunca la voluntad de entregarme voluntariamente ni la de facilitar mi detención porque me parece inaceptable que se me esté persiguiendo por razones políticas y que encima no se esté aplicando la ley de amnistía".

Puigdemont atiza a Elena y a Sallent al afirmar que entiende la "obsesión" del Tribunal Supremo por capturarle, "pero el operativo y la reacción de los mandos políticos y policiales de los Mossos no es comprensible ni aceptable. A los Mossos no se les debe pedir lealtades a ideas y narrativas políticas. Eso lo hacen los españoles con su Policía y la Guardia Civil".

Policía autonómica arruinada

La performance del líder de Junts ha destruido por completo el crédito policial de los Mossos. Puigdemont insiste en ello al asegurar que "como presidente me siento muy orgulloso del papel de los Mossos en la gestión de los atentados de Barcelona y Cambrils". Elogia por ello a Trapero, del que matiza que "no era precisamente de la cuerda política del 'Govern'", y vuelve a la carga contra los controles de tráfico de los Mossos comparándolos con los que se establecieron tras los atentados islamistas de agosto de 2017: "Cuando se montó la operación jaula fue porque había que atrapar a unos terroristas que acababan de perpetrar una masacre en la Ramblas. Unos terroristas. No un responsable político que tiene una orden de detención que toda Europa ha rechazado y que por descontado no ha matado a nadie".

El mensaje termina con más reproches a la consejería de Interior. "Si el consejero Elena y el departamento de Interior hubiesen cumplido con la ley y me hubiesen dado la escolta que me corresponde, habrían sabido en todo momento cuál era mi recorrido por Barcelona y por Cataluña. No habrían necesitado la delirante operación de ayer, que formará parte por siempre de su biografía pública. Y no como un mérito precisamente".

El objetivo era que se celebrara el pleno

Puigdemont está sacando todo el rédito político posible de un operativo que según han comentado los responsables de Interior este viernes por la mañana no estaba encaminado principalmente a detenerle sino a evitar que se alterara la sesión de investidura de Salvador Illa. Y la condición sine qua non para su celebración según habían pactado ERC, Junts y el PSC era que Puigdemont no fuera detenido.