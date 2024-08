La patronal catalana preparó una nota exigiendo la libertad del "Molt Honorable" Puigdemont

La patronal catalana ‘Foment del Treball’ preparó un comunicado ante la eventualidad de que Carles Puigdemont fuera arrestado como consecuencia del simulacro de operativo desplegado por los Mossos d'Esquadra el pasado 8 de agosto. Ese día y tal como había anunciado, el prófugo se plantó en el Arco del Triunfo de Barcelona, soltó una arenga ante unas dos mil personas y se esfumó delante de los Mossos, que tenían quinientos agentes en la zona.

En la carta, desvelada por La Vanguardia, Foment señalaba que "desde el respeto al Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional superior salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, Foment del Treball considera que aquel se equivoca al no aplicar plenamente la Ley Orgánica de Amnistía, y muy especialmente al no aplicarla al Molt Honorable Carles Puigdemont. Y confía que, apreciada la voluntad de Carles Puigdemont de regresar a España y, por consiguiente, ponerse a disposición de ese Tribunal, sea puesto en libertad de forma inmediata. Lo que redundará en favor de la normalidad institucional de Cataluña y de toda España. En todo caso, Foment del Treball considera que las vicisitudes que rodean el regreso de Carles Puigdemont no deben alterar ni interrumpir el continuo y regular funcionamiento de las instituciones catalanas ni, por tanto, el proceso de dotar a la Generalitat de Catalunya de un nuevo presidente con el apoyo parlamentario estatutariamente previsto".

De modo que los analistas de Foment consideraban que el "Molt Honorable" regresaba a España para ponerse a disposición de la justicia, pero que debía ser puesto en libertad inmediatamente. En paralelo y pasara lo que pasara, la entidad empresarial abogaba por el "regular funcionamiento de las instituciones catalanas" y, en consecuencia, el nombramiento de Illa como presidente de la Generalidad.

No se recuerda comunicado de similares características de la entidad que ahora preside el exdemocristiano Josep Sánchez Llibre (mano derecha de Duran Lleida durante décadas) en los tiempos más recios del proceso separatista. Sin embargo, la nota no llegó a hacerse pública toda vez que ni Puigdemont fue detenido ni el pleno suspendido. El texto había sido enviado tanto a Puigdemont como a Illa un día antes de la elección del segundo como nuevo "Molt Honorable".