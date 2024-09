El que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, ha afirmado en sede judicial que no se acuerda de las dos reuniones que mantuvo en 2020 en la sede de la compañía en Madrid en las que estuvieron presentes la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez y el empresario y comisionista Víctor de Aldama.

Hidalgo ha declarado este jueves como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco del caso Koldo.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Hidalgo ha declarado aproximadamente durante cerca de una hora y ha contestado las preguntas efectuadas por algunas acusaciones populares. Ni el juez, ni la Fiscalía le han formulado preguntas".

"Durante su comparecencia ha asegurado no acordarse de las reuniones mantenidas el 24 de junio y el 16 de julio de 2020 en la sede de Globalia en Madrid a las que acudieron Begoña Gómez y Víctor de Aldama. Según Hidalgo, a Aldama le pagaban 10.000 euros al mes como prestador de servicios. Además, ha señalado al director comercial de Air Europa como la persona responsable de gestionar el transporte de las mascarillas durante la pandemia", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apunta que "el juez Moreno no ha dejado preguntar directamente sobre su relación con Begoña Gómez, el rescate del Gobierno a Air Europa o su relación con Venezuela. Hidalgo ha contestado la mayoría de las preguntas con monosílabos: sí, no o no me acuerdo".

"Hidalgo ha manifestado que los primeros envíos de mascarillas se hicieron a coste cero por humanidad y que posteriormente, la compañía sólo se llevó un 3 o un 4% de comisión. La sociedad Soluciones de gestión contactó con la compañía aérea directamente para contratar sus servicios", concluyen.

Este miércoles, el ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, desvelaba en sede judicial que recibían órdenes del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos para comprar mascarillas de la trama Koldo. Todo ello, tras declarar en calidad de investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Sánchez Manzanares, a quien el asesor de Ábalos, Koldo García, tenía agendado como 'Alvarito', fue cesado en marzo tras estallar el caso por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Según la investigación, era el presunto nexo de unión entre el contrato de 20 millones de euros para la compra de 8 millones de mascarillas con los principales investigados del caso, Koldo García, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto.

Sánchez Manzanares comparecía durante unos 40 minutos ante el juez. En su declaración, aseguraba que contrató a la sociedad Soluciones de Gestión siguiendo instrucciones del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos, al que no ha citado expresamente". El ex responsable de Puertos del Estado añadía que cuando recibió dicha orden supuso que venía avalada por el Consejo de Ministros y que las órdenes que venían de arriba no se cuestionaban.