Anson ve a Ayuso presidenta del Gobierno: "Ladran, buena señal de que cabalgas"

El Mundo

"Sánchez a por los medios". "Lanza su 'Plan de Acción por la Democracia', que tiene como pilar clave regular el "ecosistema informativo": saber quién está detrás de las empresas periodísticas y cómo se financian". "El PP avisa a Sánchez de que no apoyará un plan "para controlar los medios" y lo compara con Venezuela". Lo mismo lo vota Vox, no sería la primera vez." Los 'populares' creen que la estrategia de regeneración y contra los bulos es "una cortina de humo" para tapar la investigación a Begoña Gómez". Y al hermano. Y toda la familia del autócrata. "A Pedro el apóstata no lo vencen los galileos y sigue en Moncloa preparando el congreso de su reelección como secretario general de cara a un montaje confederal, después de purgar a los padres del partido y proponer el concierto anticonstitucional de Cataluña. Las fuerzas de la oposición no pueden con él a pesar de sus intenciones". Pues no, no pueden ni podrán mientras exista Vox.

"El sanchismo es una vía más rápida para lograr el poder sin ganar elecciones; desprecia el consenso, adora las instituciones y se ha apoderado de casi todas", dice Raúl del Pozo. Sin casi, Raúl. "La hegemonía en el populismo se logra con fontaneros y relatos. Además, el Gobierno se ha apoderado de Sumar con nueve partidos que estaban a su izquierda, IU y otras fuerzas que en otros momentos lucharon contra el PSOE. Ahora es la marca roja del Gobierno, lo que fue la Nueva Izquierda. Sánchez no necesita al Congreso, ni siquiera ganar las elecciones para lograr el poder". Sí, ya lo vimos hace un año. Tenemos Sánchez para rato, desengáñense los ilusos.

Arcadi Espada cree que acabarán por matar a Trump tras dos intentos fallidos. "Cabe esperar que después de que Ryan Routh fallara en el club de golf de West Palm Beach, Florida, la evidencia del efecto contagio incremente aún más la protección del candidato. La disminución (-2) del número de chiflados activos no basta para contrarrestar el riesgo por contagio y que otro del nutrido arsenal norteamericano lo intente por tercera vez, acaso con Exit". "Ahora se trata de que nuestra prensa también reaccione. Es admirable la sobriedad con que narra los intentos de asesinatos de Trump. Sobre sus titulares siempre planea un aparentemente. En Pensilvania había caído al suelo sangrando por la oreja. En Florida, sobresalía del seto el cañón de un AK47, listo para rendirle honores a su paso. Pero nuestra prensa continúa impávidamente inobjetable: Un tiroteo, El Fbi investiga. A pesar de ¡su apariencia! esos titulares no se ajustan a los hechos, sino a la fama de tramposo y jugador de Trump. Y son, en realidad, una sutil e insidiosa teoría de la conspiración mucho más eficaz que la que acusa a Joe Biden y Kámala Harris de organizar los atentados. Por lo demás, nuestra prensa ignora las inquietantes consecuencias del efecto contagio y sigue al pie de la letra su naturaleza, tan ceñida a la novedad como la luz a la sombra: «¿Un atentado contra Trump?». «Ah, ya, otro». «Bueno, una llamadita en portada y marchando»" . "Si fuera Kámala Harris la que hubiera sufrido dos intentos de atentado, nuestros periódicos levantarían hasta escudos humanos para proteger su preciosa vida". Buenoooo, ardería Troya. Pero si es Trump, se lo tiene merecido.

"El intento de atentado contra Donald Trump, el segundo en apenas dos meses, imprime un inquietante vuelco a la campaña electoral y pone de relieve hasta qué punto la violencia ha permeado en la sociedad estadounidense, donde la polarización y los discursos de odio se han convertido en paisaje habitual", dice el editorial. "El responsable del atentado fallido es, evidentemente, su autor. Sin embargo, los partidos políticos no pueden abdicar de su responsabilidad". Y son los medios de izquierdas son sus cómplices.

El País

"El Gobierno eliminará el delito de ofensas religiosas pero aún discute sobre el de injurias al Rey". "El plan de regeneración del Ejecutivo impondrá la transparencia sobre la propiedad de los medios y la publicidad institucional". ¿Fiscalizará a El País y La Ser? Verán como no.

El editorial habla del nuevo intento de asesinar a Trump. "El segundo intento de asesinar a Donald Trump en poco más de dos meses obliga a replantearse el nivel de seguridad que recibe el expresidente y candidato republicano, así como la necesidad de un pronunciamiento contundente de toda la clase política de Estados Unidos contra la violencia". Que siempre va contra los mismos, qué casualidad. "Los primeros datos sobre el suceso dejan la inquietante sensación de que la extrema polarización que rodea la actual campaña electoral puede virar en cualquier momento hacia el derramamiento de sangre". Por el momento, la sangre de Trump. No se tiene noticia de ningún intento de asesinato a Kamala.

"Por desgracia, Donald Trump ya ha empezado a utilizar este execrable suceso para victimizarse y atacar a Kamala Harris. Es una absoluta irresponsabilidad que la propia víctima eche más leña al fuego en lugar de sumarse al mensaje de unidad para rechazar con contundencia cualquier tipo de agresión física en nombre de unas ideas. Es eso, no solo más policía, lo que puede evitar que la espiral de violencia siga creciendo". Y, naturalmente, la culpa es de Trump.

ABC

"Sánchez incluye aportaciones de sus socios para aprobar su plan contra los medios. El Consejo de Ministros aprueba este martes el plan para intimidar a los medios críticos que anunció el presidente hace dos meses en el Congreso". Ignacio Camacho dice que como el Gobierno no puede gobernar, "para matar el tiempo y que parezca que hay alguien al mando es menester inventarse algún proyecto de nombre altisonante, algo capaz de hacer ruido político y mediático y de paso poner sordina al caso Begoña, rebautizado por Óscar López, para ir creando ambiente, como caso Peinado. Una ley contra la prensa, patente demostración de talante democrático". "La cosa, traducida a eso que Celaya llamaba castellano vulgar y aquilatado, va de cerrar periódicos o al menos de intimidarlos y dejarles claro que hay asuntos que no conviene airear porque no resultan de su agrado". Vaya, una chorrada.

Pero Camacho no cree que Sánchez pueda hacer nada. "Ni esa ley en ciernes ni ninguna otra van a impedir la publicación de verdades incómodas. A Sánchez le pueden servir para tener al paisanaje entretenido, copar la agenda de las tertulias y abrir algunos informativos. Poco más; ni siquiera es seguro que sus socios vayan a seguirle por ese camino. Lo que sí es seguro es que él pasará y cuando pase, el periodismo seguirá en el mismo sitio y contará cómo su propio partido se deshace de él y reniega del sanchismo". El día que eso pase, que espero que lo vean mis ojos, el periodismo libre debería celebrar una gran fiesta.

"llama la atención el empeño de La Moncloa por regenerar, eso dice, una democracia que paradójicamente Pedro Sánchez insiste en presentar como modélica y plena, envidia del mundo entero. ¿En qué quedamos?", se pregunta Jesús Llillo. Se refiere a su banda, Jesús, los otros están al otro lado del muro. Lillo llega a la misma conclusión. "Quedamos, en definitiva, en que la amenaza son los demás".

García Cuartango dice que Sánchez "ha montado un aparato de propaganda que fabula relatos y fabrica eslóganes que insultan a la inteligencia, pero que son efectivos". "La última estratagema es el llamado plan de regeneración democrática, que resulta tan increíble como inverosímil. Si hay un gobernante que ha abusado de su poder, que ha colonizado las instituciones, que ha desmontado los contrapesos, que ha propalado bulos, que ha colocado a amigos y subordinados en el sector público y que ha dividido a la opinión pública en provecho propio, ése es Pedro Sánchez". "Eso sólo lo puede concebir un hombre ensoberbecido por la vanidad y por una 'hybris' que le empuja a perder el sentido de los límites". Yo diría más bien que retrata a un psicópata.

La Razón

"Preocupación y malestar en el seno del PSOE: «La legislatura no existe». Sánchez intenta recuperar el control de la agenda y aprobará hoy el plan de regeneración contra la «máquina del fango»". Ya estamos con el PSOE bueno. "«La legislatura no existe», zanja un socialista de peso. «Resistir en estas condiciones es materialmente imposible», tercia otro que viene advirtiendo de la volatilidad de haber entregado la gobernabilidad a un partido tan imprevisible como Junts". Naturalmente, no da nombres. Soñar no cuesta dinero.

Marhuenda llega a la conclusión de que "a Sánchez no le gusta que le critiquen". Bravo, Marhuenda, te saldrá humo de la cabeza. "Ha entrado en una deriva autoritaria inquietante. Este martes aprobará un «plan de acción por la democracia» que nadie le ha pedido y que solo busca amordazar a jueces y periodistas que le resultan incómodos. No encuentro otra explicación". La deriva autoritaria empezó desde que le hicieron secretario general del PSOE. Un error atribuible a Susana Díaz. "Este plan refleja su desesperación ante un escenario parlamentario incierto, aunque se ha rodeado de palmeros que le ríen todas las gracias. Es el PSOE del pensamiento único". El único que existe. "No hay una máquina del fango, sino medios que publican noticias y jueces que defienden el imperio de la ley. Hay que rechazar con firmeza este peligroso plan de Sánchez". Demasiado tarde.

Anson ve en Ayuso la salvación. "Díaz Ayuso tiene defectos, como los tenemos todos. Sin embargo, sus cualidades y aciertos resultan abrumadores. Soy periodista, no profeta, pero no me parece aventurado vaticinar que España ha encontrado en ella a una mujer que será presidenta del Gobierno. Sin prisa, claro es, pero sin pausa. La izquierda española más sagaz se ha dado cuenta de esta realidad y ataca a Ayuso de forma inmisericorde y muchas veces miserable. La distinguen con el insulto soez y la insidia cutre. No pueden con ella. Ladran, Isabel Díaz Ayuso, buena señal de que cabalgas". Víctima principal de la enorme máquina del fango sanchista. A ver si resiste.

El Debate

"Sánchez inicia su ajuste de cuentas contra la prensa no adepta por el caso Begoña". "Pedro Sánchez aprobará hoy su 'Plan de acción democrática', el eufemismo utilizado para recuperar, de una manera u otra, la censura en España, sea de manera burda o sutil", dice Bieito Rubido. "Que un presidente cercado por los casos de corrupción, definido por su galopante desprecio a la transparencia y resumido en su incesante recreación de bulos tenga la desfachatez de presentarse como custodio de esos valores, es simplemente intolerable". Se cree sus propias mentiras y el PSOE le aplaude.

"Que es el de un dirigente político sostenido por todas las fuerzas políticas de credo inconstitucional, a quienes les debe el cargo, y cercado por la posible corrupción de su esposa, de su hermano y de su partido. Con ese paisaje, señalar a los medios de comunicación independientes, como antes hizo con los jueces, supone un ataque vergonzoso a la esencia del sistema democrático y coloca a Sánchez fuera de él, lo adorne como lo adorne. No hay demasiadas diferencias, salvo las escénicas, entre un sátrapa como Maduro, que persigue y encarcela a sus rivales, y un aspirante a tirano como Sánchez". ¿Aspirante? Te veo muy prudente, Bieito.

"La pregunta fachosférica se vuelve inevitable: ¿Mr. Fango va a acabar con el fango?", pregunta Luis Ventoso. "Perderle de vista sí que sería regeneración democrática de la buena, y no un plan chavista más o menos edulcorado para controlar a periodistas y jueces díscolos, que es lo que nos presenta tomándonos de nuevo por pánfilos". Lo mismo nos toma por lo que merecemos.

"Que Sánchez se permita presentarse como garante de la verdad es como si Putin lo hiciera de los derechos humanos, Jack el Destripador de la medicina y los talibanes de la libertad de las mujeres; y solo quienes viven de suscribir ese imposible sostienen en público su legitimidad para hacerlo: la prostitución, que querían abolir, siempre encuentra una excepción en el mundo del periodismo, donde nunca faltarán meretrices a sueldo dispuestas a darle placer a su pagador", dice Antonio Naranjo. Da mucha vergüenza ajena escuchar a algunos tertulianos. "Sánchez no aspira a ser un dictador: ya lo es", dice menos prudente que Bieito. "La respuesta de la sociedad española debe ser aún más enérgica o pronto entenderemos muy bien cómo se sienten los pobres venezolanos". Algunos lo entendemos perfectamente. Todos los que estamos en la fachosfera, que somos mayoría, pero aún no los suficientes.