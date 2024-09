Policías conocedores de la cloaca de Moncloa: "¿Y de Lambán y Page no se buscó mierda...?"

La unidad de creación de fango diseñada por el PSOE contra jueces y periodistas -o de divulgación de "mierda", como ya la llaman en círculos policiales- ha despertado una duda con clara insinuación en centros policiales conocedores de lo que ocurre. Una duda que amplía aún más el foco de las potenciales dianas de esta unidad de fango. "¿Y de Lambán y Page no se buscó mierda?", señala esas fuentes policiales.

Jueces y periodistas incómodos

Determinados entornos policiales no se han visto sorprendidos por las informaciones que apuntan a la existencia de una división en Ferraz centrada en la recopilación y lanzamiento de "mierda" contra jueces y periodistas incómodos. Como ya ha publicado Libertad Digital, esas fuentes confirman que hace tiempo que "no sólo jueces y periodistas" han sido analizados e investigados y que "de hecho, ha habido ya movimientos para sacar del tablero a determinados policías o guardias civiles".

Las informaciones publicadas por El Confidencial apuntando a una unidad del PSOE, donde estaría Santos Cerdán, centrada en la recopilación y divulgación selectiva de noticias o rumores contra jueves o periodistas incómodos han abierto un debate en la Policía y la Guardia Civil. El Confidencial ha publicado, de hecho, que un empresario implicado en la campaña de Ferraz para tratar de desacreditar a magistrados y periodistas asegura en una grabación que Santos Cerdán y la fontanera del PSOE Leire Díez manejan miles de archivos con información sensible. E, igualmente, señala ese diario que un testigo sostiene que el presidente del Gobierno, al que se refiere como "gran jefe", ordenó a Ferraz que recopilara información sensible sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de los medios tras la apertura de las diligencias penales contra su mujer, Begoña Gómez.

Pero una fuente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consultada por Libertad Digital avanza más áreas que podrían haber sido investigadas por la unidad de creación de fango diseñada por el PSOE. De hecho apunta, no a políticos ajenos al Partido Socialista, no a periodistas críticos, no a jueces que cumplen con su obligación de analizar los indicios delictivos. No: apunta a investigaciones internas a críticos del PSOE. Y lanza una pregunta que queda sin respuesta: "¿Y de Lambán y Page no se buscó mierda?"

Ruptura de la unidad

Lo cierto es que el PSOE ha tenido en los últimos tiempos críticas por parte de la oposición, como es obvio. Pero lo que también es obvio es que, independientemente de la profundidad o trascendencia de las críticas de miembros del PSOE como el aragonés Javier Lambán o el castellanomanchego Emiliano García Page, las palabras de ambos han supuesto un problema para la cúpula de Pedro Sánchez. Porque el presidente, obviamente, puede doblegar esos planteamientos críticos. Pero lo cierto es que los votantes perciben ya una ruptura de la unidad con respecto a Sánchez.

Y pocas cosas preocupan más a Sánchez que el cierre de filas de sus votantes. O, dicho de otra manera, de su continuidad en el poder.

Tanto Page como Lambán se han posicionado en contra de la decisión de Sánchez de crear un sistema de financiación a medida de las exigencias del separatismo catalán: un sistema diseñado para que Cataluña no aporte al esquema de solidaridad del resto de España. Y el propio Page ya ha reconocido la posibilidad de que Ferraz quiera apartarle de la secretaría general del PSOE de Castilla La Mancha mediante una candidatura alternativa en las primarias socialistas. Una candidatura que podría ir a parar a Isabel Rodríguez.