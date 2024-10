El fundador de Podemos, Más Madrid y portavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, dejó la política por sorpresa durante la jornada de ayer jueves. Lo hizo en medio de acusaciones de haber mantenido comportamientos inadecuados con varias mujeres durante los últimos años. Tanto Sumar como Más Madrid dijeron en sendos comunicados que al ser interrogado por estas acusaciones, el político de extrema izquierda reconoció los hechos.

A las 23.35 horas de la noche se presentó en una comisaría de la Policía Nacional de Madrid la primera denuncia contra Errejón. Fue recogida por el Servicio de Guardia 24 horas de la UFAM (Unidad de Familia y Mujer) de la Brigada Provincial de Policía Judicial. La misma fue presentada por la actriz Elisa Mouliaá, que horas antes había denunciado haber sido víctima del político de Sumar y Más Madrid a través de las redes sociales.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la actriz dice que los hechos tuvieron lugar en la capital de España a finales de septiembre de 2021. Explica que había mantenido contacto con el político durante más de un año a través de la red social Instagram y de la aplicación de mensajería Telegram cuando ambos coincidieron en la presentación de un libro, a la que el político había invitado a la actriz.

La denunciante dice que Errejón la invitó a tomar una cerveza tras el acto y que ella aceptó, por lo que se trasladaron a una cervecería cercana junto a más personas. En ese local, uno de los amigos de la actriz recordó que tenían una fiesta en una casa y que debían marcharse, invitando al político a unirse al plan festivo, algo que éste aceptó, metiéndose todos en un coche para ir hasta el inmueble en cuestión.

"Una vez en el interior del coche, Iñigo cambia de actitud y torna en una actitud dominante indicando a la diciente que le iba a imponer tres reglas. La primera, que no se alejase mucho de él esa noche. La segunda, que si lo hacía no se fuese a más de veinte metros de él y regresase en un minuto. La tercera, que esa noche le diese un beso", recoge textualmente la denuncia en comisaría.

La narración de los hechos continúa explicando que, una vez en el ascensor del edificio donde estaba la vivienda donde se iba a celebrar la fiesta, Errejón dijo que "iba a romper la tercera regla en ese mismo momento" y "acto seguido agarró a la denunciante fuertemente de la cintura y la comenzó a besar introduciéndole su lengua en el interior de su boca, dejándola sin respiración y de una forma violenta".

"En un momento de la noche la declarante comenzó a bailar con un amigo suyo una canción de Los Secretos, hecho que la denunciante opina que debió producir un ataque de celos en su acompañante, el ahora denunciado, debido a que este la agarró fuertemente por el brazo y la llevó por la fuerza durante unos seis metros, por un pasillo, hasta introducirla en el interior de una habitación de la casa", continúa la denuncia de la actriz.

"Una vez en el interior, el denunciado cerró con pestillo la puerta, para impedir que la diciente pudiese escapar comenzando a besar y a tocar a la diciente por distintas zonas del cuerpo, sobre todo la zona de los pechos y de los glúteos no pudiendo recordar concretar si por encima o por debajo de la ropa, aunque recuerdo cómo le llegó a quitar el sujetador al tiempo que le decía frases lascivas del tipo ‘Cómo me pones’. Todos estos hechos ocurrieron sin el consentimiento de la declarante", prosigue.

Extracto de la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá contra Iñigo Errejón

"Acto seguido empujó a la diciente sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos de la declarante. La diciente recuerda que se quedó paralizada y que no consintió nada de lo que sucedió (…) Iñigo le respondió que salía de la habitación con la condición de que en veinte minutos ambos se tenían que ir de la fiesta a la casa de Iñigo", continúa explicando la denuncia.

Ambos se dirigieron entonces en un coche a la vivienda del político, momento en el que la actriz recibió una llamada de su padre en la que le informaba que la hija de la actriz estaba con fiebre, ante lo que dice que Errejón mantuvo una "actitud fría e impasible". Una vez en la casa, "sin mediar palabra comienza nuevamente a besarla en los labios mientras le realizaba tocamientos por la zona de los pechos y de los glúteos todo ello por fuera de la ropa mientras trataba de trasladarla a su habitación".

La actriz trasladó en medio de esa situación a Errejón que se sentía "muy incómoda" y que "seguía preocupada por su hija" y acabó diciéndole al político: "Íñigo, Sólo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo", en clara alusión a que lo que estaba pasando no era de su agrado. "La dicente le preguntó que si no sabía lo que era la seducción, los tiempos y la escucha, a lo que el denunciado le contestó dándole las gracias y diciéndole que eso le iba a servir para futuros encuentros, extremo que provocó en la dicente sorpresa, repulsión y decepción".

La actriz presentó en comisaría como prueba de los hechos, que trascurrieron hace tres años, una captura de pantalla, con fecha del 10 de octubre de 2021, unos días después de los hechos, donde la víctima contó a una amiga, que aparece identificada con nombre en número de teléfono en el documento, los hechos denunciados.