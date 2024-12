Marhuenda desvela el secreto mejor guardado: "¿Dónde está Errejón?"

El Mundo

"Pedro Sánchez acusa de connivencia a jueces y PP: "Juega con las cartas marcadas"", le dijo la sartén al cazo, quítate que me tiznas. El jefe de la mafia va a por los jueces sin disimulo. A ver si en esta ocasión sirve para algo la UE o muestra la misma indiferencia ante la dictadura mafiosa sanchista que siempre. O Europa reacciona o se juega su futuro, ellos verán. "En el Gobierno mantienen que hay una "campaña" contra ellos. El jefe del Ejecutivo va un paso más allá y acusa a los de Feijóo y a los magistrados de actuar en complicidad". Y eso con su fiscal imputado por ir contra una responsable política pasándose por el arco del triunfo la legalidad. En fin, hablar de leyes a la mafia.

Federico Jiménez Losantos contesta a la enésima franquistada del dictador Sánchez. "Como el PSOE no existía, nada sabe del franquismo y del antifranquismo Sánchez". "El franquismo, con el Rey y Suárez a la cabeza, siempre llevó la delantera del proceso de cambio, obtuvo el masivo apoyo nacional en el referéndum de la Ley de Reforma Política de 1976, legalizó al PCE y a los partidos que aceptaban la democracia -todos salvo los terroristas- y convocó las elecciones generales de 1977. Se votó la Ley de Amnistía por unanimidad en las Cortes, como luego la Constitución. Y hubo encuentros de soldados de ambos bandos como el de Teruel, en los llanos del Alfambra, donde se erigió un monolito a los muertos de todos. "Paz, Piedad, Perdón", dijo Azaña, en su último discurso en tierra española. Con Sánchez, ni paz, ni piedad, ni perdón". Lecciones inútiles para los analfabetos del PSOE.

En su crónica de la sesión de este miércoles en el Congreso, Jorge Bustos dice que "la sombra de un aguilucho con un yugo y unas flechas en las garras se cernía a primera hora del miércoles sobre la misma Cámara donde el franquismo agonizó pacíficamente para alumbrar la democracia. El tránsito puramente biológico del dictador careció de la épica revolucionaria que añora la izquierda necia de hoy, traicionando el patriotismo de la izquierda sabia de ayer, escarmentada de aventuras y anhelante de concordia. Pero Pedro prefiere que los españoles persigan fantasmas en vez de sumarios". Pedro sigue tomando por idiota a la ciudadanía española, por algo será. "Ellos verán, pero jugarse un año crítico al francomodín y a la macroeconomía parece temerario". Sánchez es un temerario. Le va la marcha.

"Los dos sufridos porteadores de la basculante silla de manos presidencial volvieron a ser Bolaños y Montero. Ahora bien, hay diferencias en el grado de entrega. La vicepresidenta lo da absolutamente todo. Da incluso lo que no tiene. Se desgañita, miente, ataca, aplaude, vocifera, invoca a Mayor Oreja, ensaya un nuevo visaje facial, pone la mano en el fuego una y otra vez, vuelta y vuelta. Le falta taconear. El sanchismo de don Félix palidece mucho a su lado, como si escatimara el sacrificio, como si conservara cierto aprecio egoísta por sus extremidades mientras la incombustible Marichús danza en la hoguera de Aldama y Alvarone como un derviche giróvago". Admito mi ignorancia supina y les ahorro la visita a Google a los lerdos como yo. "Los derviches son una cofradía religiosa musulmana de carácter ascético o místico (sufí). La orden de los Derviches Giróvagos o Mavleví se fundó en el siglo XIII y es la más conocida de Turquía. La ceremonia comienza con 15 minutos de música turca tradicional ofrecida por una de las mejores orquestas locales". Lo que me haces sufrir, Bustos.

"La vigencia del paradigma romántico confiere un atractivo casi místico a las figuras autodestructivas de la cultura popular, y María Jesús Montero es la Janis Joplin del sanchismo". Mira, a esa sí que la conozco bien. Take another little piece of my heart now, baby. Ahí no me pillas, aunque si Janis levantara la cabeza y viera que alguien la compara con Marichús se la corta. La cabeza, digo.

El País

"Sánchez cree que el PP tiene información privilegiada sobre decisiones judiciales y que juega con "cartas marcadas"". Que eso lo diga el tipejo que tiene bajo sus órdenes al fiscal general, al presidente del Constitucional, a la abogacía del Estado, a la televisión pública y la práctica totalidad de las televisiones privadas, da risa. Corleone lloriqueando es de lo más patético que se ha visto. Aunque da pereza, la firma el chucho fiel de Sánchez, Carlos Cué, así que habrá que leerla para echarse unas risas.

"El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en una conversación informal con periodistas en la tradicional copa de Navidad en La Moncloa que el PP juega "con las cartas marcadas" porque parece tener información privilegiada al adelantar decisiones judiciales y augurar un "calvario" para los miembros del Gobierno". Jaja, jiji, eso lo augura hasta el camarero del bar de mi barrio. ""Eso me preocupa", ha insistido". AJAJAJAJA, preocupado se le ve al capo de la mafia con sus fiscales a sueldo, sus periodistas en nómina, la abogacía del Estado como su retrete particular.

ABC

"Sánchez acusa a Feijóo de «jugar con las cartas marcadas» y en connivencia con la judicatura". "El presidente insiste en presentarse como víctima de una oposición mediática y judicial". Pues es un papel que se le da fatal al jefe de la banda mafiosa monclovita. Puede que le sirva con los sanchistas, pero esos no tienen más remedio que una camisa de fuerza y medicación de la dura. "Junts pide a Sánchez "que cumpla y mueva el culo". Hala, han dicho culo. Lo siguiente será caca, pedo, pis.

ABC sale en defensa del Rey ante la ofensiva del Gobierno y elemento afines como Arcadi Espada. "La falta de representación española en la reapertura de Notre Dame de París no sólo ha expuesto la descoordinación interna de la coalición de gobierno, sobre todo entre los ministerios que marcan la frontera entre el PSOE y Sumar, sino que han evidenciado la actitud beligerante que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lleva manteniendo desde hace un tiempo hacia la Casa del Rey". "Esta es la primera vez que un ministro relevante como el de Asuntos Exteriores ha emprendido por su cuenta y riesgo una verdadera ofensiva contra la Casa del Rey, con una sucesión de abandonos, desplantes, descoordinaciones y provocaciones que en muchas ocasiones no han trascendido, pero que empiezan a tener consecuencias visibles en el normal funcionamiento de las instituciones". Ya sabemos, el sanchismo es el gobierno de las primeras veces. Como Gobierno supuestamente democrático, porque como dictadura o golpe de Estado este país ha sufrido varios.

El editorial añade información pura y dura a la polémica. "Todo esto, además, obedece a un problema estrictamente personal del ministro. El conflicto con la Casa del Rey se ha agudizado tras el nombramiento de Camilo Villarino, también diplomático. Villarino es un funcionario de larga trayectoria que ha sido perseguido con inquina por Albares por su carácter no abanderado y rigurosamente profesional, ya que sirvió con eficacia como jefe de gabinete de tres ministros, desde Alfonso Dastis –el último ministro de Exteriores de Mariano Rajoy– hasta Arancha González Laya pasando por Josep Borrell. Con González Laya se vio implicado en la entrada irregular del líder del Frente Polisario a España, pero fue exculpado. Villarino estaba prácticamente designado como embajador en Moscú –por su rango podía solicitarlo–, pero Albares bloqueó la decisión y lo mandó a hacer pasillos en el ministerio. De allí lo rescató Borrell que se lo llevó como jefe de gabinete a Bruselas".

"En el caso de Notre Dame, el ministro tenía mucho más a mano la posibilidad de informarse en el Consejo de Ministros, donde coincide con su colega de Cultura, Ernest Urtasun, quien también recibió una invitación de Francia. Curiosamente, Urtasun también es compañero de carrera de Albares. La gestión del ministro ha dejado mucho que desear, pero lo que no se entiende es que un miembro del Gobierno se dedique a torpedear la relación con la Corona sin que el presidente del Gobierno tome cartas en el asunto. Pedro Sánchez debe decidir si avala su conducta, la corrige o prescinde de sus servicios como ministro". Para quien quiera estar informado en lugar soltar tonterías propias de rede como pedir la dimisión del Rey.

Teodoro León Gross dice que "Sánchez, como si no hubiera un mañana, desafiará a la dictadura para aparecer como paladín de la conquista de las libertades". "Ahí está el tío, con un par que ni el caballo de Espartero". Ole, ole y ole. "El Sánchez más corajudo, de hechuras heroicas, va a enfrentarse a la dictadura". Pero qué valiente es nuestro Corleone. "Si bien se mira, no es extraña la inocultable fascinación de Pedro Sánchez por Franco", tienen muchas cosas en común, por ejemplo el autoritarismo.

"En todo caso, Sánchez ha entendido que Franco es su mejor aliado, un inmejorable aliado. Por eso no está a víctimas menores como la dana o incluso ETA, y lo suyo ahora pasa por echarse la dictadura a la espalda y convertirse en el gran líder del antifranquismo, siquiera 49 años después del franquismo. Esto es lo que hay. Y ya va del Frankenstein al Franconstein". Ten cuidado, Pedro, que lo mismo te manda a los grises.

La Razón

"Junts sigue con los avisos a Sánchez, pero sin romper: "Están en números rojos"". Un titular más que no dice nada. Todo el mundo sabe que Junts no va a romper menos algunos periodistas.

El Submarino se hace una pregunta muy bien planteada. "¿Dónde está Errejón?". "Es la pregunta del millón, puro morbo, que recorre los ámbitos políticos y periodísticos: ¿dónde está Íñigo Errejón? Al exportavoz parlamentario de Sumar, inspirador de la marca Más Madrid y tantas cosas en el ámbito de la extrema izquierda más cercana al PSOE, no se le conoce paradero desde que se suspendiera de forma indefinida su declaración ante el juez por baja de la abogada de la actriz Elisa Mouliaá, su denunciante. Hay quienes insinúan que Errejón estaría refugiándose en el entorno de algún expolítico socialista, conocido por su ojo para los negocios, con el que había trabado buenas relaciones de amistad. A saber…". Venga, que los que saben nos vayan diciendo qué sociata está ocultando al violador, este sí, confeso.