Nuevo caso de sustracción parental: un padre pide ayuda para localizar a su hija de 5 años

La imagen de Irene se reproduce estos días en los cajeros automáticos de toda Europa. Es parte de la estrategia para tratar de localizar a la pequeña de 5 años, a la que se perdió la pista el 27 de mayo de 2023 y que, de acuerdo con la alerta emitida por SOS Desaparecidos, habría sido víctima de un secuestro parental.

Según confirma a Libertad Digital su portavoz, Joaquín Amils, la menor fue vista por última vez en Barcelona, cuando bajaba con su madre de un ferry a bordo de un Dacia Sandero de color azul. Al día siguiente, la mujer tenía la orden de entregársela a su padre, Ángel, quien no veía a su hija desde hacía un año y, tras una ardua batalla en los tribunales, acababa de obtener su custodia. Sin embargo, aquel reencuentro nunca llegó a producirse.

¿Denuncias instrumentales?

Los problemas se remontan al verano de 2022, cuando la pareja decidió romper su relación. En octubre de aquel año, la madre se la habría llevado a Mallorca sin su consentimiento, por lo que el hombre decidió acudir a los tribunales. María, como se llama la mujer, acusó entonces a su expareja de malos tratos. La denuncia fue archivada, pero no fue la única. Ante la insistencia del padre en conocer el paradero de la pequeña, la madre le denunció de nuevo; en esta ocasión, por acoso. Sin embargo, tampoco prosperó.

Después de un año sin ver su hija nada más que a través de videollamada, el 18 de mayo de 2023, el juzgado número 7 de Guadalajara le otorgó finalmente la custodia de la pequeña. La madre tenía que entregársela diez días después, pero no lo hizo, por lo que Ángel decidió denunciar los hechos ante la Policía Nacional sin que hasta este momento la búsqueda de la menor haya dado sus frutos.

Por aquel entonces, Irene -castaña y de ojos marrones- tenía 3 años y medio y medía 1 metro de estatura. Hoy, ya tiene cinco años y su padre lucha desesperadamente por volver a tenerla entre sus brazos. La madre, tal y como confirma SOS Desaparecidos a LD, tiene vigente una orden de busca y captura dictada el pasado mes de enero, pero por ahora no ha habido forma de localizarla.

Los temores del padre

Ángel tiene miedo, además, de que su hija pueda estar desatendida, ya que, según ha denunciado en Prensa Ibérica, no llevaba a la niña a las revisiones pediátricas y la sometía a una estricta dieta vegana sin supervisión. De ahí esta nueva campaña para pedir ayuda a la ciudadanía.

El cartel con la imagen de la pequeña ha aparecido estos días 40 millones de veces en cajeros de toda Europa pertenecientes a la red Euronet ATMs. La razón es que todo apunta a que su madre podría haberse fugado con ella fuera de España. La abuela materna, que habría apoyado económicamente a su hija en la fuga, murió a finales de 2023, por lo que en estos momentos no hay ningún testigo o pista sólida que ayude a determinar su paradero.

500 secuestros parentales al año

El de Irene es el último, pero no el único caso de sustracción parental que la Policía investiga en España. Según el informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), cerca de 500 niños fueron secuestrados por uno de sus progenitores en 2023. El organismo, dependiente del Ministerio del Interior, ocultó la cifra exacta para evitar el escándalo, pero la realidad es que se trata de un problema de primer nivel, ya que, tal y como entonces denunciaba Javier Somoza, presidente de NISDE, España se ha convertido en "líder europeo" en secuestros parentales.

Según Somoza, nuestro país no hace nada para evitar que las sustracciones parentales sigan aumentando, ni tampoco exige la devolución de los menores a los países en los que se refugian los secuestradores. "El Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene ningún tipo de problema en sacar informes anuales en los que saca los colores a todos los países incumplidores del Convenio de La Haya. Sin embargo, aquí, nuestro Ministerio de Justicia ni siquiera permite que los mencionemos", lamentaba el presidente de NISDE en unas declaraciones a LD, en las que aseguraba que los últimos cinco años han sido "una larga travesía en el desierto" en esta materia. No en vano, la exministra Irene Montero incluso acuñó el nombre de "madres protectoras" para referirse a aquellas mujeres que secuestraban a sus hijos para alejarles de sus respectivos padres.