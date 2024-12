La trama tras el espionaje al inspector que destapó el caso Koldo: "Me toca las pelotas pero no hemos encontrado nada"

El líder de la trama de presunta corrupción implantada en el PSOE, Víctor de Aldama, ha declarado en sede judicial que pidió un "favor" fiscal a Carlos Moreno, el jefe de Gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que mejorara el trato a una de sus sociedades.

Aldama ha asegurado que el jefe de Gabinete de Montero no lo rechazó y le dijo que "antes" tenía que hablarlo con su "jefa". Según Aldama, efectivamente, lo solicitado se cumplió y le pagó 25.000 euros, es decir, que abonó un soborno. Montero ha desmentido todo.

Pero no deja de salir información relativa al trato fiscal de una gravedad brutal. Libertad Digital ha informado ya de que la trama usó medios policiales para investigar al inspector que comprobó los beneficios de las sociedades vinculadas a la red y puso por primera la lupa en sus contratos públicos con administraciones del PSOE.

Y ahora este mismo diario publica la conversación posterior cuando descubrieron que era una persona honrada: "Uno de la Agencia Tributaria, que está en Zaragoza, macho, que es que me está tocando las pelotas, lleva años tocándome las pelotas y es que a través de mi abogado […] le he montado todo y tal, y me dice, ¿me lo puedes filtrar? Y si es cierto que lo miro. Pero que no tiene nada".

Conversación de Aldama

El papel clave de la Agencia Tributaria

La historia del descubrimiento de la trama del PSOE, Koldo y Aldama tiene mucho que ver con la actuación rutinaria de la Agencia Tributaria. Los beneficios obtenidos por una serie de empresas, especialmente Soluciones de Gestión, gracias a los contratos de mascarillas en pleno covid hicieron que los inspectores empezaran a comprobar los contratos.

De ahí salió la brutal contratación con ministerios y comunidades autónomas del PSOE. De ahí salieron más sociedades, las de Víctor de Aldama. Y de ahí salió el contrato de Aldama con Globalia y, más tarde, el asunto del rescate por la aparición en escena de Begoña Gómez en reuniones en la sede de la compañía en plena ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez.

Traducido: todo saltó por culpa de los beneficios detectados por un inspector. Y la cosa llegó a tal punto que la trama de Aldama usó medios de Interior para investigar al inspector de Hacienda que puso la lupa sobre la red.

Los informes de la UCO sobre los chivatazos

La UCO ha dejado constancia en sus informes del caso de los chivatazos que recibieron los miembros de la trama para eludir la investigación, posiblemente, desde que abrió su inspección la Agencia Tributaria a las sociedades de Aldama y Juan Carlos Cueto -coordinadas entre ellas-.

Relacionado Aldama usó medios de Interior para investigar al inspector de Hacienda que hizo saltar la alarma sobre la trama

Pero la UCO ha subrayado otro elemento. Y es que considera "llamativo" y, por lo tanto, relevante de cara a la investigación, que "la actuación inspectora de la AEAT haya motivado que se reúnan en persona para abordar esta cuestión Cueto y Koldo". Cueto, el responsable final de Soluciones de Gestión, una de las principales sociedades de la trama.

La UCO no ha rebajado en sus informes su elevada preocupación por la "inspección de la AEAT que concierne a Soluciones de Gestión y a Aldama y sus empresas". Soluciones de Gestión era una sociedad controlada por el Grupo Cueto.

Víctor de Aldama, por su parte, también era el contacto de Begoña Gómez, la mujer del presidente, en sus reuniones con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, en la sede del grupo en las fechas previas y posteriores al diseño del mecanismo de rescate del que se benefició de forma multimillonaria esa misma compañía. Es decir, que las líneas de influencia de Aldama no eran pequeñas ni mucho menos.

El cese de Javier Hurtado tras denunciar la trama

Para colmo, hay que recordar que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cesó al director del Departamento de Inspección, Javier Hurtado, tres días después de que remitiera el informe sobre la trama de Koldo al Juzgado de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional.

Hurtado envió el informe el 2 de febrero de 2024 y tres días después, el 5 de febrero, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el cese de Javier Hurtado como Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, dependiente del Ministerio liderado por María Jesús Montero, justo después de haber denunciado a la trama del PSOE ante la Justicia.

El informe fue elaborado con Paloma Villaró como responsable de la AEAT en Aragón. Y Villaró también fue cesada. Es decir, que todo ocurrió después de que Koldo hubiese podido solicitar parar la inspección, según su propio compromiso plasmado en el sumario judicial.