Interior dio de alta a Aldama en el sistema de alertas automáticas de investigaciones policiales

El PSOE ha tachado de "pequeño Nicolás" a Víctor de Aldama. Y cada día se confirma más que contó con respaldo oficial para, en primer lugar, hacer negocios de muy elevada cuantía y, dos, para poder eludir a la Justicia. Y muy pocos tienen poder para ello. La UCO acaba de certificar que, no sólo es que Aldama tuviera chivatazos, es que, directamente se le dio de alta en el sistema de alertas automáticas de investigaciones.

Las pruebas de la UCO e implicados

Una conversación interceptada por la UCO al comandante de la Guardia Civil imputado por dar los chivatazos a la trama recoge lo siguiente: "Rubén VILLALBA envía un mensaje de voz al contacto grabado como "AGENTE 13". La UCO añade que en "el mensaje de voz RUBÉN le dice lo siguiente: "Oye AGENTE 13, el colaborador que yo te pasé para que le dieras de alta, Víctor Gonzalo ¿ese al final qué? No me has dicho... no me has comentado nada".

La conversación avanza y se especifica en qué tenían que dar de alta al "nexo corruptor" de la trama, Aldama. La UCO lo resume de la siguiente manera: "No se ha observado respuesta por parte del AGENTE 13 en esa conversación concreta. No obstante, se tiene constancia por las conversaciones de WhatsApp, como se verá más adelante, que sí se habría producido el alta de ALDAMA en el sistema. Este sistema originaría mensajes automáticos que se comunican al grabador, en el caso de que otra unidad también grabara la misma entidad (persona, vehículo, etc.) para investigarla". El alta era en un sistema de alertas automáticas de personas o entidades grabadas. Y, en este caso, resulta que los que debían ser grabados por la UCO eran ellos mismos, en concreto, Aldama, que estaría, a su vez, dado de alta para ser avisado automáticamente si se le grababa. El sistema es lógico pensar que fuera el de la Guardia Civil, aunque la UCO ya ha detectado que la trama accedió a archivos policiales. Sea como sea, estaría dado de alta en un sistema secreto dependiente del Ministerio del Interior y con control por los mandos seleccionados por el mismo Ministerio, el de Fernando Grande-Marlaska.

"Con fecha 22.06.2023 se produjo otra coincidencia que fue conocida por RUBÉN y otros intervinientes en el grupo de WhatsApp de nombre K" Fontanería"167 en el que el contacto guardado como "AGENTE 11" envía un mensaje al grupo indicando: "Comunicado a OAO" señalando "AGENTE 3 UCE3": "Es el tal Víctor de Aldama…", recoge el informe de la UCO.

El grupo de WhatsApp

"Posteriormente, se producen una serie de intercambios de mensajes en las que se indica que se habría producido una coincidencia porque la UCO estaría investigándolo y que el año anterior, es decir en 2022, ya habría saltado", añade la investigación. Traducido: que, efectivamente, el sistema estuvo tiempo operativo y las alertas saltaban. El informe señala distintas pruebas de ellos: "Extracto del mensaje de RUBÉN al Grupo de WhatsApp K" Fontanería" de fecha 22.06.2023: "Yo creo que cada vez que le dan de alta (hablan de ALDAMA) en una nueva operación salta la coincidencia. Ya saltó el año pasado. El jefe habló con el Coronel de al UCO en su día y le dijeron que siguiéramos adelante...yo ya no trato con el más allá que el jefe dijo de invitarle ayer a la comida. […]", resume otro de los mensajes.

Chivatazos y conocimientos previos

"De esta alerta sobre que ALDAMA estaba investigado se habría dado cuenta al AGENTE 1. Así puede desprenderse de lo dicho por este en la GRABACIÓN 2, aunque RUBÉN ya habría tenido conocimiento debido, como se expuso anteriormente, a la coordinación que se había originado un año antes". Una coordinación de chivatazos automáticos.

Otros mensajes confirman todo lo dicho: "A1: Sí, sí. O sea a mí por ejemplo, que me digas que tú chequeas con normalidad, joder, yo le he enseñado además al jefe, porque además ha sido curioso... yo cuando empezamos a mosquearnos, cuando empezamos a saltar... en junio del 2023, ahora repasando todo, en junio del 2023 es cuando empieza, empezamos a tener…algún tipo de..duda... sobre. porque, porque en el sistema nuestro salta que tienen investigaciones abiertas, Víctor.

Rubén Villalba: Sí, sí. Claro, ah y que yo lo sabía desde hace más de tiempo. Sí efectivamente.[…]".