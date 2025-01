ERC pide condicionar el mundial de España, Marruecos y Portugal a una garantía de los derechos LGTB en todas las sedes

ERC sigue respaldando al Gobierno de Pedro Sánchez que se ha humillado ante Marruecos en el tramo del Sáhara y hasta la aduana de Melilla. ERC no ha presionado para saber más sobre el espionaje de Marruecos al móvil presidencial. ERC tampoco ha exigido al Gobierno de Sánchez una defensa de un mundial de fútbol exclusivamente para España y no con Marruecos y Portugal. Y ahora reclama que, si no se pueden garantizar los derechos LGTB y laborales en todas las plazas, que se cancele el mundial. Y esa defensa será muy difícil de garantizar en todas partes, como es obvio.

El Grupo Parlamentario Republicano acaba de reclamar un mecanismo de defensa de "derechos humanos en las futuras Copas del Mundo de fútbol".

La petición apunta realmente a un mundial, al de España con sede compartida con Portugal y Marruecos.

Los Derechos Humanos en Marruecos y Arabia Saudí

La FIFA ha anunciado oficialmente la elección de las sedes de la Copa del Mundo de Fútbol para 2030 y 2034. España, Portugal y Marruecos albergarán la primera, mientras que Arabia Saudí será la sede en ERC, que apoya el Gobierno catalán del PSC.

"Arabia Saudí será la segunda sede de una Copa del Mundo en Oriente Medio en cuatro ediciones, tras Catar 2022. También recoge el lamentable testigo catarí en materia de Derechos Humanos. Según el periódico británico The Guardian, desde que la FIFA concedió la organización de la Copa del Mundo a Catar, hasta 2021, murieron 6.500 trabajadores migrantes en ese país, gran parte de los cuales se encontraban allí en régimen de semiesclavitud trabajando en la construcción de las infraestructuras necesarias para la celebración de la Copa del Mundo de Futbol", dice ERC. "Este escándalo se sumó a la ya conocida discriminación contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+ en ese país", añade.

"No se ha reformado el sistema de patrocinio basado en la explotación laboral, no se han introducido medidas para prevenir la muerte de trabajadores y no se ha establecido un salario mínimo para los no nacionales. Volvemos a tener ante nosotros un potencial desastre humanitario en un país donde viven más de 1,8 millones de trabajadores migrantes en el sector de la construcción", dicen los separatistas.

"Todo ello en un país en un país donde los Derechos Humanos son vulnerados continuamente, donde se ha normalizado la tortura en interrogatorios y sentencias penales, donde las mujeres están tuteladas por sus maridos y donde la discriminación al colectivo LGTBIQ+ se encuentra a la orden del día", señalan desde ERC.

Los de Oriol Junqueras saltan ahí a Marruecos. "La elección de Marruecos como co-sede de la Copa del Mundo de 2030 tampoco está exenta de riesgos para los Derechos Humanos. Las relaciones homosexuales siguen siendo perseguidas legalmente a día de hoy en Marruecos, de la misma forma que existen severas limitaciones a la libertad de expresión y reunión. Ninguna de las tres federaciones de fútbol organizadoras de esta competición ha manifestado la intención de garantizar los DDHH puestos en grave amenaza como consecuencia de esta Copa del Mundo", añaden.

Y, en base a ello, exigen a la "FIFA la suspensión de la elección de sede del Mundial 2034 hasta que no se asegure la protección de los Derechos Humanos y de las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente aquellos de origen migrante". Y, en el caso del mundial de España, lo siguiente: "Establecer estrategias y compromisos vinculantes para prevenir las violaciones de Derechos Humanos en relación con la Copa del Mundo 2030 en Marruecos, España y Portugal".